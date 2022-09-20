Ускорение аннексии: на оккупированных территориях Украины назначили голосование о присоединении к РФ на 23 – 27 сентября

Уже в эту пятницу, 23 сентября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на захваченных российскими силами территориях Херсонской и Запорожской областей Украины начнется голосование по вопросу о присоединении к России. Оно продлится до 27 числа. Формальные решения о проведении «референдумов» были приняты в спешном порядке в этот вторник, 20 сентября. Тут же были объявлены одинаковые даты 23 – 27 сентября. Источники РБК в Кремле сообщили, что Владимир Путин может сегодня выступить с обращением по поводу объявленных «референдумов».

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Агентство France-Presse называет объявленные в этот вторник «референдумы об аннексии Россией» территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины «серьезнейшей эскалацией конфликта».

О решении назначить голосование уже на ближайшие дни 20 сентября одновременно объявили власти самопровозглашенных «народных республик» Донбасса — ЛНР и ДНР, а также оккупационные администрации Херсонской и Запорожской областей Украины.

По поводу всех этих скоординированных заявлений президент РФ Владимир Путин «может выступить» уже сегодня — «до конца дня». Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на три источника, близких к президентской администрации. К россиянам в этот вторник может обратиться и министр обороны Сергей Шойгу, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на со ссылкой на корреспондентов Кремлевского пула.

О спешном проведении «референдумов» на подконтрольных РФ украинских территориях объявлено на фоне контрнаступления вооруженных сил Украины. В Москве, на сепаратистских и оккупированных территориях ранее неоднократно говорили о намерениях провести эти «референдумы» (сперва называли дату 11 сентября, затем 4 ноября).

Реакции в руководстве Украины

В руководстве Украины заявили о российском «шантаже» с использованием «фейковых референдумов» и угрозы «мобилизации».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал эти действия и заявления — «наивным шантажом», «угрозами и страшилками» «от умеющих воевать только с детьми и мирными людьми». «Так выглядит страх разгрома. Враг боится, примитивно манипулирует», — написал Ермак. Советник главы президентского Офиса Михаил Подоляк назвал объявленные «референдумы» «асимметричным ответом на украинское контрнаступление».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что «фейковые референдумы» и «гибридная мобилизация» ничего не изменят. «Россия как была, так и остается государством-агрессором, незаконно оккупирующим часть украинской земли. Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России», — написал глава украинской дипломатии.

МИД Украины призвал международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести «противоправное голосование» на временно оккупированных украинских территориях, а также наложить на РФ новые санкции.

В твиттер-аккаунте Минобороны Украины опубликован комментарий о том, что «на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии». ««Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат результат Гитлера 1945 года», — говорится в сообщении.

20 сентября: хроника объявления «референдумов»

В сепаратистских ДНР и ЛНР законы о «референдумах» были сегодня спешно одобрены «Народными советами» (парламентами самопровозглашенных образований), немедленно подписаны их главами Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Они тут же назвали даты голосования: 23 – 27 сентября. Пушилин также оперативно рассказал о том, как будет организовано голосование в ДНР. Он также объявил формулировку вопроса в бюллетенях: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?»

В Херсонской области Украины назначенный оккупационными силами «глава военно-гражданской администрации» Владимир Сальдо сперва разместил видеозапись, в которой сообщил о решении провести голосование о присоединении к РФ на подконтрольной ему территории. Даты мероприятия он не назвал. Вскоре Сальдо разместил сообщение о подписанном им «указе о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации». В нем названы даты голосования 23 – 27 сентября.

На оккупированной части Запорожской области Украины — в Мелитополе — в этот вторник провели мероприятие под названием «Общенародный съезд граждан Запорожской области». Созданное там движение «Мы вместе с Россией» приняло обращение к главе оккупационной администрации Евгению Балицкому с просьбой «как можно скорее» провести референдум о присоединении к РФ. Спикер оккупационной администрации Владимир Рогов затем сообщил, что данный «референдум» может пройти «в ближайшие дни». Во второй половине дня российские госагентства сообщили, что Балицкий «подписал распоряжение о проведении референдума с 23 по 27 сентября» по вопросу о присоединении к РФ. Он также записал видеообращение по этому поводу. Балицкий опубликовал указ с формулировкой вопроса для голосования: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образовании Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?»

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