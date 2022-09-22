Украина обменяла Медведчука и 55 россиян на 215 своих пленных, в том числе командиров «Азова» и защитников «Азовстали»

Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников «Азовстали».

Минувшей ночью власти Украины сообщили о самом масштабном обмене пленными с начала вторжения РФ в страну. Киеву удалось вернуть 215 украинских военных, в том числе более 100 защитников «Азовстали». Как заявил президент Владимир Зеленский, 200 украинских пленных были освобождены Москвой в обмен на «кума Путина», бизнесмена политика Виктора Медведчука, обвиненного в Украине в госизмене. Пятерых украинских старших офицеров из числа защитников Мариуполя и «Азовстали» обменяли на 55 российских военнопленных.

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Глава офиса украинского президента Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных в рамках обмена украинцев — 108 бойцов полка украинской Нацгвардии «Азов», которые защищали Мариуполь и, в частности, завод «Азовсталь».

Из российского плена вернулись, в частности командир полка «Азов» Денис Прокопенко и его заместитель Святослав Паламар, а также Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко. Из плена в РФ освобождены начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, парамедик и боец «Азова» Екатерина Полищук, старший сержант 36-й бригады Михаил Дианов.

Зеленский сообщил, что командиры «Азова» были освобождены при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана. Они прибыли в Турцию, где останутся до конца войны (таково было условие соглашения).

Также среди освобожденных украинцев военнослужащие сухопутных войск и военно-морского флота, сотрудники пограничной службы, полиции, Службы безопасности, Госслужбы транспорта и Государственной таможенной службы. Среди обменянных — 124 украинских офицера.

Андрей Ермак подчеркнул, что 200 своих пленных Украина вернула в обмен на Медведчука, «который уже дал все возможные показания следствию», а пятеро героев-командиров, защищавших «Азовсталь» были обменяна на «55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса».

В рамках обмена пленными с Украиной Россия освободила 10 иностранных граждан

В среду, перед тем как украинские власти сообщили о масштабном обмене пленными с РФ, стало известно об освобождении десяти пленных иностранцев, часть из которых уже осудили, а часть — планировали осудить в самопровозглашенной ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об их освобождении договорились при посредничестве Саудовской Аравии, куда и прибыли накануне граждане Великобритании, США, Швеции Хорватии и Марокко.

Среди освобожденных — британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое попали в плен в апреле, летом они были приговорены к смертной казни в сепаратистской ДНР. Освобождены также граждане США 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они были захвачены в июне во время боев на востоке Украины.

Зеленский поблагодарил Турцию и Саудовскую Аравию за содействие в организации обмена пленными с РФ

В четверг утром президент Владимир Зеленский напомнил, что минувшей ночью Украине удалось вернуть из российского плена 215 своих граждан. Он поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «за ведущую роль в этом процессе» обмена. Зеленский уточнил: «Мы договорились, что пятеро освобожденных командиров "Азова" будут находиться в комфортных условиях в Турции до конца войны и смогут видеться с семьями».

Украинский президент также указал: «Украина в знак благодарности за помощь нашему государству освободила из плена России пятерых граждан Великобритании, двух – США, граждан Марокко, Швеции, Хорватии. Спасибо за содействие Саудовской Аравии».

Минобороны РФ подтвердило возвращение 55 военных в рамках обмена с пленными Украиной

«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооруженных сил РФ, Донецкой и Луганской республик», — цитирует РИА Новости заявление российского военного ведомства, добавляя, что они доставлены в РФ и находятся в медицинских учреждениях. Ведомство заявляет, что российским военным «в плену грозила смертельная опасность». Ранее российская сторона не отчитывалась об обмене военнопленными.

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