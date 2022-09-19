Двести восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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19 сентября — 208-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:05 В «Единой России» предложили давать академический отпуск студентам, которые отправляются на войну в Украине

По словам автора инициативы, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, «сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу».

11:50 Guardian: Россия обратилась в УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины

Как пишет The Guardian, Российский футбольный союз обратился к руководству УЕФА с письмом, в котором обвиняет тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова в дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет.

Заместитель главы РФС Денис Рогачев в качестве доказательства вины Петракова процитировал комментарии, опубликованные в двух газетах — итальянской Corriere dello Sport и российской Sport Express.

Российским чиновникам не понравилась в частности эта фраза Петракова: «Я думал, если они придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов».

При этом в своем письме Рогачев не упоминает о российском военном вторжении в Украину.

В УЕФА ситуацию комментировать отказались.

11:15 В Кремле отказались комментировать антивоенное выступление Пугачевой

«Я не буду комментировать никак эту тему», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным.

На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, господин Песков ответил: «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю».

Накануне 73-летняя Алла Пугачева попросила «зачислить ее в ряды иноагентов» в знак поддержки своего мужа Максима Галкина, которого в пятницу, 16 сентября, Минюст РФ внес в список «физических лиц-иноагентов».

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан.

— написала Алла Пугачева в своем Instagram.

Ее слова вызвали бурную реакцию в русскоязычном сегменте соцсетей. Об антивоенном высказывании Пугачевой написали также крупные международные издания, в том числе Le Monde и New York Times.

10:35 McDonald's возобновляет работу в Украине

Рестораны McDonald's вновь откроются в Киеве начиная с завтрашнего дня.

Как сообщила в Facebook глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири, 20 сентября в украинской столице откроются три ресторана, которые будут работать только на доставку.

«Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев»,— написала Муджири.

McDonald's закрылись в Украине 24 февраля, в первый день полномасштабного российского военного вторжения.

10:10 В Мосгорсуде началась апелляция на приговор муниципальному депутату Алексею Горинову

Суд закрыт для журналистов и слушателей, сообщает телеканал «Дождь» с места событий.

Муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горюнов был приговорен 8 июля к семи годам колонии общего режима по новой уголовной статье о «фейках» про российскую армию.

09:30 Британская разведка: Россия теряет боевые самолеты на фоне резкой смены линии фронта

Россия за последние десять дней, вероятней всего, потеряла как минимум четыре боевых самолета в Украине. Об этом говорится в утренней сводке британской военной разведки от 19 сентября.

Британские военные аналитики предполагают, что российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить поддержку с воздуха российским наземным войскам, которые находятся под давлением украинского контрнаступления.

«Продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, определяющих хрупкость ее оперативной схемы в Украине», — утверждается в отчете.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yCVZk0byX5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 19, 2022

09:00 «Энергоатом» обвинил Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС

Украинская компания «Энергоатом» обвинила российские войска в ночном обстреле Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.

«Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», — говорится в заявлении «Энергоатома».

Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди сотрудников станции нет.

В своем телеграм-канале об обстреле Южно-Украинской АЭС также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно», — написал он. В телеграм-канале Зеленского опубликованы фотографии последствий обстрела.

08:40 Американский институт изучения войны (ISW): Путин делает ставку на добровольцев в обход высшего военного командования

Президент России Владимир Путин «все больше полагается на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил», — отмечается в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).

В ISW напоминают, что Путин все лето и особенно после поражения под Харьковской областью действовал в обход российского высшего военного командования и руководства Минобороны. Эксперты предполагают, что ухудшение отношений Путина с военным командованием может отчасти объяснить «возрастающее внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь армейские резервы».

Внимание к формированию нерегулярных частей вызывает критику со стороны отставных российских офицеров, отмечают авторы доклада. Они считают, что создание таких специальных подразделений приведет к дальнейшему напряжению и отсутствию сплоченности между российскими силами.

Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования.

Russian President Vladimir #Putin is increasingly relying on irregular volunteer and proxy forces rather than conventional units and formations of the #Russian Federation Armed Forces.https://t.co/FnqcLd1RQo pic.twitter.com/9mwlzs8RwA — ISW (@TheStudyofWar) September 19, 2022

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