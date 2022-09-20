Двести девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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20 сентября — 209-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:26 Стали известны даты проведения референдума в самопровозглашенной ЛНР

Референдум о вхождении в состав России состоится в самопровозглашенной Луганской народной республике с 23 по 27 сентября, как сообщил ТАСС первый замспикера «парламента».

13:15 Глава самопровозглашенной ЛНР подписал только что принятый закон о референдуме по вопросу о вхождении в РФ

Глава сепаратистской ЛНР Леонид Пасечник во вторник днем подписал закон о проведении голосования по вопросу вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации. Об этом сообщает российское государственное информагентство ТАСС. Менее чем за час до этого сообщалось, что закон единогласно одобрили депутаты «Народного совета» ЛНР (парламент сепаратистского образования).

13:10 В оккупированной Запорожской области провели «общественный съезд» с требованием референдума о вхождении в РФ

Российские государственные информагентства сегодня днем сообщили о проведении в оккупированном РФ украинском Мелитополе мероприятия под названием «Общенародный съезд граждан Запорожской области».

Созданное на захваченной российскими силами территории региона движение «Мы вместе с Россией» приняло обращение к главе оккупационной администрации Евгению Балицкому с просьбой «как можно скорее» провести референдум о присоединении к РФ. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

12:45 В самопровозглашенной ЛНР приняли закон о референдуме по вопросу вхождения в РФ

Сегодня днем российский государственные агентства сообщили, что в ЛНР депутаты «Народного совета» (парламент сепаратистского образования) одобрили закон о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав РФ. ТАСС и РИА Новости сообщили об этом со ссылкой на депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого. «Интерфаксу» о «единогласном» принятии закона заявили в «Народном совете» ЛНР.

12:34 Оккупационная администрация Херсонской области готова провести референдум о вхождении в состав России

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение о проведении референдума по вхождению в состав России. Видеообращение Сальдо записал на фоне российского флага и портрета Владимира Путина.

Проведение референдума по словам Сальдо, вызвано многочисленными обращениями и запросами со стороны общественных организаций и граждан. Он добавил: «Мы взяли курс на воссоединение с Россией и уже не свернем с него. <...> Российская Федерация всегда подставляла плечо жителям Херсонской области. Мы были и есть – неотъемлемая часть России, в свое время Российской империи‎».

Сальдо объявил о создании добровольческих батальонов в помощь российской армии.‎

12:14 Медиазона: российские работодатели участвуют в вербовке добровольцев для войны в Украине

Медиазона рассказала, как российские компании вербуют собственных сотрудников для участия в войне в Украине. Сотрудники нефтяных, агропромышленных предприятий, образовательных учреждений и других организаций стали рассказывать о проводящихся собраниях, посвященных вербовке добровольцев, а также о денежных сборах в поддержку российской армии.

Главы районов и представители районных администраций рассылают руководителям предприятий письма с требованием отчитаться «о причинах отсутствия на совещании ‎вопросам отбора граждан в именной батальон и проведенной работе в данном направлении». Известно, что подобные мероприятия по вербовке добровольцев и сборы средств для армии проводятся по меньшей мере в Курской и Томской областях, Татарстане, Якутии и Камчатке.

11:37 Правозащитник Павел Чиков сообщил о том, что в УК РФ вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время»

В пакете поправок, который может быть принят Госдумой во втором или сразу в третьем чтении уже сегодня, предусмотрена уголовная ответственность и ограничение свободы за «Добровольную сдачу в плен» (ст. 352.1), «Мародерство» (ст. 356.1), «‎Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения»‎ (ст. 337).

Кроме того, лишение свободы предусмотрено для военнослужащих, отказывающихся принимать участие в боевых действиях, и для предприятий и лиц, неисполняющих должным образом государственный оборонный заказ (ст. 201.2, 201.3, 285.5, 285.6). Правозащитник, юрист и глава «Агоры» Павел Чиков призвал подписчиков в случае необходимости связываться с адвокатами по «‎Горячей линии для призывников и военнослужащих».‎‎

11:12 Российская армия нанесла артиллерийский удар по Николаевской области

По сообщению Оперативного командования «Юг‎»‎, российская армия выпустила более 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Смерч‎» ‎и тяжелой артиллерии по Николаевской области. В частности нанесен удар по поселку Березнеговатое. Сообщается о повреждении здания профессионального лицея и элеватора. ‎Есть пострадавшие, их количество уточняется.

По предположению руководительницы пресс-центра ОК «Юг‎» Натальи Гуменюк, такой удар может быть провокацией для ответного удара украинской стороной по направлению к Запорожской атомной станции. Произошедшую атаку она назвала «‎ядерным шантажом».

Гуменюк сообщила о том, что ночью портовая структура Очакова была атакована при помощи дронов-камикадзе. Пожар, который начался в результате удара, успешно ликвидирован, пострадавших нет.

10:58 Компания PepsiCo прекратила производство концентратов для напитков, а их запасы в России закончились

Производство концентратов для Pepsi, 7UP и Mountain Dew закончено. Об этом со ссылкой на корпорацию сообщает Reuters. Производство и продажу напитков в РФ компания приостановила еще весной, до сих пор магазины распродавали запасы продукции.

10:45 Алексей Навальный о вербовке зэков для участия в военных действиях:

10:37 «Общественный совет» оккупированной территории Херсонской области обратился с инициативой немедленно провести референдум о присоединении к России

Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни — мы единый народ-победитель,

— приводит РИА Новости фрагмент заявления «общественного совета», созданного на оккупированной РФ части Херсонской области Украины.

Ранее провести референдумы о вхождении в состав РФ призвали в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

10:02 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России

Сообщается, что режим ограничения на этот раз продлится до 28 сентября.

9:46 Дмитрий Медведев считает необходимым проведение «референдумов» в Донбассе

Этому глава Совета безопасности РФ посвятил запись в своем телеграм-канале. В тексте говорится, что на Западе и в Киеве «референдумов боятся» по ряду причин:

Референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости. Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер. Посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты. Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять.

9:34 В консульском департаменте МИД РФ сообщили о возобновлении приема документов на выдачу заграничного паспорта на 10 лет

Консульский департамент МИД РФ сообщил, что технические сложности с выдачей биометрических паспортом на 10-летний срок удалось преодолеть, и подать документы на такой документ вновь стало возможным. В конце августа в российских дипмиссиях за рубежом перестали вести прием документов на такой вид паспорт. Это объясняли «техническими причинам».

9:10 77% россиян не покидали своей страны в последние пять лет

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ. В результате опросов, социологи установили, что сейчас заграничный паспорт есть у 29% россиян, а открытая шенгенская виза есть у 2% граждан.

Только 23% россиян выезжали за пределы России в последние пять лет. 9% из них посещали страны шенгенской зоны. 17% бывали в странах, где для россиян не требовалась виза.

8:57 Financial Times: на Генассамблее ООН Лиз Трасс объявит об объемах британской военной помощи Украине в 2023 году

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявит на Генеральной ассамблее ООН, что в 2023 году Лондон выделит Киеву военную помощь на 2,64 миллиарда долларов. Об этом сообщает Financial Times

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