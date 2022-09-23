«Референдумы об аннексии» в Украине: французский эксперт о путинской эскалации

КОММЕНТАРИИ

Новым этапом на пути эскалации стали проводимые с 23 по 27 сентября «референдумы» об аннексии Россией оккупированных ею территорий четырех областей Украины. Лидеры западных демократических держав назвали эти «референдумы» «пародийными», «фиктивными» или «притворными», категорически исключив признание их результатов. По мнению французского политолога Флорана Пармантье, эти нелегитимные мероприятия и поспешность их проведения отражают военную стратегию Москвы. С профессором парижской высшей школы политических наук Sciences Po и специалистом по постсоветскому пространству побеседовал журналист RFI Флоран Гиньяр.

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В «референдумах» на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины французский эксперт видит «политическую эскалацию» напряженности со стороны Владимира Путина. «Военной эскалации» он достиг объявлением в РФ «частичной мобилизации», отмечает Флоран Пармантье.

О легитимности, соблюдении демократических норм на «референдумах» 23 – 27 сентября говорить неуместно в контексте продолжающихся военных действий. «Это полностью вне каких-либо рамок», — отмечает политолог. «В возможность сделать подлинный выбор в вопросе о самоопределении (если цель была бы в этом) не верит никто, даже те, кто организует эти “референдумы”», — говорит эксперт. Результаты не признают так же, как не признали итоги «референдума» об аннексии Крыма в 2014 году.

Цель мероприятий 23 – 27 сентября — в политической эскалации. «Нелегитимные референдумы» для самой РФ — лишь предлог для того, чтобы оправдать возможность применения «любых вооружений» для защиты якобы «своей территории» и против тех, кто «угрожает жизненным интересам» РФ.

Флоран Пармантье напоминает, что перед началом вторжения в Украину 24 февраля Путин признал независимость сепаратистских образований Донецка и Луганска. Теперь Кремль повысил ставки «добавлением» оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Эти действия свидетельствуют лишь об «ужесточение позиции Путина в конфликте», указывает политолог, замечая, что в Москве полностью игнорируют очевидный вопрос: возможен ли референдум о судьбе территорий, которые ты полностью даже не контролируешь?

Последовательная эскалация конфликта со стороны Путина, по словам Флорана Пармантье, усиливает непредсказуемость дальнейшего развития событий. В том числе, в жизненно важном вопросе о возможности применения Кремлем ядерного оружия. Этот вопрос всегда оставался «табуированным» в рамках доктрины взаимного ядерного сдерживания.

Сегодня «нужно быть очень осторожным, продолжая думать, что использование ядерного оружия по-прежнему остается табу», предупреждает Флоран Пармантье, напоминая, что за прошедший год угрозы Путина уже не раз отказывались принимать всерьез. Сперва, летом 2021 года, в случае с его «программной» статьей «Об историческом единстве русских и украинцев». Затем — перед 24 февраля.

Флоран Пармантье — профессор Sciences Po, основатель сайта "Перспективы Евразии» (Eurasia Prospective), автор монографии «Пути к правовому государству. Трудная дорога стран между Европой и Россией» (Les Chemins de l'État de droit. La voie étroite des pays entre Europe et Russie, Presses de Sciences Po).

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