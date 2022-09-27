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Двести шестнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

27 сентября — 216-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:57 Россияне перестали выпускать из города жителей оккупированного Энергодара и усилили контроль за персоналом Запорожской АЭС

Тем, кто отказался «правильно голосовать» на псевдореферендуме, угрожают «мобилизацией». Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины и Генштаб ВСУ.

10:43 Министр иностранных дел Франции в Киеве

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна во вторник отправилась в Киев с визитом в поддержку Украины, сообщила она в Twitter, сопроводив свое сообщение фотографией на площади в столице.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev



Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv



Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN — Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022

На фото Катрин Колонна с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

В ходе этого визита, третьего визита с начала войны, глава МИД Франции встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и генеральным прокурором Андреем Костиным. Она также должна посетить аэропорт Гостомеля в Киевской области, где в начале войны шли ожесточенные бои. «Министр хочет продемонстрировать солидарность Франции с украинским народом и ее полную решимость усилить поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности», — говорится в заявлении министерства.

По данным МИД Франции, этот визит также направлен на то, чтобы подчеркнуть «усиление поддержки, оказываемой Францией, как в плане поставок оборонной техники и борьбы с безнаказанностью, так и в финансовом и гуманитарном плане». Министерство обсуждает отправку в Украину гуманитарного катера с «более 1000 тонн помощи на борту» и усилия по созданию «защитной зоны» вокруг Запорожской АЭС, оккупированной российскими войсками и являющейся объектом многочисленных бомбардировок.

10:30 Аварии на газопроводах NordStream 1 и 2 в Балтийском море могли быть преднамеренными

На следующий день после сообщения об утечке газа в газопроводе «Северный поток-2», газопровод «Северный поток-1», связывающий Россию с Германией, пострадал от двух утечек газа в Балтийском море, сообщили во вторник власти Дании и Швеции. «Северный поток-1» в настоящее время не «действующий», но «содержит газ», пояснил министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен в пресс-релизе, объявив «повышенный уровень готовности электроснабжения и газового сектора» в скандинавской стране.

Вчера датское управление морского транспорта сообщило о первой утечке газа в Балтийском море, недалеко от трассы газопровода «Северный поток-2», ставшего жертвой, по мнению властей Германии, «необъяснимого падения давления». Утечка газа, расположенная к юго-востоку от датского острова Борнхольм, «опасна для морского судоходства», «судоходство запрещено в радиусе пяти морских миль (примерно 9 километров) вокруг места, о котором сообщается», — говорится в уведомлении властей.

Российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Такую версию аварии на главном газовом маршруте из России в Европу приводит немецкое издание Der Tagesspiegel со ссылкой на источники, близкие к расследованию инцидента.

10:20 Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать проживающих там украинцев в рамках осенней призывной кампании.

Согласно анализу американского Института исследования войны (ISW), «Кремль перекладывает вину за то, что российское правительство не соблюдает заявленные им же критерии мобилизации и льготы, на несостоятельные бюрократические институты, ответственные за мобилизацию. Кремль преуменьшает массовые нарушения закона о мобилизации как отдельные ошибки местных властей, утверждая, что исправляет эти ошибки по мере того, как граждане обращают на них внимание. Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть просто результатом индивидуальных ошибок, и граждане России слишком хорошо их видят».

«Перед Кремлем стоит сложнейшая задача — попытаться успокоить русский народ, но при этом мобилизовать достаточное количество людей для продолжения боевых действий. (…) Путину придется исправить (или сделать убедительный вид, что исправит) мобилизационную бюрократию, и одновременно заставить ее выполнить мобилизационные квоты, которые он установил для нее для поддержки военных действий. Эти императивы, вероятно, взаимоисключающие в течение короткого периода времени», – пишут аналитики ISW.

«Усилия Кремля по успокоению российского населения пока не увенчались успехом: протесты прошли как минимум в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября».

«Даже грамотно проведенный призыв российских резервов вряд ли в ближайшее время создаст значительную боевую мощь Украины».

(…)

«Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может произойти до или вскоре после 1 октября, начала обычного осеннего цикла призыва в Россию, чтобы обеспечить принудительный призыв украинских гражданских лиц для борьбы против Украины. Если это произойдет, Кремль, скорее всего, прикажет Министерству обороны России включить украинских гражданских лиц на оккупированных и недавно аннексированных украинских территориях в российский призывной цикл, расширив принудительную мобилизацию украинских гражданских лиц для борьбы против Украины».

10:00 Бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин может возглавить новый федеральный округ — Крымский, в состав которого войдут и аннексированный Крым, и присоединенные в результате «референдумов» так называемые ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Совфеде РФ и правительственном окружении.

09:50 Как проходит мобилизация в Московской области

В Косино-Ухтомском районе Москвы сотрудники ГБУ «Жилищник» вместе с полицией, не предъявляя документов, ломают тамбурные двери на лестничных площадках жилых домов для вручения жителям повесток в военкомат. Об этом сообщает депутат Мосгордумы Евгений Ступин.

Накануне Baza со ссылкой на источники сообщила, что в отделениях МВД Москвы заявителей, задержанных и всех, кто как-либо взаимодействует с полицией, проверяют на годность к военной службе, после чего годных передает в военкоматы.

Как пишет «Медиазона», с сегодняшнего дня (27.09) сотрудникам МФЦ в Подмосковье поручили выдавать повестки посетителям-мужчинам от 22 до 50 лет, за исключением студентов, которые могут подтвердить, что они учатся.

09:40 КПП «Верхний Ларс» на границе РФ с Грузией, 27 сентября 2022

Группа россиян после пересечения границы в Верхнем Ларсе между Грузией и Россией в Грузии, вторник, 27 сентября 2022 г. Длинные очереди транспортных средств образовались на пограничном переходе между российской Северной Осетией и Грузией после того, как Москва объявила о частичной военной мобилизации. AP - Zurab Tsertsvadze

09:37 На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут пункт военкомата

Как сообщает The Insider со ссылкой на МВД РФ, в ближайшее время на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Накануне стало известно, что к КПП прибыл БТР с российскими военными. Фото с военными публиковали многочисленные свидетели. После объявления Путина о мобилизации у КПП образовалась многокилометровая очередь из машин и людей, который пытаются покинуть Россию.

09:30 Граница между Россией и Монголией на пограничном посту Хягт 23 сентября 2022.

Cпутниковый снимок Maxar Technologies 26 сентября 2022 г.,

На этом спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies 26 сентября 2022 г., показан обзор пересечения границы между Россией и Монголией на пограничном посту Хягт 23 сентября 2022 г. AP

09:12 Согласно ежедневному отчету британской разведки, 30 сентября, во время выступления перед обеими палатами российского парламента, президент РФ Владимир Путин может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

«Существует реальная возможность, что Путин использует свое выступление для официального объявления о присоединении оккупированных регионов Украины к Российской Федерации», – отмечается в опубликованном отчете. «Референдумы» должны завершиться 27 сентября.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/xG1CgXqeKM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/schw2ockbs — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 27, 2022

«Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание "специальной военной операции" и консолидирует патриотическую поддержку конфликта», – отмечают аналитики британской спецслужбы. Однако, по их мнению, это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах России на поле боя и значительным беспокойством относительно частичной мобилизации, объявленной на прошлой неделе.

Ранее разведка Британии заявляла, что Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки.

Российские СМИ сообщали, что 30 сентября РФ может заявить о «присоединении» оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

09:00 «Референдум» в Мариуполе

"Референдум" в Мариуполе, 26 сентября 2022. AP

08:50 Обстановка в регионах Украины за ночь

Россияне в ночь на 27 сентября обстреляли ракетами объекты инфраструктуры Запорожья, сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух. «Враг атаковал областной центр. Ракеты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются», – написал он в Telegram. По его словам, есть риск повторных атак.

Российские войска в ночь на 27 сентября ударили по центру Николаева из реактивных систем залпового огня, поврежден ряд гражданских объектов в центре города: дома, магазины, сеть водопровода. Как написал в Telegram мэр Николаева Александр Сенкевич, «есть попадания в разных районах города. Известно о повреждении ряда гражданских объектов, в частности жилых домов и магазинов, а также сети водопровода».

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал: «Сегодня ночью в самый центр города прилетела невысокоточная ракета типа Смерч. Это чистый террор мирного населения». Пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук опубликовал видео последствий ночных ударов оккупантов по Николаеву.

Ночью россияне нанесли удары по Днепропетровской области. По прндварительным данным, жертв нет, разрушены гражданские объекты. Как написал в Telegram председатель ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко, под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады – Никопольская, Марганецкая и Червоногригорьевская.

За день 26 сентября россияне обстреляли ракетами, САУ и минометов 4 громады Сумщины.

08:30 Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 27 сентября

За прошедшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из РСЗО, задействовал ударные БПЛА в районе населенного пункта Беленькое Одесской области.

От обстрелов пострадало более 50 населенных пунктов.

ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Как сообщается, на Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются выехать с временно занятых оккупантами территорий.

Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

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