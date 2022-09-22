Спецтрибунал для России и лишение права вето: основные пункты выступления Владимира Зеленского в ООН

Вечером 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к Генеральной Ассамблее ООН. В своей речи он призвал к «справедливому наказанию» России, созданию «специального трибунала» для совершенных россиянами преступлений в Украине и лишению РФ права вето в Совете безопасности ООН.

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Выступление президента Украины состоялось после объявления – утром того же дня – о мобилизации в РФ. Россия совершила преступления против Украины, и Киев требует «справедливого наказания» для Москвы, сказал Зеленский в видео, опубликованном на сайте Генассамблеи ООН.

В заранее записанном обращении Владимир Зеленский обозначил пять непреложных условий, которые необходимо выполнить для достижения мира. Эта «формула», по его словам, наказывает преступность, защищает жизнь, восстанавливает безопасность и территориальную целостность, гарантирует безопасность и обеспечивает решимость бороться и решимость мира обороняться.

Он также отверг возможность принятия Украиной нейтрального статуса.

Президент Украины выступил против любого мирного предложения, кроме представленного Киевом. Среди условий, перечисленных украинским лидером, — осуждение российской агрессии, восстановление безопасности Украины и гарантий ее безопасности и территориальной целостности.

«Первое из условий нашего мирного предложения — наказание», — заявил президент Зеленский. «Наказание за преступление этой агрессии. Наказание за нарушение наших границ и нашей территориальной целостности. (…) Должен быть создан Специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии против нашего государства. Это станет сигналом для всех "потенциальных" агрессоров, что они должны ценить мир или нести ответственность перед миром. Мы подготовили конкретные шаги для создания такого трибунала, и эти шаги будут представлены всем государствам», — сказал Зеленский.

«Наказание» в виде санкций, по словам Зеленского, должно действовать до тех пор, пока не будет восстановлена признанная международным сообществом граница и не прекратится агрессия, до полного возмещения убытков и потерь за войну.

Он также потребовал лишить Москву права вето в Совете Безопасности ООН.

Чтобы защитить жизнь украинцев, Украине нужна помощь, в частности оружие, техника и снаряды, а также финансовая поддержка, призвал Зеленский.

«Мы должны устранить (...) энергетический шантаж со стороны России путем ограничения цен на экспорт энергоносителей из России», — отметил также украинский президент. Помимо этого, он призвал к созданию компенсационного фонда для восстановления своей страны. Украина будет апеллировать к Генассамблее ООН для создания механизма компенсаций, поскольку Россия должна заплатить своими активами.

«Мы должны, наконец признать, что Россия — это государство-спонсор терроризма. (…) Если у вас нет правового механизма, то можно принять политическое решение, в парламентах. Это основа восстановления глобальной безопасности», — сказал Зеленский.

Что касается гарантий безопасности для Украины, то Зеленский отметил, что существуют предложения обновить архитектуру безопасности для мира, чтобы не позволить больше агрессии против Украины. Эти предложения уже были представлены партнерам.

Несколько делегаций стоя аплодисментами приветствовали украинского президента после трансляции его выступления.

Гарантии безопасности Украины

13 сентября Украина представила рекомендации по гарантиям безопасности, которых хочет Киев. Эти рекомендации предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами.

Рекомендации призывают создать Киевский договор безопасности – совместный документ о стратегическом партнерстве, который объединит Украину и государства-гаранты.

Ожидается, что основная группа союзников возьмет на себя четкие обязательства по поддержке Вооруженных Сил Украины, а более широкая группа предоставит невоенные гарантии, построенные вокруг санкционных механизмов. Гарантии безопасности должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений.

Предложенные рекомендации предусматривают, что самая сильная гарантия безопасности для Украины – ее способность защищаться от агрессора в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Пакет гарантий безопасности будет содержать как превентивные меры военного, финансового, инфраструктурного, технического, информационного характера во избежание новой агрессии, так и меры, которые должны быть приняты безотлагательно в случае нового посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.

В ответ на представленные Украиной предложения Кремль ответил, что они лишь подтверждают «актуальность и настоятельную необходимость» проведения Россией военных действий.

«В целом речь идет о некоем документе — и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. Остается и обретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение специальной военной операции», — сказал тогда Песков.

Ядерная угроза и международный ответ

В среду вечером в Нью-Йорке состоится экстренная встреча министров ЕС. После объявленной Владимиром Путиным мобилизации и новых угроз применить ядерное оружие, европейские министры проведут неформальную встречу, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в кулуарах Генассамблеи ООН. Угроза российского президента применить ядерное оружие «является неприемлемой угрозой», сказал он, прежде чем подтвердить, что «международное сообщество должно отреагировать».

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «не верит» в применение Россией ядерного оружия. Об этом он сказал в интервью немецкой телекомпании Bild TV. Вашингтон, напротив, воспринимает угрозу «всерьез»: в Белом доме заявили, что «серьезно воспринимают» российскую угрозу и обещают «серьезные последствия», если Путин решится на это.

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