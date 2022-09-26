Двести пятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Голосование на мобильном участке в Мариуполе на референдуме о присоединении к России, 24 сентября 2022 года.

26 сентября — 215-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украине. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:57 «Новая газета. Европа»: в казахстанском Уральске сложилась экстремальная обстановка

Приграничные города Казахстана стали испытывать сложности с потоком приезжающих из России еще 21 сентября, в первый день после объявления о «частичной‎» мобилизации в РФ. В репортаже «Новой газеты. Европа» рассказывается о четырех днях жизни казахстанского города Уральска, который переживает невиданный наплыв россиян. Издание называет сложившуюся ситуацию экстремальной.

12:42 На границу с Грузией прибыли российские военные

Активист Николай Левшиц сообщил в своем телеграм-канале, что на КПП Верхний Ларс прибыли российские военнослужащие. Как сообщили Левшицу очевидцы, российские солдаты разворачивают блок-пост возле пограничного пункта. Екатерина Котрикадзе, ссылаясь на очевидцев, пишет, что БТР возможно подогнали для пресечения хаоса и конфликтов.

Российский БТР у КПП Верхний Ларс на границе с Грузией

12:37 Зеленский: в освобожденном от оккупантов Изюме обнаружено еще два массовых захоронения

Президент Украины в интервью американскому телеканалу CBS сообщил, что в Изюме после отступления российской армии обнаружено еще две братские могилы с телами сотен людей. Ранее 23 сентября там же была закончена эксгумация тел из первого найденного массового захоронения: среди 447 убитых — множество детей, на многих телах видны следы пыток.

12:20 The Insider: на российско-грузинской границе образовались многокилометровые пробки

Издание The Insider опубликовало видеосъемку с дрона, на запечатлена обстановка перед пограничным пунктом Верхний Ларс с российской стороны на границе с Грузией. Автомобильная пробка из желающих покинуть РФ после объявления «‎частичной» мобилизации растянулась на много километров. Время ожидания составляет порядка 40-50 часов. The Insider сообщает, что периодически внутри очереди возникают конфликты.

12:16 В освобожденной от оккупантов Балаклее восстановлено электроснабжение

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил агентству «Интерфакс-Украина‎», что восстановлены поставки электроэнергии в освобожденной от российской армии Балаклее Харьковской области. Далее планируется подключить к электроснабжению город Изюм.

12:05 В Рязани мужчина поджег себя в знак протеста против мобилизации

По сообщению рязанского издания YA62, мужчина совершил попытку самосожжения, выражая нежелание участвовать в войне с Украиной. По свидетельствам очевидцев, до прибытия скорой помощи и полиции на мужчине успела сгореть вся одежда.

12:00 Казахстан, Турция и Сербия не признают «референдумы» на востоке и юге Украины

Власти Казахстана, Сербии и Турции заявили, что не признают результаты «референдумов», которые оккупационная российская сторона устроила на востоке и юге Украины.

11:45 Блинкен рассказал о существовании плана США на случай применения Россией ядерного оружия

В интервью CBS госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что США разработали план действий на случай применения Россией ядерного оружия.

Блинкен сообщил, что Белый дом контактировал с Кремлем по поводу угрозы ядерной войны. «Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять», — сказал он (здесь и далее цитаты по BBC).

По словам главы американской дипломатии, война Путина в Украине уже провалилась.

Он с самого начала очень ясно сказал, что его целью было стереть идентичность Украины как независимой страны. Эта цель уже потерпела неудачу. Украинцы воюют за свою землю. Они воюют за свою страну. Русские нет. Российские военные, которых бросают в этот конфликт, они часто не знают, ни куда идут, ни что делают. Это не то, за что они хотят бороться. Украинцы борются за свое будущее. Они борются за свою землю. Они борются за свои жизни,

— добавил Блинкен.

11:20 Беспрецедентные акции протеста против мобилизации прошли в воскресенье в Дагестане

Люди перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала, отбивали протестующих у силовиков, скандировали «нет войне», была слышна стрельба. Протестов с таким уровнем накала не было в России давно.

11:10 Российские парламентарии выступили против ограничений на выезд из России

Депутат от «Единой России» Евгений Попов заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан». Его слова приводит РБК.

Ранее сенатор Андрей Клишас также выступил против ограничений на выезд из страны.

Как сообщали источники «Медузы», запрет на выезд для мужчин призывного возраста могут принять «после референдумов» о присоединении к России оккупированных областей Украины, которые проводятся до вечера 27 сентября.

Глава «Агоры» Павел Чиков написал в воскресенье, 25 сентября, что пограничная служба ФСБ РФ уже начала запрещать россиянам выезжать из страны.

11:00 BBC публикует фотографию из кинотеатра в Казахстане, руководство которого открыло двери для россиян, бежавших из России

10:30 Турция не признает референдумы на оккупированных территориях Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он напомнил, что присоединение Крыма турецкие власти не признали.

10:10 «Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни»: Зеленский отреагировал на протесты в Дагестане

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление на русском, комментируя акции протеста против мобилизации, которые прошли накануне в Дагестане. Этому он посвятил часть своего обращения по итогам 214-го дня войны.

Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос о жизни, об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей — всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец, мы вас живыми уже не отпустим.

Украинский лидер ранее уже призывал россиян не подчиняться мобилизации, уезжать из России или сдаваться в украинский плен при первой возможности.

09:25 Евгений Пригожин признал, что создал ЧВК Вагнера

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», подтвердил свою причастность к ЧВК Вагнера. Он пояснил, что создал группу в 2014 году, когда «начался геноцид русского населения Донбасса».

Заявление Пригожина публикует на своей странице в социальной сети «Вконтакте» пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд» в ответ на запрос редакции издания «Блокнот».

В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса, когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались «казачки», и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. Но очень быстро понял, что среди всех этих «казачков» и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть. Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ «Вагнер». Исключительно благодаря их отваге и мужеству стало возможным освобождение луганского аэропорта и многих других территорий, а также коренным образом изменилась судьба ЛНР и ДНР.

08:40 В Усть-Илимске мужчина открыл стрельбу в военкомате

В Усть-Илимске Иркутской области резервист открыл стрельбу в военкомате. Как сообщает Тайга.инфо со ссылкой на очевидцев, среди раненых начальник призывной комиссии. Ранее сообщалось, что он погиб.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что военком Усть-Илимска Александр Елисеев госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. «Стрелка сразу задержали. И он обязательно будет наказан!», написал он.

Телеграм-каналы сообщают, что стрелявшего зовут Руслан Зинин. Ему 25 лет, и до призыва он был безработным.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), сообщили в пресс-службе ведомства. В СК подтвердили, что задержанному 25 лет, и он — местный житель.

Мать Зинина рассказала «Астре», что ее сын очень переживал из-за повестки, которую получил его лучший друг.

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушёл в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех», — рассказала Марина Зинина.

Видео стрельбы также появилось в телеграм-каналах. На нем видно, как мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека, после чего тот падает, а собравшиеся с криками выбегают из помещения.

Перед тем, как начать стрельбу, Зинин якобы произнес: «Сейчас все поедем домой».

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