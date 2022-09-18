Захоронения под Изюмом: Чехия призывает к безотлагательному учреждению специального международного трибунала

Чехия, возглавляющая Совет Евросоюза, в субботу призвала к безотлагательному учреждению специального международного трибунала после обнаружения под Изюмом, освобожденном от российской оккупации, сотен захороненных тел.

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«Россия оставила после себя массовые захоронения сотен расстрелянных и замученных людей в районе Изюма. В XXI веке такие нападения на гражданское население немыслимы и отвратительны. Мы не должны упускать это из виду. Мы выступаем за наказание всех военных преступников», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Он призывает «к скорейшему учреждению специальный международный трибунал, который будет преследовать за преступление агрессии».

Прокурор Харьковской области Александр Фильчаков говорил, что на месте массового захоронения в Изюме найдено 445 могил гражданских лиц и одна общая могила военнослужащих ВСУ. Сообщалось, что на некоторых эксгумированных телах есть следы того, что к людям применялись пытки. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил об обнаружении в освобожденных районах Харьковской области пыточных помещений и инструментов для издевательств.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские войска повторили в Изюме то, что они сделали в Буче. «Мир должен на все это отреагировать», — призвал он.

После обнаружения массовых захоронений в Изюме всему миру звучат призывы призвать виновных к ответственности. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к продолжающимся нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности».

«Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме в период российской оккупации. Те, кто их совершил, должны ответить за свои действия. Без справедливости нет мира», — заявил в свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон.

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