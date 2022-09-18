Война России против Украины. День 207. Онлайн

Солдаты-добровольцы на тренировке под Киевом, 17 сентября 2022 г.

18 сентября — 207-й день с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня RFI следит за событиями войны и ее последствиями в режиме онлайн.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:46 Российской группировке в районе Лимана грозит окружение — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что ВСУ, похоже, расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от Северского Донца. Это может позволить им окружить российские войска, удерживающиеся вокруг Лимана.

Выход к Лиману открывает для ВСУ подходы к Лисичанску и Северодонецку.

В сводке ISW говорится, что российская группировка в Лимане, по-видимому, по большей части состоит из резервистов и остатков частей, сильно пострадавших при контрнаступлении в Харьковской области. Россияне, похоже, не направляют в эти районы подкреплений из других мест, пишут американские аналитики.

10:41 Российские войска ночью обстреляли Очаков: двое раненых

В результате ночного обстрела Очакова два человека получили серьезные ранения, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Повреждены жилые дома. В некоторый районах города нет доступа к интернету.

Как сообщает Ким, вчера поздно вечером российские войска обстреляли Николаев. По предварительной информации, пострадала гражданская инфраструктура. В частности, больница и автогаражный кооператив, где начался пожар. Загорелся автомобиль. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по ряду других населенных пунктов Николаевской области, сообщает глава военной администрации.

10:25 Британская разведка: РФ, столкнувшаяся с неудачами на фронте, все чаще бьет по гражданской инфраструктуре в попытке подорвать моральный дух украинцев

Россия с 24 февраля запустила против Украины несколько тысяч ракет большой дальности. Однако за последнюю неделю РФ стала чаще целиться в гражданскую инфраструктуру даже там, где она, вероятно, не видит немедленного военного результата, отмечает британская разведка в новой краткой сводке. В эту категорию входят недавние удары по электросети и плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Столкнувшись с провалами на фронте, Россия, вероятно, расширила зоны, по которым она готова нанести удары в попытки подорвать моральных дух украинского народа и правительства, говорится в твиттере британского минобороны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NZPAVSgfAN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/j7bINlhTKp — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 18, 2022

09:46 ISW: российские атаки в районе Донецка и Бахмута бессмысленны и оторваны от реальности театра военных действий

Российские войска продолжают вести «бессмысленные» наступательные операции вокруг Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, которые продолжают развиваться, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Атаки на Бахмут и различные села вблизи Донецка имеют «эмоциональное значение для провоенно настроенных жителей „ДНР“, но в них мало иного смысла», — говорится в их сводке. Аналитики отмечают, что россияне, по-видимому, направляют некоторые из своих очень ограниченных резервов на эти наступательные усилия, а не на уязвимые российские оборонительные линии, поспешно созданные вдоль речки Оскол на востоке Харьковской области.

Как отмечают военные эксперты, россияне не могут надеяться на масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские наступления, и, похоже, продолжают «почти роботизированные» усилия по завоеванию позиций в Донецкой области, которые «все больше оторваны от общих реалий театра военных действий».

Неспособность России направить значительное подкрепление на восток Харьковской и в Луганскую области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины очень уязвимой для продолжающихся украинских контрнаступлений, отмечают в ISW.

Аналитики не исключают, что россияне, возможно, решили не защищать оккупированные районы северо-востока Украины. Для России может быть приоритетнее ужержать оккупированные южные части соседней страны.

09:39 В Харьковской области российские войска обстреляли из танка гражданский автомобиль, две женщины погибли — глава ОВА

Глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в пограничном селе Стрелечья российские военные открыли огонь из танка по гражданскому автомобилю. Две женщины погибли.

Из-за обстрелов российских войск Купянского, Харьковского, Изюмского и Чугуевского районов пострадали 11 человек. Накануне из-за обстрелов в Чугуеве погибла 11-летняя девочка.

09:24 Ночной обстрел Никополя: трое пострадавших

Этой ночью российские войска трижды ударили по Никопольскому району из «Градов» и тяжелой артиллерии, сообщает глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко.

Сам Никополь обстреляли дважды. В результате пострадали трое человек: 49-летняя женщина и двое мужчин 26 и 82 лет.

В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных построек, газопроводы и линии электропередач. Загорелся рынок.

Резниченко сообщил, что от обстрела пострадали также детский сад, несколько магазинов, парикмахерская, здание местной администрации.

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