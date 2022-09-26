Казахстан, Турция и Сербия не признают «референдумы» на востоке и юге Украины

Власти Казахстана, Сербии и Турции заявили, что не признают результаты «референдумов», которые оккупационная российская сторона устроила на востоке и юге Украины.

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В МИД Казахстана заявили, что Казахстан не признает «референдумы», которые проходят в четырех частично оккупированных областях Украины. «Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР, и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — цитирует местная пресса официального представителя МИД Айбека Смадиярова.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на экономическом форуме в Петербурге в присутствии Владимира Путина заявил о непризнании независимости «ДНР» и «ЛНР» от Украины.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу повторил, что Турция не признает итоги нынешних «референдумов» на юге и востоке Украины, как не признает незаконную аннексию Крыма.

Ранее о непризнании результатов т.н. «референдумов» в Украине заявили в администрации президента Реджепа Эрдогана.

Глава МИД Сербии Никола Селакович накануне заявил, что Белград также не признает итогов «референдумов», которые российская оккупационная сторона проводит в Украине. По его словам, признание результатов фиктивных «референдумов» полностью противоречило бы интересам Сербии и противоречило бы национальной политике территориальной целостности и суверенитета, приверженности принципу неизменности границ.

Накануне представители режима Лукашенко заявили, что будут принимать решения о признании или непризнании результатов референдумов, исходя из национальных интересов.

О непризнании результатов «референдумов» на востоке и юге Украины ране заявили Евросоюз, США, Канада, Великобритания и другие страны. Против России в связи с действиями по аннексии новых территорий Украины готовят новые санкции.

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