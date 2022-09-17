Под Изюмом ведут эксгумацию. В Евросоюзе обещают, что руководство РФ привлекут к ответственности. 206-й день войны. Онлайн

Эксгумация тел в недавно освобожденном Изюме, где было найдено массовое захоронение

17 сентября — 206-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:44 11-летняя девочка, пострадавшая при российском обстреле Чугуева, умерла

Об этом рассказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Ранее он сообщал, что пострадавшего от обстрела ребенка доставили в больницу.

Он также сообщил, что от ударов по Чугуеву ранения получила женщина, состояние которой оценивается как средней тяжести.

14:22 В РФ сообщили, что в результате обстрела приграничного села одна женщина погибла, еще двое получили ранения

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Утром об «обстрелах ВСУ» приграничного села Красный Хутор сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Об обстрелах приграничной полосы власти Белгородской области заявляют в последнее время каждый день. Сообщения об обстрелах приходят от властей Курской и Брянской областей, граничащих с Украиной. Чаще всего представители региональных властей РФ обвиняют в обстрелах украинскую сторону. В Киеве как правило не комментируют эти заявления. В Украине не заявляли о каких-либо операциях за пределами своей территории.

13:14 Россия обстреляла Краматорск: известно о трех раненых

Краматорск сегодня попал под обстрел, сообщил городской глава Александ Гончаренко. По его словам, удар пришелся по частному сектору. Уже известно о трех раненых, идет спасательная операция.

13:04 При российском обстреле Чугуева пострадала 11-летняя девочка

Россия обстреляла ракетами Чугуев. Пострадала 11-летняя девочка, ее госпитализировали, сообщил глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, из-за обстрела повреждены критическая инфраструктура, частный сектор, предприятия, автозаправочная станция.

12:22 Обстрел Славянской ТЭС

Российские войска сегодня утром обстреляли Славянскую ТЭС, сообщил глав Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

На территории станции повреждено оборудование. Пожар, начавшийся из-за обстрела, тушат спасатели.

Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением, пишет Кириленко.

«Оккупанты намеренно целятся в инфраструктурные объекты области, пытаясь нанести как можно больший вред прежде всего мирному населению», — подчекривает глав Донецкой военной администрации.

12:15 Сообщения об обстрелах оккупированного Донецка

11:59 Зеленский: В Купянске найден подвал, где российские военные удерживали студентов из Шри-Ланки

Президент Украины накануне вечером сообщил, что в освобожденных районах Харьковской области найдены «застенки, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей, даже иностранцев».

В частности был найден подвал в Купянске, где российские солдаты удерживали семь студентов из Шри-Ланки, учившихся в местном медицинском колледже. «Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь», — рассказал Зеленский.

11:28 Захоронения в Изюме: Канада продолжит работать с партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности

«Сообщения о массовом захоронении в Изюме ужасают и разбивают сердце. Канада осуждает эти отвратительные злодеяния. Мы продолжим работать с партнерами, чтобы привлечь винновых к ответственности, мы продолжим помогать народу Украину», — написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

11:06 Британская разведка: Россия постарается удержать рубеж Оскол-Сватово, но неясно, получится ли

Сегодняшняя сводка британской военной разведки посвящена новой линии обороны РФ после украинского контраступления в Харьковской области:

Украина продолжает наступательные операции на северо-востоке, тогда как российские силы установили линию обороны между речкой Оскол и украинским городом Сватово (Луганская область).

Россия, вероятно, считает важным сохранить контроль над этой зоной, поскольку через нее проходит один из немногих основных путей снабжения из Белгородской области, который РФ еще контролирует.

Кроме того, эта линия проходит вдоль границы Луганской области, захват которой Кремль объявлял одной из своих ближайших целей войны. Любая существенная потеря территории в Луганской области подорвет российскую стратегию.

Россия, вероятно, будет упорно обороняться на этом рубеже, но неясно, есть ли у российских передовых сил достаточные резервы или моральный дух, чтобы противостоять еще одному украинскому наступлению.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6uJ9hVTrLq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/e6OKSzJF08 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 17, 2022

10:22 «Россия, ее политическое руководство и все причастные» к преступлениям в Украине будут привлечены к ответственности — Боррель

«Европейский союз глубоко шокирован обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями более чем 440 тел в Изюме, городе, недавно освобожденном от российского военного вторжения. Мы самым решительным образом осуждаем эти зверства», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

«Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к продолжающимся нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает каждое усилие в этом направлении», — подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что агрессивная война России «оставляет за собой кровавый и разрушительный след по всей Украине». «Бесчеловечное поведение российских войск при полном игнорировании международного гуманитарного права и Женевских конвенций должно быть немедленно прекращено», — заявил Боррель.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military.



Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022

10:16 Макрон: те, кто совершил зверства в Изюме в период российской оккупации, должны быть призваны к ответу

«Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме в период российской оккупации. Те, кто их совершил, должны ответить за свои действия. Без справедливости нет мира», — написал президент Франции Эмманюэль Макрон.

10:08 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости усилить поддержку Украины после обнаружения в освобожденном Изюме массового захоронения

«Сообщения о массовом захоронении 440 мужчин, женщин и детей в Изюме душераздирающие и должны усилить нашу поддержку храбрых украинцев, стремящихся освободить свою родину», — написал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что США поддерживают Украину в привлечении к ответственности виновных в этих преступлениях.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

09:48 Байден предупредил Путина о последствиях в случае применения ядерного оружия

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS ответил на вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия.

Журналист CBS Скотт Пелли спросил президента США, что бы он сказал Владимиру Путину, если тот задумывается о применении тактического ядерного или химического оружия на фоне успешного контрнаступления Украины. «Не надо, не надо, надо», — ответил Байден.

По словам президента США, это изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой.

На вопрос о том, какими были бы последствия применения ядерного оружия для режима Путина Байден ответил, что ответ в таком случае будет определяться в зависимости от масштабов действий РФ. Президент не назвал конкретных шагов, однако отметил, что последствия для РФ точно наступят.

Россия при таком развитии событий «станет большим изгоем в мире, чем когда бы то ни было», добавил Байден.

09:45 Ракетный удар по селу недалеко от Запорожья

Российские войска нанесли ракетный удар по селу недалеко от Запорожья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщил утром 17 сентября глава ОВА Александр Старух.

Ранее он написал о ночных обстрелах нескольких населенных пунктов Запорожской области.

09:29 Ночные обстрелы Никопольского района, Харькова, Запорожской области

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район «Градами» и тяжелой артиллерий, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, войска РФ выпустили по району более 90 снарядов.

«Предварительно люди не пострадали. Изуродованные дома, автомобили, лицей, цех промышленного предприятия, газопроводы и линии электропередач», — написал Резниченко, отметив, что в одном из сел исчезла связь. Масштабы разрушений уточняются.

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что этой ночью российская армия ударила по Индустриальному району Харькова. По его словам, зафиксировано два попадания ракет. В результате ударов на одном из предприятий возник пожар, его уже ликвидировали, пишет Синегубов.

По его словам, осмотр места показал, что российские войска били ракетами 5В55 для ЗРК «С-300». К счастью, пострадавших нет, добавил глава Харьковской ОВА.

Глава Запорожской администрации Александр Старух написал, что ночью российские силы обстреляли село Таврийское, по которому было выпущено четыре ракеты. По его словам, в результате атаки разрушена гимназия, спортивный клуб и местное здание культуры, пострадавших нет.

Обстрелам подверглись также многоэтажки в поселке городского типа Степногорск. Люди вовремя спрятались в укрытиях и не пострадали, сообщил он. В городе Орехов после очередного обстрела есть раненый.

09:22 В Мелитополе загорелась российская военная база — мэр

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Радивоновском заповеднике в районе Молочного лимана минувшей ночью загорелась российская военная база. Иных подтверждений этой информации нет.

09:05 ISW: Купянск теперь полностью под контролем Украины, ВСУ развивают наступление к востоку от речки Оскол

16 сентября украинские войска взяли под контроль весь город Купянск (Харьковская область), продолжая наступательные операции к востоку от реки Оскол, говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные блогеры сначала сообщали, что ВСУ заняли восточную часть Купянска, а затем заявляли, что российские войска отразили наступление украинских войск. Тем не менее кадры с геолокацией подтверждают, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу речки Оскол в Купянске, пишут аналитики ISW.

Они считают, что российским силам, вероятно, будет трудно удержать позиции в восточной части Харьковской области и на севере Луганской, поскольку украинские силы укрепляют новые позиции на восточном берегу Оскола — линии, на которой ВСУ остановились 11 сентября.

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