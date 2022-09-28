Двести семнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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28 сентября — 217-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:42 Военный комиссар Еврейской автономной области объяснил, почему в рамках мобилизации призывают людей, которые не служили в армии

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский признал, что в рамках мобилизации в российские войска попадают жители региона, которые никогда не служили в армии.

«Президент сказал: в первую очередь и желательно призывать граждан, которые имеют боевой опыт, служили. Обращаю внимание: в первую очередь кто служил и имеет боевой опыт. [Все] граждане, которые не служили, пребывают в запасе и подлежат призыву по мобилизации», — отметил он.

По его словам, возрастные категории запаса, обозначенные в законе, не определяют, «кто идет в первую очередь». «Все равны», — сказал Дмитрий Кучабский.

«Но мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и 20 лет назад. Более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад, и мы стараемся больше работать с этими гражданами, тем более с теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно», — продолжил врио регионального военкома.

По данным правительственного сайта «Объясняем.рф», предельный возраст подпадающих под частичную мобилизацию рядовых и сержантов — 50 лет, младших офицеров — 60 лет.

13:23 Reuters: США предоставят новую военную помощь Украине на $1,1 млрд — в том числе системы HIMARS

США готовят новый пакет военной помощи Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации. Его сумма — $1,1 млрд. По данным издания, в Вашингтоне объявят о нем в ближайшие дни.

Предполагается, что пакет будет включать в себя новые реактивные системы залпового оня HIMARS и боеприпасы к ним, а также радары и системы борьбы с дронами. Кроме того, США предложат украинской армии различные программы обучения и технической поддержки.

По данным Reuters, пакет будет выделен в рамках Инициативы по обеспечению безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative - USAI), которая позволяет Белому дому заказывать для Киева системы вооружений у производителей, а не брать их из уже существующих запасов американской армии.

В начале сентября газета The New York Times писала, что у Украины есть 26 единиц западных РСЗО, в том числе 16 HIMARS и десять более старых установок M270 американского производства, которые Киеву отправили Великобритания и Германия.

12:35 Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина о ядерном оружии

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала серьезно отнестись к словам президента России Владимира Путина об использовании ядерного оружия и не считать их блефом.

«Относитесь к его словам серьезно, не отмахивайтесь от них с мыслью "это всего лишь блеф". Относиться к ним серьезно — это ни в коем случае не признак слабости или смирения, а признак политической мудрости»,

— заявила Ангела Меркель на открытии Фонда федерального канцлера Гельмута Коля. Её слова цитирует газета Süddeutsche Zeitung.

21 сентября, во время объявления «частичной мобилизации» в России, президент РФ Владимир Путин упомянул, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все средства защиты, намекая на ядерное оружие.

12:28 Госдума соберется на внеплановое заседание по итогам «референдумов» 3 октября, Совет Федерации — 4 октября

Депутаты Госдумы соберутся на внеплановое пленарное заседание в 14:00 3 октября, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Перед ним будут проведены заседание Совета Думы и комитетов, отметил он.

По словам Вячеслава Володина, такие изменения в расписании необходимы, чтобы у депутатов было время принять законодательные решения по итогам «референдумов» на оккупированных территориях юго-востока Украины.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о принятии самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также подконтрольных Москве частей Запорожской и Херсонской областей на заседании 4 октября.

12:17 Глава самопровозглашенной ЛНР обратился к Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к России

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить регион к РФ.

«Жители Луганщины искренне благодарны Вам за признание независимости Республики в феврале 2022 года. Это решение имело для нас огромное значение. Мы осознаем историческую, культурную и духовную связь с многонациональным народом Российской Федерации. Знаем, что Донбасс — часть России и уже восемь лет воюем за нашу мечту, — вернуться в родную гавань»,

— говорится в обращении Леонида Пасечника.

«С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации», — добавил он. Согласно заявлениям подконтрольных Москве властей региона, на прошедшем с 23 по 27 сентября «референдуме» за присоединение к России якобы высказались 98% избирателей.

С аналогичной просьбой к Владимиру Путину уже обратился и глава пророссийской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши жители сделали свой исторический выбор и решили стать частью многонационального народа Российской Федерации, в котором все люди равны друг перед другом и перед законом»,

— говорится в обращении Владимира Сальдо.

Обращение к Путину — первый формальный шаг в процессе аннексии оккупированных российской армией украинских территорий. Затем правительство и парламент должны провести консультации и подписать с кандидатами на присоединение предварительные договоры, которые на соответствие основному закону страну проверит Конституционный суд. После этого договоры и законы о принятии в состав РФ новых субъектов должны ратифицировать Госдума и Совет Федерации. Финальный пункт — их подписание президентом.

11:44 ASTRA: житель Владивостока умер после задержания за протест в военкомате

Как пишет издание ASTRA, 27 сентября 39-летний Сергей Федосеенко пришел в местный призывной пункт и «начал высказывать своё недовольство». Руководство военкомата вызвало полицию, и мужчину задержали: надели на него наручники и посадили в служебный автомобиль.

Что было дальше — пока неизвестно. Как сообщают журналисты, прибыв в ОП 3 Владивостока, полицейские открыли машину и увидели, что задержанному плохо. Они вызвали скорую. Медики констатировали его смерть.

11:25 RTVI: к КПП «Верхний Ларс» приехал автомобиль с надписью «Военный комиссариат»

Телеканал RTVI со ссылкой на очевидцев сообщил, что к КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии приехал автомобиль с надписью «Военный комиссариат».

Накануне о том, что в районе пограничного перехода будет развернут мобилизационный пункт, сообщило МВД Северной Осетии.

11:11 Глава Луганской ОВА: результаты «референдума» о присоединении к России не совпадают с количеством жителей Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации, подконтрольной Киеву, Сергей Гайдай заявил, что результаты «псевдореферендума» о присоединении к России не соотносятся с количеством жителей Луганской области.

По словам главы региона, подконтрольные Москве власти самопровозглашенной ЛНР утверждают, что в голосовании приняли участие столько же людей, сколько и на выборах в Верховную Раду в октябре 2012 года — до начала боевых действий в Донбассе, когда область покинули сотни тысяч человек.

Власти самопровозглашенной ЛНР, в частности, заявили, что на «референдуме» проголосовали более 1,6 млн человек. При этом в 2012 году, на выборах в Верховную Раду, в списках избирателей состояло 1,8 млн жителей. Только после 24 февраля 2022 из региона уехали 320 тысяч человек. Многие покинули область в предыдущие годы военных действий.

Согласно заявлениям подконтрольной России администрации региона, за присоединение к России проголосовали 98,42% местных жителей.

10:26 Шольц: мобилизация в России – «акт отчаяния» Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал объявленную в России мобилизацию «актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины». Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на газету Neue Osnabrücker, которой глава правительства ФРГ дал интервью.

«Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом»,

– заявил Олаф Шольц.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию, Шольц сказал: «Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом».

Кроме того, Олаф Шольц подчеркнул, что Германию продолжит оказывать Украине военную помощь. Он отметил, что Киев получает тяжелые вооружения советского времени от других стран НАТО, а Берлин – пополняет запасы этих стран западной техникой. Канцлер Германии напомнил, что Украина уже получила более 100 БМП и танков – в частности, самоходные гаубицы, системы залпового огня и ЗСУ «Гепард».

10:12 Глава МИД Швеции: причиной утечек на газопроводах «Северный поток» стали взрывы

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что причиной утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стали взрывы.

«Утечки газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в исключительных экономических зонах являются следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем», – написала Анн Линде в Twitter.

Press Conference this evening with @SwedishPM & Minister for Defence. Gas leaking from Nord Stream 1 & 2 in 🇸🇪🇩🇰 exclusive economic zones are consequences of detonations, probably caused by sabotage. We continue to collect information & do not rule out any cause, actor or motive. pic.twitter.com/Zudsx2shTg — Ann Linde (@AnnLinde) September 27, 2022

Анн Линде отметила, что власти Швеции продолжают собирать информацию и пока не могут исключить никаких причин, действующих лиц или мотивов.

26 сентября в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» зафиксировали снижение давления. Дания и Швеция, в экономических зонах которых произошли инциденты, заявили об утечках. В ЕС не исключают вероятность диверсии.

09:42 Во Владивостоке подожгли военкомат

В ночь на среду, 28 сентября, во Владивостоке неизвестные подожгли военкомат, пишет издание ASTRA. Около часа они бросили в окно здания призывной комиссии по Первомайскому району города «коктейль Молотова».

Пожар был потушен до приезда полиции. Жертв и пострадавших нет. Никто не задержан.

После объявления мобилизации в России, СМИ писали более чем о десяти случаях поджога военкоматов и административных зданий.

09:20 Латвия ввела режим ЧС на границе с Россией

Латвия объявила о введении режима чрезвычайной ситуации в приграничных с Россией районах страны. В частности, режим ЧС будет действовать в Алуксненском, Балвском и Лудзенском районах, а также в аэропортах, портах и железнодорожных пунктах пересечения границы.

Латвийское правительство также приняло решение закрыть погранпереход Педедзе, чтобы уменьшить поток въезжающих в страну россиян.

Режим ЧС начал действовать в среду, 28 сентября, и останется в силе на протяжении трех месяцев.

Власти Латвии объяснили его введение опасениями из-за увеличения числа нелегальных мигрантов после объявления в России мобилизации, так как «количество граждан России, желающих покинуть свою страну, значительно увеличилось».

19 сентября Латвия запретила въезд на свою территорию гражданам РФ с туристическими шенгенскими визами. Власти страны отмечают, что после этой даты во въезде было отказано 57 россиянам.

09:01 Сводка британской разведки.

Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны в последние дни. Подразделения украинской армии медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рубежа рек Оскол и Северский Донец, где группировались силы после предыдущего наступления в начале месяца.

Россия создает более мощную оборону, чем раньше, вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области, где завершилось голосование на «референдуме» о присоединении к РФ.

Тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются уязвимыми. Россия продолжает попытки продвинуться в районе Бахмута, несмотря на то, что сталкивается с серьезным давлением на северных и южных флангах. Вероятно, это имеет политические причины, так как Россия использует силы, которые в противном случае могли бы усилить другие фланги.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dq76aQkS57



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/89it6XMKOj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 28, 2022

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