Комиссия ООН собрала доказательства военных преступлений сил РФ в Украине

На основании собранных доказательств независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине утверждает: в ходе вторжения РФ на оккупированных территориях были совершены военные преступления. 23 сентября комиссия представила Совету по правам человека ООН первые результаты своего расследования, проводимого в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

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На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления,

— заявил глава следственной комиссии Эрик Мёсе, говоря о российских бомбардировках гражданских районов, многочисленных убийствах мирных жителей, пытках и жестоком обращении, а также сексуальном насилии.

Независимая международная комиссия по расследованию в Украине была создана в марте Советом по правам человека ООН по просьбе Киева. В мае СПЧ ООН одобрил новую резолюцию, в которой поручил комиссии расследовать конкретные нарушения, совершенные российскими войсками во время оккупации ими Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей Украины.

Комиссию возглавил норвежец Эрик Мёсе, бывший судья ЕСПЧ, экс-глава международного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии. В комиссию вошли юристы Ясминка Дзумхур из Боснии и Герцеговины и Пабло де Грейф из Колумбии.

В четырех регионах Украины расследователи посетили 27 городов и поселков, опросив более 150 жертв и свидетелей, сообщил Эрик Мёсе.

Нас поразило большое количество внесудебных казней в регионах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия проводит расследование этих смертей в 16 городах и населенных пунктах. Мы получили достоверные сообщения о многих других случаях казней, которые мы сейчас документируем,

— цитирует слова Эрика Мёсе агентство France-Presse.

Выступая на заседании СПЧ ООН в Женеве, он также осудил использование Россией в гражданских районах «оружия с большим поражающим радиусом действия».

Комиссия, по словам Мёсе, получила согласующиеся между собой свидетельства жестокого обращения и пыток во время незаконного содержания под стражей. Некоторые из пострадавших сообщили, что после задержания российскими силами в Украине их вывезли в Россию, где держали в тюрьмах в течение недель.

Свидетели «рассказали об избиениях, пытках током и принудительном обнажении, а также других видах нарушений в этих местах заключения», — заявил Эрик Мёсе, сообщив, что после перевода в места заключения в РФ некоторые незаконно задержанные пропали без вести.

Расследователи ООН получили свидетельства о случаях сексуального насилия. В случаях, задокументированных комиссией, возраст жертв сексуального насилия — от четырех до 82 лет.

В ряде случаев свидетелями преступлений сексуального характера вынужденно становились родственники жертв.

Комиссия зафиксировала случаи таких преступлений в отношении детей, как изнасилования, пытки и незаконное удержание. Задокументированы случаи гибели и ранения детей «в результате неизбирательных атак с применением взрывчатых вооружений».

Эрик Мёсе также сообщил, что комиссия ООН рассмотрела два случая жестокого обращения с российскими солдатами со стороны украинских военных. «Хотя этих случаев немного, они продолжают оставаться предметом нашего внимания», — заявил юрист.

Независимая международная комиссия по расследованию нарушений прав человека в Украине, созданная решением СПЧ ООН. Слева направо: Ясминка Дзумхур, Эрик Мёсе, Пабло де Грейф. Женева 23/09/2022. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

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