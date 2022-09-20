«Пародия», «провокация» и «цинизм» РФ: лидеры стран Запада о «фиктивные референдумах» на оккупированных территориях Украины

США, Франция, Германия, Польша и другие европейские страны, а также Евросоюз и НАТО выступили с заявлениями о нелегитимности спешно объявленных в этот вторник и назначенных на 23 – 27 сентября «референдумов» о присоединении к РФ территорий четырех областей Украины. Западные лидеры подчеркнули, что эти голосования в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на захваченных силами РФ территориях Херсонской и Запорожской областей не имеют никакой юридической силы и не будут признаны.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал «пародией» объявление о «референдумах» в четырех подконтрольных РФ регионах Украины, заявив, что эти голосования не будут иметь «никаких юридических последствий».

В ходе общения с прессой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Макрон осудил «цинизм» и «дополнительную провокацию» властей России. Он сообщил, что проведет новые переговоры с Владимиром Путиным «в ближайшие дни», а объявленные «референдумы» никак не изменят позицию Франции и ее союзников.

►Ускорение аннексии: на оккупированных территориях Украины назначили голосование о присоединении к РФ на 23 – 27 сентября

«Я думаю, то, что было объявлено Россией, — это пародия», «имитация демократической формы или демократической легитимности», цитируют слова Макрона агентства France-Presse и Reuters. По мнению французского лидера, «сама идея организовать референдумы» на охваченных войной территориях — это «проявление цинизма» российского руководства. Оно таким образом «расписалось в [собственном] цинизме», указал Макрон. Это «дополнительная провокация» Москвы, которая «не будет иметь никаких последствий» и не повлияет на позицию Франции и союзников, подчеркнул президент. «Очевидно, что это не будет признано международным сообществом», — заявил Макрон, отметив: «Если бы это не было трагично, мы могли бы над этим посмеяться».

Как сообщает Reuters, французский лидер вновь заявил, что силы РФ должны покинуть территорию Украины и соблюдать ее международно признанные границы.

Также в Нью-Йорке канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что «фиктивные референдумы», которые Россия намерена организовать в нескольких областях Украины, «неприемлемы». «Все это лишь попытка империалистической агрессии, которую хотят вот так приукрасить», — заявил Шольц журналистам в кулуарах Генассамблеи ООН, отметив, что условия проведения объявленных голосований не соответствуют международному праву. Германия не собирается признавать результаты «референдумов» в оккупированных регионах Украины, подчеркнул канцлер ФРГ.

С «решительным осуждением запланированных незаконных "референдумов"» на оккупированных Россией территориях Украины от имени Европейского союза выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В специальном заявлении он указал: «Это попытка России легитимизировать незаконный военный контроль» над «оккупированными ею территориями Украины», попытка, «направленная на насильственное изменение границ Украины, при явном нарушении Устава ООН, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Результаты таких действий будут недействительными и не будут признаны ЕС и его государствами-членами», — подчеркнуто в заявлении Борреля.

В тексте отмечается, что «с начала вторжения Россия запугивала, незаконно задерживала, пытала и похищала украинских граждан», «значительная часть населения захваченных территорий была вынуждена бежать» из своих домов, «законно избранные» представители местного руководства были «насильственно заменены». В таких обстоятельствах «незаконные "голосования" ни при каких обстоятельствах не могут считаться свободным волеизъявлением» людей, которые живут «под постоянной российской военной угрозой и запугиванием», — указано в заявлении Жозепа Борреля.

Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к этим "референдумам" и другим нарушениям международного права в Украине, будут привлечены к ответственности, и будут рассмотрены дополнительные ограничительные меры против России,

— говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза.

В администрации США советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Соединенные Штаты никогда не признают претензии России на якобы аннексированные части Украины» (цитата по AFP). «Референдумы» в самопровзглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей в Белом доме назвали «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил «фиктивные референдумы», объявленные в четырех регионах Украины. «Эти фиктивные референдумы не имеют легитимности и не меняют характер агрессивной войны России против Украины», — написал он, выступив с призывом: «Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины». «Это дальнейшая эскалация войны Путина», — увер6ен Столтенберг.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что «референдумы, организованные Россией, ничего не стоят». «Так как Россия продвигает фейковые референдумы на оккупированных территориях Украины, позвольте мне сказать это громко и ясно: Мы никогда этого не признаем», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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