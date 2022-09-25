Двести четырнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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25 сентября — 214 день с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:55 Великобритания в ответ на российскую агрессию увеличит расходы на оборону минимум на 52 млрд фунтов

Об этом рассказал министр обороны Бен Уоллес заявил, что в интервью The Sunday Telegraph.

15:37 Оппозиционный политик Максим Резник уехал из России

Как сообщает «ОВД-Инфо», бывший депутат петербургского Законодательного собрания, оппозиционный политик Максим Резник уехал из России. Об этом он сам написал в своем телеграм-канале.

20 апреля Резника приговорили к пяти месяцам колонии-поселения по обвинению в покупке наркотиков для личного пользования (ч. 1 ст. 228 УК). На тот момент Резник уже десять месяцев находился под домашним арестом, поэтому его освободили в зале суда. Обвинение утверждало, что экс-депутат приобрел у своего родственника Ивана Дорофеева 18 граммов растительного наркотика. Сам Резник свою вину не признал, а Дорофеев в суде заявил, что оговорил оппозиционера под давлением. 7 июля суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

15:30 В Херсоне прогремела серия взрывов

Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентства ТАСС и «РИА-Новости». «По данным ТАСС, над городом прозвучало не менее 10 взрывов, по данным «РИА Новости» — около 20», – передает РБК. Предположительно сработала ПВО. Официального подтверждения этой информации агентства пока не располагают.

15:20 Россия удерживает в плену 2,5 тысячи украинцев

Об этом в интервью BBC Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Мы говорим о 2,5 тысячи пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего – там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо ставить вопрос ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них есть очень много женщин.

Женщин в плену осталось немало. Если учесть, что из "Азовстали" вышла 131 женщина, то представьте себе, сколько женщин в неволе. Вернули лишь несколько. Женщин надо освобождать, с ними ведут себя страшно. Они издеваются, они бьют наших женщин, они пытают наших женщин», – сказала Верещук.

14:37 Сербия отказалась признать итоги «референдумов» на оккупированных РФ территориях

Сербия не признает итоги «референдумов»о присоединении к России украинских территорий, заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД Сербии.

«Во время пресс-конференции, на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, на вопрос, признает ли Сербия результаты референдума в регионах Украины, Селакович ответил, что Сербия в соответствии с Уставом ООН и принципами и нормами международного публичного права не может признать результаты референдума в регионах Украины», — говорится в заявлении.

«С другой стороны, это полностью противоречило бы нашим национальным интересам, нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и приверженности принципу нерушимости границ», — сказал Селакович.

14:25 ФСБ задержала журналиста, сотрудника штаба Навального на границе с Казахстаном. Ему запретили покидать Россию

Бывшего журналиста «Дождя» Дениса Кабакова, который также является сотрудником штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге, задержали на границе с Казахстаном сотрудники ФСБ. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на телеграм-канал «Ротонда». Кабакова остановили на пограничном пункте Исилькуль, после чего опрашивали около двух часов.

В частности, ФСБ интересовала деятельность оппозиционеров Санкт-Петербурга и экс-сотрудников штаба Навального. После опроса его заставили подписать бумагу об уголовной ответственности за попытку покинуть Россию, увезли с границы и отпустили.

24 сентября во время освещения митинга против мобилизации в Архангельске был задержан журналист RusNews Андрей Кичев несмотря на то, что он был в жилетке прессы и имел при себе удостоверение и редакционное задание, указывает The Insider. Ему вручили повестку.

14:15 В Бердянске прозвучал второй взрыв за день

Об этом сообщил замглавы «ВГА Запорожской области» Владимир Рогов в своем телеграм-канале. Первый взрыв, по словам Рогова, произошел около полудня. В результате никто не пострадал. Ранее в пресс-службе Рогово говорили, что взорвалось самодельное устройство у мэрии города.

13:35 В Дагестане полиция открыла стрельбу в воздух во время протеста против мобилизации

13:10 Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму 25 сентября до конца дня

Об этом сообщает РБК со ссылкой на страницу «ВКонтакте» «главы» Крыма Сергея Аксенова.

12:50 Два российских парламентария призвали местные власти к «мобилизации в соответствии с законом»

Спикеры Совета Федерации и Госдумы РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин выступили с критикой кампании по мобилизации резервистов в России. Они потребовали, чтобы местные власти контролировали ситуацию и быстро положили конец «эксцессам», разозлившим людей.

Валентина Матвиенко написала в Telegram об ошибках местных властей при проведении мобилизации и обратилась к губернаторам: «круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!»

Вячеслав Володин написал в Telegram: «Поступают обращения. Возникают разные ситуации, о которых вы пишете. С каждым случаем правильно разбираться отдельно. Если допущена ошибка — необходимо ее исправить».

12:27 Власти России собираются закрыть границы для мужчин мобилизационного возраста

Об этом сообщил «Медузе» источник, близкий к администрации президента РФ. По его словам, наиболее вероятная дата введения запрета — 28 сентября.

Второй источник, тоже близкий к администрации президента, говорит, что это произойдет «после референдумов», которые проводят в самопровозглашенных ДНР, ЛНР и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины. Они завершатся вечером 27 сентября.

Собеседник отметил, что будет подобие «выездных виз»: для выезда из России мужчинам придется получать разрешение от военкомата.

В то же время правозащитник Павел Чиков указывает в Telegram, что пограничная служба ФСБ уже стала запрещать россиянам выезд из страны.

12:15 Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев предложил рассмотреть возможность увеличения призывного возраста трудовых мигрантов и других граждан, прибывших в Россию и получивших гражданство, до 45 или 50 лет

Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграм-канал СПЧ.

12:10 Украина потребовала провести срочное заседание Совета безопасности ООН по поводу проведения Россией фиктивных "референдумов" на оккупированных территориях страны.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

11:57 В Казахстане кинотеатр будет пускать на ночлег сбежавших от мобилизации россиян

Как сообщает агентство Kazakh24.Info, руководство кинотеатра Cinema Park в Уральске (Казахстан) объявило, что двери заведения открыты для россиян, которые не смогли найти ночлег. Директор кинотеатра отметил, что из-за наплыва граждан РФ цены на жилье резко выросли, и не все могут позволить себе аренду.

«Мы видим на улицах города много приезжих из Российских Федерации, которые ищут ночлег. Приходите к нам, мы все понимаем», – заявил директор Cinema Park. Кинотеатр расположен в крупном ТЦ города, в нем несколько кинозалов, где можно разместить желающих переночевать.

11:45 Горсовет Бердянска Запорожской области: в центре оккупированного города прогремели взрывы

В то время, когда в Бердянске звуки взрыва раздавались из центра города, взрывы слышали и в Мелитополе, говорится в телеграм-канале «Бердянск.Сейчас». Российские СМИ подтверждают взрывы у здания администрации, по их версии взорвалась самодельная взрывчатка. Горсовет со ссылкой на местных жителей пишет, что взорвался автомобиль.

11:25 Российские власти могут употреблять мобилизацию для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами, говорится в ежедневном отчете британской разведки

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MDuAmXKYmH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4MGv0YjgE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 25, 2022

«21 сентября 2022 года известный российский националист, депутат Думы Александр Хинштейн призвал распространить частичную мобилизацию российских вооруженных сил на Росгвардию.

Подразделения Росгвардии сыграли важную роль как в боевой, так и в тыловой охране Украины и в настоящее время содействуют проведению референдумов о присоединении на оккупированных территориях.

Силы предназначены для использования в целях внутренней безопасности, чтобы обеспечить преемственность путинского режима. Она была особенно плохо подготовлена ​​к интенсивным боевым действиям в Украине.

Учитывая необходимость подавления растущего внутреннего инакомыслия в России, а также оперативные задачи в Украине, Росгвардия, скорее всего, испытывает особую нагрузку.

Существует реальная возможность мобилизации для усиления подразделений Росгвардии дополнительными силами», – говорится в отчете.

10:55 Институт изучения войны (ISW) предполагает, что Россия готовится к принудительной мобилизации украинских военнопленных в нарушение Женевской конвенции

Аналитики института также отмечают, что заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, какие категории мужчин в РФ будут освобождены от частичной мобилизации, могут не соответствовать намерениям или распоряжению Владимира Путина. Поэтому ISW предполагает, что ответственность за частичную мобилизацию выглядит неравномерной и сложной, что, возможно, способствует путанице, дезорганизации и нарушению обязательств Шойгу по исключениям. По мнению экспертов, мобилизационный указ определяет, что субъекты Российской Федерации несут ответственность за проведение мобилизации, а Минобороны устанавливает квоты и сроки их выполнения.

Институт предполагает, российские войска готовятся принудительно мобилизовать украинских военнопленных для войны на стороне России.

10:35 На акциях протеста в России было задержано более 803 человек в 33 городах

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». При этом издание отмечает, что в каждом отделе полиции может быть больше задержанных, чем в опубликованных «ОВД-Инфо» списках.

10:20 В Херсоне погибло два человека, среди которых бывший нардеп Верховной Рады

Как сообщает РБК, «два человека, по предварительным данным, погибли в результате ракетного удара в Херсоне. Один из них - бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко. Удар нанесен ВСУ из РСЗО HIMARS по гостинице в центре города».

10:07 В Якутске женщины вышли на акцию протеста против мобилизации, взяв в кольцо полицейских

Акция протеста против мобилизации прошла на площади Орджоникидзе Якутска. Как сообщает местное издание Sakhaday, в акции участвовали преимущественно женщины.

Сначала полиция просила женщин разойтись. К концу мероприятия задержания состоялись, но их число неизвестно. Издание сообщало про автобус задержанных.

09:57 Оккупанты придумали явку до 50% на «референдуме» в разбитых вдребезги городах Луганщины, таких, как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

«Если в первый день так называемого "референдума" вооруженные военные делали только поквартирный обход и заставляли голосовать во дворах, то на выходных люди с автоматами осматривают места массового скопления людей.

В частности, рынки - проверяют документы и направляют к "избирательному участку".

За всем этим на всю Луганщину наблюдают только пять человек, которые получили аккредитацию международных. В частности, из Беларуси и Камеруна.

Нигде не объявляется количество тех, кто отдал голос, – только процент. В разбитых почти до основания Лисичанске, Северодонецке, Рубежном оккупанты заявляют о явке от 41 до 46%, но при этом не имеют списков населения, которое в этих городах осталось», – написал он.

По словам Гайдая, оккупанты могут считать 46% от тех 10 тысяч человек, которые остались в Северодонецке. То есть, посчитали в ОВА, 4,5 тысячи от 110 тысяч, которые проживали там до войны.

09:45 Белорусские власти будут принимать решение о признании российских «референдумов» в Украине «исходя из национальных интересов»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы МИД Беларуси Владимира Макея.

09:37 Сводка Генштаба ВСУ на 6 утра 25 сентября

09:30 Украинские военные нанесли удары по пунктам размещения росгвардии в Херсоне и области

Об этом 25 сентября сообщило оперативное командование «Юг». «В течение боевого дня врагом нанесено 4 авиационных удара по позициям наших войск вдоль линии соприкосновения. В ответ нашей авиацией отработано 5 ударов по двум вражеским системам противовоздушной обороны в Херсонском и Каховском районах, по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине», – говорится в сообщении.

09:25 Россияне выпустили более 170 снарядов из «Градов» и артиллерии по трем общинам Никопольского района Днепропетровской области

Как сообщает в Telegram глава Днепропетровской Валентин Резниченко, прилеты были в Червоногригорьевской, Никопольской и Марганецкой общинах. По данным ОВА, предварительно, обошлось без погибших и раненых.

09:20 утром 25 сентября Николаев подвергся российским обстрелам

Как написал в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич, «И снова повреждены жилые дома. Есть попадания в сети водопровода. На местах работают ремонтные бригады и коммунальщики. Сейчас наши специалисты осматривают районы, которые попали под обстрелы. Подробнее о последствиях напишу вам позже».

09:15 Ночью 25 сентября россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью

Об этом сообщает глава Запорожской военной администрации Александр Старух. «Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов», – написал он в Telegram.

Информация о пострадавших выясняется. Известно о трех раненых. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

09:05 Атака дронов в центре Одессы

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 центр Одессы, сообщает горсовет со ссылкой на ОК «Юг».

Дроны трижды попали в административное здание в центре Одессы, произошел пожар. На данный момент он еще полностью не потушен. Известно, что один дрон был сбит силами противовоздушной обороны.

Жертв нет.

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