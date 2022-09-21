Двести десятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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21 сентября — 210 день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:45 «Верховный суд» Крыма вынес приговор фигурантам «дела о диверсии на газопроводе» — одному из лидеров крымскотатарского национального движения Нариману Джелялу и братьям Азизу и Асану Ахтемовым.

Их приговорили к срокам от 13 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что эти приговоры — «месть РФ за сопротивление оккупации коренного крымскотатарского народа с 2014 года, месть за участие Наримана Джеляла в прошлогодней Крымской платформе, месть за отсутствие успехов внешней политики России на международной арене».

23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. 3-4 сентября в Крыму задержали пятерых крымских татар, среди них первого заместителя лидера Меджлиса Наримана Джеляла. Асану и Азизу Ахтемовым предъявили обвинение в подрыве газопровода, а Нариману Джелялу — в посредничестве.

11:35 Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать мобилизации.

Об этом написал в твиттере глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября

Drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzas tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvairās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19.septembra ieviestos robežšķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 21, 2022

В августе правительство Германии также указывало, что уклонение от воинской службы не является автоматической причиной для предоставления защиты.

10:57 Российское подцензурное агентство «РИА Новости» до проведения так называемых «референдумов» на оккупированных российских территориях опубликовало ожидаемые результаты «голосования».

10:40 Посол США в Украине Бриджит Бринк написала в своем твиттере, что все шаги последних дней, предпринимаемые российскими властями, свидетельствуют о том, что они находятся в сложной ситуации, а мобилизация и фальшивые .«референдумы» — признаки слабости и провала Россиию

Фальшивые референдумы и мобилизация — признаки слабости, провала России. Соединенные Штаты никогда не признают притязания России на украинские территории, которые она собирается аннексировать. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Sham referenda and mobilization are signs of weakness, of Russian failure. The United States will never recognize Russia's claim to purportedly annexed Ukrainian territory, and we will continue to stand with Ukraine for as long as it takes. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 21, 2022

10:30 Назначенные РФ «власти» оккупированных территорий Запорожской области Украины намерены после так называемого «референдума» объявить независимость на всей территории региона в его административных границах. Об этом заявил представитель нелегитимной «администраци»и Владимир Рогов.

на данный момент российские войска оккупируют Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Столица региона город Запорожье остается под контролем Украины.

10:24 Через несколько минут после выступления Путина, в котором он объявил о мобилизации, на сайтах авиакомпаний, осуществляющих прямые рейсы из России в Армению и Турцию, были раскуплены все билеты на 21 сентября.

10:19 ОВД-Инфо опубликовало список организаций, специализирующихся на вопросах военной службы.

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс. Если Совет Федерации и президент подпишут закон, в России появится ответственность за добровольную сдачу в плен, а неявку и дезертирство запасников на сборах приравняют к дезертирству контрактников и призывников.

10:10 Биржевые показатели отреагировали падением на заявление российского президента о мобилизацию.

Впервые с 9 августа индекс Мосбиржи опустился ниже 2 100 пунктов . Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 15 августа.

Накануне, в контексте объявления «референдумы» на оккупированных украинских территориях российский рынок акций упал на 8,84%.

10:00 Ночью 21 сентября Запорожская АЭ вновь подверглась обстрелу с российской стороны. Оборудование связи одного из энергоблоков повреждено.Об этом сообщает «Энергоатом» в телеграм-канале ведомства.

Российские войска захватили АЭС 4 марта, создав угрозу радиационной катастрофы.

09:50 Генштаб Украины опубликовал цифры российских потерь. Согласно сообщению, с начала войны в Украине погибли 55 410 россиян, участников военного вторжения.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Украине погибли 5937 российских военных.

09:35 Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков прокомментировал указ о мобилизации. «Фактически Минобороны РФ будет решать, кого, откуда и в каком количестве отправлять на войну», — написал он в своем телеграм-канале.

09:19 Движение «Весна» объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации.

Активисты призвали граждан России собираться 21 сентября в 19:00 в центрах своих городов.

Тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы?»

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09:09 Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что позиция Украины остается неизменной, несмотря на «очень шумные новости из России».

Конечно, сегодня очень шумные новости из России. Много вопросов по этому поводу, но что, собственно произошло? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции четкие и хорошо известны, только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операции, больше поддержки для СБУ, для Нацгвардии, для полиции, для пограничников - для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

09:00 Сергей Шойгу заявил, что в соответствии с президентским указом о частичной мобилизации в армию призовут 300 тысяч резервистов. Мобилизации будут подлежать отслужившие и имеющие военную специальность.

Шойгу также сказал, что в Украине погибли 5937 российских военных. Это первые цифры российских потерь с марта.

08:53 Президент России Владимир Путин в телевизионном обращении объявил о частичной мобилизации в стране.

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня», — заявил российский лидер.

Путин пообещал поддержку «референдумов» на оккупированных российскими войсками украинских территориях и обвинил Запад в «ядерном шантаже»

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