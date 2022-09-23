Война России против Украины. День 212. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

23 сентября — 212-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:33 Число российских граждан, пересекших границу Финляндии, удвоилось после объявления о частичной мобилизации

Об этом сообщает AFP со ссылкой на финские пограничные службы. В четверг, 22 сентября, сухопутную границу из России в Финляндию пересекли 6 470 россиян. В начале недели, то есть до объявления мобилизации, количество пересечений составило около 3 100.

При этом пограничные службы отмечают, что количество въездов в Финляндию все равно не так велико, как во времена до пандемии Covid-19.

► Все больше финнов хотят ограничить въезд для россиян. Среди них – премьер-министр и мэр самого «русского» города

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13:02 Телеканал «Дождь» сообщил, что в российских военкоматах предположительно говорят о трех волнах призыва до 10 ноября

Об этом говорится в телеграм-канале «Дождя». Сообщается, что журналисты получили от читателя аудиозапись, сделанную на встрече в одном из военкоматов Омска. Подтвердить ее подлинность и достоверность озвучиваемой информации не представляется возможным.

Судя по записи, в военкомате семьям призывников рассказали о трех волнах призыва:

с 26 сентября по 10 октября,

с 11 октября по 25 октября,

с 26 октября по 10 ноября.

Эту информацию «Дождю» подтвердили жители Красноярского края, которым в военкомате озвучили аналогичную информацию.

На аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении журналистов, на вопрос о том, как о повестке могут узнать лица, находящиеся в отъезде, предположительно сотрудница военкомата отвечает:

Если он улетел вчера, а сегодня на его имя появилась повестка, в течение трех дней он должен прилететь, иначе уголовная ответственность 15 лет лишения свободы. Никто не спрячется, никто не скроется, ни про кого не забудут, найдут всех.

12:50 Билборд в Харьковской области

"Нет референдуму! Оставайся украинцем!". Харьковская область Украины. 22/09/2022. REUTERS - UMIT BEKTAS

12:36 Дмитрий Песков назвал первую реакцию на новость о «частичной мобилизации» «истирической» и «излишне эмоциональной». По его словам, «сейчас нет дефицита в разъяснениях»

Об этом Песков заявил на пресс-конференции:

Можно еще было как-то понять истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы и дни после объявления о мобилизации… Сейчас нет дефицита в разъяснениях.

Он также заявил, что люди, которые самостоятельно решили поучаствовать в мобилизации, вызывают восхищение и гордость Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что после утверждения решений «референдумов» процесс принятия решений в Кремле будет быстрым, попытки Киева вернуть территории Донбасса после их вступления в РФ будут рассматриваться как атаки на страну, а предпосылок к переговорам с Киевом нет.

Он также сказал, что не знает, где находится освобожденный в результате обмена пленными Виктор Медведчук, и что президент Путин не сможет посетить сегодня акцию «Своих не бросаем» на Манежной площади в Москве.

12:28 DW: Официальный Берлин сообщил, что уклонение от мобилизации — убедительная причина для рассмотрения запроса на политическое убежище в Германии

Корреспондент DW в Берлине сообщает, что соответствующее указание было дано Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF). При этом уточняется, что планов применять к ситуациям дезертиров и «уклонистов» закон, который предусматривает выдачу виз «по срочным причинам, имеющим гуманитарный характер или связанным с международным правом», нет.

12:18 Toyota закроет завод в Петербурге

Речь идел о заводе в Шушарах, которые работал 15 лет. Как сообщает «Коммерсант», корпорации не удалось наладить поставки комплектующих в Россию, и завод находился в простое. По данным издания, Toyota прекращает производство в РФ, но с российского рынка не уходит — компания продолжит вести послепродажное обслуживание. и сохранит дилерскую сеть.

11:52 Михаил Ходорковский: «Между мобилизацией и «уголовным делом» стоит выбирать уголовное дело»

11:36 The Washington Post: Вашингтон частным образом предупреждал Москву о последствиях применения Россией ядерного оружия

Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванные источники. По их словам, администрация США предупредила о последствиях российского ядерного удара в расплывчатой форме, что заставляет Кремль беспокоиться о конкретной реакции Белого дома.

11:15 Михаил Подоляк о «референдумах»

Еще раз о важном. Сегодня на оккупированных территориях нет никакого юридического действия под названием «референдум». Есть только: 1. Пропагандистское шоу для проведения z-мобилизации. 2. Территория Украины, требующая немедленного освобождения.

11:08 Певец Sting поблагодарил россиян, вышедших на протесты

«Мир смотрит, и мы благодарны», — написал он.

To all the brave Russians who protested yesterday against Putin’s ridiculous war, the world is watching, and we are grateful. — Sting (@OfficialSting) September 22, 2022

10:56 Минобороны РФ сообщило, что призывать сотрудников «отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы» не будут

Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих: в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры; в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации; в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации; в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ. — телеграм-канал ведомства.

10:37 Граждане РФ с категорией «В» в военном билете будут призваны в последнюю очередь

Об этом заявил военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко. По его словам, лица, у которых в военном билете указана категория «В» — ограниченно годные, не служившие по состоянию здоровья —подлежат «частичной мобилизации».

10:22 Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет мобилизации:

Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов бы перетерли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это вранье, — телеграм-канал «Пул Первого».

► Российская мобилизация и Беларусь: Минску придется очень трудно

10:10 Навальный: «Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и “референдумами”»

Алексея Навального вновь отправили в ШИЗО после его заявления о мобилизации. Его отправили в изолятор на 12 суток сразу после того, как он отбыл там 15 дней. Об этом политик рассказал во время выступления в Ковровском городском суде, где рассматривают его иск к ИК-6.

Не нравится то, что я сказал про мобилизацию — получи, Навальный 12 суток. Совершенно никто даже не скрывает политического контекста. Если мое право выступить против этой преступной мобилизации, из-за которой десятки тысяч людей погибнут ни за что… я посижу12 суток и сколько еще нужно посидеть. И вы своим ШИЗО мне рот не заткнете. Это преступление против моей страны, я так ровно к нему и отношусь. Я молчать не буду и надеюсь, что все кто слышит меня, молчать не будут. Потому что то, что происходит сейчас, гораздо страшнее 12 суток… Путин кровью связывает сотни тысяч людей мобилизациями и «референдумами»,

— приводит слова Навального «Медиазона».

9:40 Financial Times : Новый пакет европейских санкций в ответ на частичную мобилизацию и «референдумы в Донбассе», будет содержать потолок цен на российскую нефть и санкции в сфере IT и кибербезопасности

Также будет расширен список лиц, попадающих под персональные санкции.

Отмечается, что некоторые страны также настаивают на запрете импорт алмазов и отключение большего числа банков от SWIFT и распространении ограничений в сфере IT еще и на Беларусь.

9:24 Сотрудники пяти российских авиакомпаний и более десяти аэропортов получили повестки в течение суток после объявления мобилизации

Об этом пишет «Коммерсант». Среди тех, кто получил повестки, — сотрудники группы «Аэрофлот». По оценкам источников газеты в трех компаниях, мобилизовать могут 50–80% сотрудников. Источники отмечают, что массовый призыв пилотов, диспетчеров, технических, коммерческих и IT-специалистов может привести к остановке полетов. Большинство пилотов в авиакомпаниях — офицеры запаса, прошедшие обучение на военных кафедрах летных училищ, или рядовые, прошедшие срочную службу в армии.

9:17 Четверо депутатов Госдумы от «Единой России» попросили мобилизовать их

На службу в зону «специальной военной операции» попросились зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Все депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации не подлежат мобилизации, но 22 сентября глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что депутаты и сенаторы могут попросить, чтобы их мобилизовали. «Депутаты и сенаторы имеют отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, но по своей инициативе они, конечно, могут принять участие в спецоперации. Это дело добровольное, которое запретить никто не может», — сказал он.

9:11 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

За прошедшие сутки российские войска нанесли четыре ракетных и 27 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из РСЗО. Пострадали более 45 населенных пунктов.

Для восполнения потерь в живой силе противник продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Так, в Горловке (самопровозглашенная ДНР) 19 сентября были задержаны и отправлены на военную службу десять мужчин, несмотря ни на их возраст, ни на состояние здоровья, а 18-20 сентября представители российской «частной компании» пытались вербовать заключенных в Луганском СИЗО.

Оккупационные власти Крыма заявили о планах набрать в рамках мобилизации работников частных охранных предприятий, имеющих опыт военной службы.

За сутки ВСУ отразили атаки россиян в районах Купянска, Спорного, Майорска, Зайцева, Авдеевки, Новомихайловки, Опытного и Каменки. Авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и техники российских войск и шесть позиций зенитных ракетных комплексов. ПВО сбила вертолет Ми-8 и девять беспилотников.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили шесть пунктов управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники, три позиции ПВО, три – артиллерии, и три склада боеприпасов.

9:03 Украинские власти Мелитополя сообщили о взрыве в городе

В Мелитополе в Запорожской области, где также проходит «референдум», произошел взрыв. Об этом сообщил украинский мэр города Иван Федоров:

В 7 утра в Мелитополе раздался громкий взрыв, который почувствовали жители в центре города. Люди боятся выходить из дома. А этот страх на руку оккупантам — в первый день домового „голосования“ на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома.

8:38 В самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей начались «референдумы о присоединении к РФ»

Жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР спрашивают на «референдуме», поддерживают ли они «вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ», а на территориях Запорожской и Херсонской областей вопрос сформулирован иначе: «Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?».

«Голосование» продлится до 27 сентября.

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