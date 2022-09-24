Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ. В беседе участвовал актер Ален Делон

Беседа, показанная в эфире телеканала TV5Monde, длилась почти 1 час 40 минут. Интервью у президента Украины брали журналисты телеканала, а также их коллеги из изданий «Ouest-France», «Nice-Matin», «20 minutes». В конце к разговору по видеосвязи присоединился легендарный французский актер Ален Делон.

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Видеозапись интервью доступна на сайте TV5Monde.

Отвечая на вопрос о состоянии сельского хозяйства в Украине, президент отметил что, к сожалению, некоторые из самых плодородных участков украинского черноземья заняты российскими военными, к примеру, в Херсонской области. В остальной части страны, по словам Зеленского, удалось организовать посевную.

Переговоры о соблюдении условий морских перевозок сельскохозяйственной продукции из Украины, как напомнил Зеленский, проходят при посредничестве Турции. Он также признал, что России удалось сделать Украину непопулярным поставщиком зерна для стран африканского континента:

Мы потеряли доверие нескольких африканских государств и пытаемся его вернуть. Но Россия, которая заявляет о своей заботе об Африке, что она вложила в этот континент для его поддержки? Почти ничего. Мы хотим оставаться гарантами продовольственной безопасности в мире. Мы должны понимать, что этот голод искусственный. Это происходит по вине России, потому что сейчас пшеницы достаточно для удовлетворения спроса.

Журналисты обратили внимание на то, что украинские власти регулярно сообщают о своих оценках потерь со стороны России, но не дают информации о собственных потерях. Владимир Зеленский ответил, что в среднем ежедневно погибают 50 украинских военнослужащих, а «показатель смертности с российской стороны в пять раз выше». Он также подчеркнул, что точные данные о количестве погибших гражданских лиц, проживавших в Украине, отсутствуют, и власти располагают лишь приблизительными цифрами.

Об ожиданиях от Франции Зеленский сказал так:

Я бы хотел, чтобы Франция сделала больше. То же самое я говорю Эммануэлю (Макрону). Он помогает нам. И у меня с ним хороший диалог. Байден также говорил мне, что я многого прошу, и что он меня понимает. Мне также нужны более твердые обязательства со стороны Германии и Турции.

Украинского лидера спросили и об объявленной в России мобилизации. Зеленский заявил, что, по его мнению, российским властям удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин — такое количество было озвучено министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Наши союзники и спецслужбы сообщили нам, что документы, необходимые для этой мобилизации, были подготовлены задолго до ее объявления. Со своей стороны, россияне, которые должны быть мобилизованы, боятся демонстраций и арестов. Они должный хорошо понять: как только они окажутся на передовой, им придется стрелять в украинцев, а мы будем отвечать. В их интересах выходить на митинги. Так работает демократия. И Путин не сможет арестовать всех.

Об угрозах использования ядерного оружия украинский лидер сказал, что, на его взгляд, мир — будь то ЕС, США, Турция или Китай — этого не допустит.

Участвовавший во встрече по видеосвязи актер Ален Делон сказал президенту Украины:

Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ. (...) Больше всего на свете вы заслуживаете, чтобы война закончилась. Вы ничего не сделали, чтобы ее спровоцировать. Есть вещи, которые я не понимаю. Эту войну я не могу принять. Когда я вижу, как вы страдаете каждый день, как умирает народ, умирают дети, умирают животные, это вызывает у меня отвращение.

«Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины», — сказал 86-летний французский актер. Зеленский в свою очередь отметил важность того, чтобы мировые звезды публично поддерживали Украину и пригласил Делона в Киев.

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