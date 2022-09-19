Двести восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI
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19 сентября — 208-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
12:05 В «Единой России» предложили давать академический отпуск студентам, которые отправляются на войну в Украине
По словам автора инициативы, председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, «сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу».
11:50 Guardian: Россия обратилась в УЕФА с требованием отстранить тренера сборной Украины
Как пишет The Guardian, Российский футбольный союз обратился к руководству УЕФА с письмом, в котором обвиняет тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова в дискриминации россиян и неспособности сохранять политический нейтралитет.
Заместитель главы РФС Денис Рогачев в качестве доказательства вины Петракова процитировал комментарии, опубликованные в двух газетах — итальянской Corriere dello Sport и российской Sport Express.
Российским чиновникам не понравилась в частности эта фраза Петракова: «Я думал, если они придут в Киев, я возьму в руки оружие и буду защищать свой город. Мне 64 года, но я чувствовал, что это нормально. Я думаю, что смогу убить двух или трех врагов».
При этом в своем письме Рогачев не упоминает о российском военном вторжении в Украину.
В УЕФА ситуацию комментировать отказались.
11:15 В Кремле отказались комментировать антивоенное выступление Пугачевой
«Я не буду комментировать никак эту тему», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным.
На вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление, господин Песков ответил: «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю».
Накануне 73-летняя Алла Пугачева попросила «зачислить ее в ряды иноагентов» в знак поддержки своего мужа Максима Галкина, которого в пятницу, 16 сентября, Минюст РФ внес в список «физических лиц-иноагентов».
Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан.
— написала Алла Пугачева в своем Instagram.
Ее слова вызвали бурную реакцию в русскоязычном сегменте соцсетей. Об антивоенном высказывании Пугачевой написали также крупные международные издания, в том числе Le Monde и New York Times.
10:35 McDonald's возобновляет работу в Украине
Рестораны McDonald's вновь откроются в Киеве начиная с завтрашнего дня.
Как сообщила в Facebook глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири, 20 сентября в украинской столице откроются три ресторана, которые будут работать только на доставку.
«Возобновление работы заведений в Киеве и на западе Украины будет происходить поэтапно в течение двух месяцев»,— написала Муджири.
McDonald's закрылись в Украине 24 февраля, в первый день полномасштабного российского военного вторжения.
10:10 В Мосгорсуде началась апелляция на приговор муниципальному депутату Алексею Горинову
Суд закрыт для журналистов и слушателей, сообщает телеканал «Дождь» с места событий.
Муниципальный депутат Красносельского района Алексей Горюнов был приговорен 8 июля к семи годам колонии общего режима по новой уголовной статье о «фейках» про российскую армию.
09:30 Британская разведка: Россия теряет боевые самолеты на фоне резкой смены линии фронта
Россия за последние десять дней, вероятней всего, потеряла как минимум четыре боевых самолета в Украине. Об этом говорится в утренней сводке британской военной разведки от 19 сентября.
Британские военные аналитики предполагают, что российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить поддержку с воздуха российским наземным войскам, которые находятся под давлением украинского контрнаступления.
«Продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, определяющих хрупкость ее оперативной схемы в Украине», — утверждается в отчете.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 19, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/yCVZk0byX5
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/264kqpPpTW
09:00 «Энергоатом» обвинил Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС
Украинская компания «Энергоатом» обвинила российские войска в ночном обстреле Южно-Украинской АЭС в Николаевской области.
«Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», — говорится в заявлении «Энергоатома».
Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди сотрудников станции нет.
В своем телеграм-канале об обстреле Южно-Украинской АЭС также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно», — написал он. В телеграм-канале Зеленского опубликованы фотографии последствий обстрела.
08:40 Американский институт изучения войны (ISW): Путин делает ставку на добровольцев в обход высшего военного командования
Президент России Владимир Путин «все больше полагается на нерегулярные добровольческие и марионеточные формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил», — отмечается в ежедневной сводке американского Института изучения войны (ISW).
В ISW напоминают, что Путин все лето и особенно после поражения под Харьковской областью действовал в обход российского высшего военного командования и руководства Минобороны. Эксперты предполагают, что ухудшение отношений Путина с военным командованием может отчасти объяснить «возрастающее внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в специальные нерегулярные подразделения, а не к попыткам привлечь армейские резервы».
Внимание к формированию нерегулярных частей вызывает критику со стороны отставных российских офицеров, отмечают авторы доклада. Они считают, что создание таких специальных подразделений приведет к дальнейшему напряжению и отсутствию сплоченности между российскими силами.
Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами среди завербованных заключенных, особенно с учетом вероятного преобладания заключенных, осужденных за насильственные преступления, наркотики и изнасилования.
Russian President Vladimir #Putin is increasingly relying on irregular volunteer and proxy forces rather than conventional units and formations of the #Russian Federation Armed Forces.https://t.co/FnqcLd1RQo pic.twitter.com/9mwlzs8RwA— ISW (@TheStudyofWar) September 19, 2022
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