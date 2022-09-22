Война России против Украины. День 211. Онлайн RFI

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Украинский защитник "Азовстали", старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов, освобожденный в рамках самого масштабного обмена пленными между Украиной и РФ с начала российского вторжения. 22/09/2022.

22 сентября — 211-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:00 Минобороны РФ подтвердило возвращение 55 военных в рамках обмена с пленными Украиной

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик», — цитирует РИА Новости заявление российского военного ведомства, добавляя, что они доставлены в РФ и находятся в медицинских учреждениях. Ведомство заявляет, что российским военным «в плену грозила смертельная опасность». Ранее российская сторона не отчитывалась об обмене военнопленными.

10:35

Освобожденные из российского плена командиры "Азова", в том числе Денис Прокопенко, Святослав Паламар и Денис Шлега. 22/09/2022. via REUTERS - MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF

10:20 Евросоюз подготовит новые санкции против РФ в ответ на объявленную Путиным «частичную мобилизацию»

Ужесточение санкционного режима в отношении России обсуждалось на чрезвычайном заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Главы МИД 27 стран в среду провели совещание в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы решили как можно скорее ввести дополнительные ограничительные меры против России в координации с партнерами. Мы будем продолжим поддерживать усилия Украины, предоставляя ей военное оснащение», — заявил после этой встречи верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, новые санкции будут введены как против отдельных лиц, так и ряда против отраслей экономики РФ.

I convened this evening an ad-hoc meeting of EU Foreign Ministers



We decided to bring forward as soon as possible additional restrictive measures against Russia in coordination with partners



We will continue to support #Ukraine’s efforts through provision of military equipment pic.twitter.com/4jTNuXAh3s — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 22, 2022

10:00 Зеленский поблагодарил Турцию и Саудовскую Аравию за содействие в организации обмена пленными с РФ

Сегодня утром президент Владимир Зеленский напомнил, что минувшей ночью Украине удалось вернуть из российского плена 215 своих граждан. Он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «за ведущую роль в этом процессе» обмена. Зеленский уточнил: «Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями».

Украинский президент также указал: «Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух - США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии».

09:30 В рамках обмена пленными с Украиной Россия освободила 10 иностранных граждан

В среду, перед тем как украинские власти сообщили о масштабном обмене пленными с РФ, стало известно об освобождении десяти пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть — планировали осудить в самопровозглашенной ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об их освобождении договорились при посредничестве Саудовской Аравии, куда и прибыли накануне граждане Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко.

Среди освобожденных — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, летом они были приговорены к смертной казни в сепаратистской ДНР. Освобожденны также граждане США 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они были захвачены в июне во время боев на востоке Украины.

09:00 Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на 215 своих пленных, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали»

Минувшей ночью власти Украины сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала вторжения РФ в страну. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников «Азовстали». Как заявил президент Владимир Зеленский, 200 украинских пленных были освобождены Москвой в обмен на «кума Путина», бизнесемна и политика Виктора Медведчука, обвиненного в Украине в госизмене. Пятерых украинских старших офицеров из числа защитников Мариуполя и «Азовстали» обменяли на 55 российских военнопленных.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных в рамках обмена украинцев — 108 бойцов полка украинской Нацгвардии «Азов», которые защищали Мариуполь и, в частности, завод «Азовсталь».

Из российского плена вернулись, в частности командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, а также Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Из плена в РФ освобождены начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Зеленский сообщил, что командиры «Азова» были освобождены при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Они прибыли в Турцию, где останутся до конца войны (таково было условие соглашения).

Также среди освобожденных украинцев военнослужащие сухопутных войск и военно-морского флота, сотрудники пограничной службы, полиции, Службы безопасности, Госслужбы транспорта и Государственной таможенной службы. Среди обменянных — 124 украинских офицера.

Андрей Ермак подчеркнул, что 200 своих пленных Украина вернула в обмен на Медведчука, «который уже дал все возможные показания следствию», а пятеро героев-командиров, защищавших «Азовсталь» были обменяна на «55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса».

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