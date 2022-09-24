«Референдумы» в оккупированных районах Украины, в РФ — мобилизация. 213-й день войны. ОНЛАЙН

24 сентября — 213-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:08 По данным «ОВД-Инфо», на антивоенных митингах в 10 городах РФ задержаны уже почти сто человек

13:50 «Фонтанка»: Петербурге задержаны уже 11 человек. Вероятно, это связано с антивоенными акциями

В Санкт-Петербурге 24 сентября силовики задержали как минимум 11 человек по делам о «телефонном терроризме». Издание «Фонтанка» без указания источника опубликовало список задержанных. Среди них — фем-активистка Белла Рапопорт, журналистка «Соты» Виктория Арефьева, правозащитники Антон Грачев и Евгения Грачевы, активистка Палладя Башурова. К ряду активистов в Петербурге ранее пришли с обысками по делу о «телефонном терроризме».

Это не первый случай, когда по этой статье перед митингоами проводятся обыски и задержания среди активистов, напоминает «Фонтанка».

13:46 Власти Магаданской области тоже публично признали случаи мобилизации тех, кто ей не подлежит, и обещали разобраться

Губернатор Магаданской области, как сообщается, поручил разобраться по жалобам родственников тех, кто получил повестки, но не подлежит мобилизации. «Это — люди не служившие в армии, не имеющие нужные военные учётные специальности, ограниченно годные по здоровью или по возрасту находятся в отставке», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства Магаданской области.

Ранее случаи незаконной мобилизации признал глава Якутии, завивиший, что все, кто был незаконно мобилизован, должен вернуться обратно.

13:34 Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, отвечавший за обеспечение армии, уволен. На его место назначили генерала, прозванного «мясником Мариуполя»

Генерал армии Дмитрий Булкагов уволен с должности замминистра обороны по материально-техническому обеспечению армии. Официальное объяснение — в связи с переходом на другую работу.

На этот пост назначен генерал-полковника Михаила Мизинцева, который ранее возглавлял национальный центр управления обороны РФ. Как сообщалось, Мизинцев руководил штурмом Мариуполя. Его прозвали «мясником Мариуполя».

В марте Мизинцев попал под британские санкции. В заявлении правительства Великобритании отмечается, что генерал известен тем, что использовал «предосудительную тактику, включая обстрел гражданских центров» в Алеппо в 2015–2016 годах и в Мариуполе в 2022-м.

12:18 Ален Делон — Владимиру Зеленскому: «Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в украинскую армию»

Владимир Зеленский дал интервью международному франкоязычному телеканалу TV5 Monde и нескольким французским СМИ. В этом разговоре 23 сентября принял участие легендарный французский актер Ален Делон.

Ален Делон сказал президенту Украины: «Вы не заслуживаете того, что переживаете, не заслуживаете того, что сейчас переживает Украина, что переживает ваш народ. (...) Больше всего на свете вы заслуживаете, чтобы война закончилась. Вы ничего не сделали, чтобы ее спровоцировать. Есть вещи, которые я не понимаю. Эту войну я не могу принять. Когда я вижу, как вы страдаете каждый день, как умирает народ, умирают дети, умирают животные, это вызывает у меня отвращение».

«Если бы я был на 50 лет младше, я бы вступил в армию Украины», — сказал 86-летний французский актер.

Президент Украины в свою очередь отметил важность того, чтобы мировые звезды публично поддерживали Украину. Он также пригласил Алена Делона в Киев. Ален Делон принял приглашение: «Я обязательно приеду, когда смогу нормально ходить, когда у меня будет меньше тростей для ходьбы».

11:51 Кадыров предлагает отправить на войну с Украиной сотрудников ФСБ и ФСИН вместо резервистов

Глава Чечни, один из самых агрессивных сторонников войны с Украиной, предложил направить на войну сотрудников МЧС, ФСПП, ФСБ, ФСО, СВР, УФСИН, ФТС, прокуратуры и СК. По его словам, в России имеется пятимиллионый штат сотрудников этих ведомств. Эти люди «так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием». Если задействовать половину этого штата, «и резерв не понадобится», — говорится в телеграме Кадырова.

По словам Кадырова, мобилизация в РФ — это просто «подготовка резерва», и речь не идет об обязательной отправке на фронт. «Месяц-два на полигоне, чтобы вспомнили маневры и тактику, а там видно будет. Понадобятся резервы — хорошо. Не понадобятся — еще лучше», — утверждает Кадыров.

Ранее он заявил, что в Чечне не будет проводиться мобилизация, так как республика перевыполнила некий план на 254%. Что это за план, он не уточнил. Тогда Кадыров также упомянул об антивоенном митинге, который пытались 21 сентября провести женщины в Грозном. Он заявил, что их родственников уже мобилизовали и отправили в Украину.

11:30 Глава Якутии: некоторых в республике мобилизовали незаконно

Глава Якутии Айсен Николаев написал в телеграме, что есть случаи призыва людей, не подпадающих под критерии мобилизации. Например, многодетных отцов, у которых четверо и более детей до 16 лет. Он заявил, что поручил усилить взаимодействие органов местного самоуправления с военными коммиссариатами, чтобы «исключить такое».

«Все, кто был мобилизован по ошибке, должны быть возвращены обратно. Эта работа уже началась», — заявил Николаев.

Сообщения о мобилизации людей, не подпадающих под ее критерии, приходили из разных регионов России. Из Бурятии приходили сообщения, что людям вручали повестки ночью, прямо на работе, прочесывали деревни.

11:25 Байден пообещал России быстрые и серьезные экономические издержки в ответ на «референдумы» в оккупированных районах Украины

Президент США Джо Байден заявил, что российские «референдумы» с целью аннексировать оккупированные районы Украины, являются фикцией. Он подчеркнул, что Вашингтон «никогда не признает украинскую территорию чем-либо, кроме части Украины», передает Reuters.

Байден также заявил, что Вашингтон будет работать со своими партнерами и союзниками, «чтобы наложить дополнительные быстрые и серьезные экономические издержки на Россию».

11:15 Расследователи «Би-би-си»: объявления в даркнете о продаже американского оружия украинцами — фейковые

Российская пропаганда заявляет, что украинцы частично сбывают западное оружие, поставленное в страну в качестве военной помощи, в даркнете. Однако, пообщавшись с «продавцами» под видом потенциальных покупателей, команда расследователей «Би-би-си» выяснила, что размещенных в даркнете объявления о продаже американского оружия — фейк.

10:59 Британская разведка: российские удары по дамбам вряд ли окажутся существенным препятствием для ВСУ

21 и 22 сентября Россия нанесла удары по Печенежской дамбе на реке Северский Донец, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это случилось после удара по Карачуновской дамбе под Кривым Рогом 15 сентября.

ВСУ продвигаются вниз по течению обеих рек. По мере того, как российские командиры все больше беспокоятся о своих оперативных провалах, они, вероятно, пытаются бить по шлюзам дамб, чтобы затопить переправы украинских военных.

Эти атаки вряд ли окажутся существенным препятствием для украинских операций из-за расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/di4bgNrfIF



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/co6ys1K5zT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 24, 2022

10:54 New York Times: Путин отклонил просьбу российских военных об отступлении из Херсона

10:30 В Петербурге обыски и задержания активистов и журналистов. Вероятно, в связи с антивоенными акциями

В Петербурге силовики пришли с обыском к журналистке SOTA Виктории Арефьевой по делу о «телефонном терроризме», сообщает само издание. Ее задержали на двое суток. Редакция уверена, что таким образом журналистке мешают освещать запланированные на сегодня протесты.

«ОВД-Инфо» передает, что с обысками в Петербурге пришли также к фигурантам дела «Весны» Евгению Затееву и Валентину Хорошенину. Проект ссылается на пресс-секретаря движения. Оба находятся под запретом определенных действий по делу об участии в НКО, «посягающей на права граждан».

Сообщается, что с обыском пришли также к фем-активистке Паладде Башуровой (Полине Титовой) тоже в связи с делами о «телефонном терроризме». Правозащитный проект напоминает, что силовоки с весны массового проводят обыски у антивоенных активистов по этой статье. По той же статье в Петербурге задержали члена правозащитного совета Евгению Литвинову, пишет SOTA со ссылкой на совет. По ней же проводили обыск у местного жителя Дмитрия Мартыничева, сообщает «ОВД-Инфо». Жителя Петербурга с такими же именем и фамилией раньше уже привлекали за плакат с обвинениями ФСИН в изнасилованиях.

Движение «Весна» анонсировало акции протеста против мобилизации в разных городах России на субботу, 24 сентября.

10:17 Председатель Евросовета предлагает исключить Россию из Совета Безопасности ООН

Когда постоянный член Совета Безопасности ООН начинает неспровоцированную и неоправданную войну, войну, осуждаемую Генеральной ассамблеей ООН, его отстранение от Совета Безопасности должно быть автоматическим, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 23, 2022

09:53 Бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж бегущим из России: «Мы, монголы, встретим вас с распростертыми объятиями»

«Я хочу обратиться ко всем, кто бежит из России. Мир примет вас с распростертыми объятиями и открытыми сердцами», — сказал бывший президент Монголии. Он подчеркнул, что люди бегут из России от жестокости, диктатуры и верной смерти.

Цахиагийн Элбэгдорж отметил, что с начала войны против Украины в самой России пострадали больше всего этнические меньшинства — буряты, калмыки, тувинцы, которых использовали как «пушечное мясо». «Мы, монголы, тоже встретим вас с распростертыми объятиями», — сказал бывший президент.

Он призвал Путина прекратить войну, «остановить безумные убийства и разрушения». Экс-президент Монголии призвал насильно мобилизуемых россиян не стрелять в украинцев. «Не убивайте эту страну. Не убивайте их свободу. У Украины есть полное право на существование», — сказал в своем обращении Цахиагийн Элбэгдорж.

09:30 ISW: В России, скорее всего, не получится создать мобилизационный резерв даже низкого качества

Российская мобилизационная система изо всех сил пытается выполнить задачу, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным и, скорее всего, не сможет создать мобилизационный резерв даже низкого качества. Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что мобилизация в России столкнулась с фундаментальными системными проблемами.

Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили, что мобилизовать будут боеспособных резервистов для быстрой стабилизации линии фонта и возвращения инициативы на поле боя. Но, судя по тому, что пишут провоенные блогеры и пользователи соцсетей, мобилизуют людей, которые не соответствуют заявленным критериям. Особенно — обещанию Шойгу, что приоритет будет отдаваться людям с боевым опытом. Сообщается, что повестки получают студенты, пожилые мужчины, работники ВПК и гражданские лица без военного опыта, хотя Шойгу и другие официальные лица говорили, что эти категории людей не будут затронуты «частичной» мобилизацией. Качество российских бюрократов и военных тренеров также вызывает страхи среди провоенно настроенной публики.

Проблемы и ошибки в первые дни масштабной мобилизации в разгар провальной войны не удивительны. Они показывают, что российская мобилизационная инфраструктура была не лучше подготовлена к полномасштабной войне, чем сами вооруженные силы, говорится в сводке ISW. Тем не менее вполне возможно, что российское министерство обороны решит некоторые из самых серьезных проблем и направит мобилизационные усилия в нужное русло. Не исключено, что некоторые проблемы не являются повсеместными. В то же время поступают сообщения о том, что региональных чиновников обязали обеспечить определенное число мобилизуемых и на них оказывается давление по обеспечению этих квот теми путями, которые скорее всего приведут к ошибкам.

Тем временем расхождения между реальными практиками призыва с официальными заявлениями и указом о мобилизации вызывают гнев и недоверие к российским субъектам федерации и к Кремлю. Кремль вовлекает в агрессивную наступательную войну на чужбине немотивированных и потенциально разгневанных людей.

А разрозненные мобилизационные процессы в разных регионах могут усугубить социальную напряженность, уже возникшую ранее из-за предполагаемого неравенства в создании «добровольческих батальонов». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика не будет проводить мобилизацию, потому что уже превысила некий план на 254%. Заявление Кадырова — тревожный сигнал для Кремля. Если один из самых агрессивных сторонников войны чувствует, что нужно отказаться от мобилизации, это говорит о том, что даже Кадыров чувствует народное недовольство и, возможно, боится его.

The Russian mobilization system will likely fail to produce mobilized reserve forces even of the low quality that #Putin’s plans would have generated unless the #Kremlin can rapidly fix fundamental and systemic problems. https://t.co/hkafOlwBXI pic.twitter.com/XDQcmsXYy4 — ISW (@TheStudyofWar) September 24, 2022

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