Двести восемнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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29 сентября — 218 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:48 Парламенты Франции и Украины подписали «‎меморандум о взаимопонимании»

Документ был подписан председателем Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, которая специально приехала в Киев, и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Цель меморандума — развить и укрепить долгосрочные связи между парламентариями, особенно в контексте заявки Украины на членство в ЕС. Брон-Пиве отметила: «Я приехала в Киев [...], чтобы выразить неослабевающую поддержку Национального собрания Франции Украине и ее народу‎».

Председатели парламентов договорились «развивать организацию официальных визитов поочередно во Франции и Украине», наладить связи между парламентскими комитетами, в частности, по обороне и европейским делам. Стефанчук и Брон-Пиве наметили регулярные обсуждения, касающиеся вопросов «‎верховенства закона и базовых прав», «‎надлежащего управления» и «‎борьбы с коррупцией».

В поездке в Киев госпожу Браун-Пиве сопровождали социалистка Валери Рабо, вице-председатель Нацсобрания, а также председатели комитетов по обороне —Тома Гассилуд, по иностранным делам — Жан-Луи Бурланж, по европейским делам — Пьер-Александр Англад, а также депутат от французов, проживающих за рубежом, Анн Женет, все четверо — члены президентского большинства. В сообщении Национального собрания, переданном AFP, еще раз повторяется осуждение «‎российской вооруженной агрессии» и выражается поддержка в «‎предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза‎».

Ранее в начале июля Украину посетил председатель французского Сената Жерар Ларше, который обратился к парламенту с просьбой, чтобы страна «‎без промедления получила конкретные результаты» по статусу кандидата в члены Европейского Союза.

13:00 Финляндия закроет свою границу для россиян с туристическими шенгенскими визами с 30 сентября

Финляндия закроет свою границу для обладателей туристических шенгенских виз из России сегодня полночь, с наступлением пятницы, 30 сентября. Об этом в четверг днем на пресс-конференции сообщил официально финский министр иностранных дел Пекка Хаависто. Ранее о закрытии с пятницы финской границы для россиян с туристическими визами стран Шенгенской зоны сообщали местные СМИ. Пекка Хаависто также сообщил, что въезд в Финляндию будет по-прежнему разрешен для россиян, которые следуют на ее территорию для работы, учебы, лечения или по семейным причинам (к близким родственникам).

12:40 Forbes Russia: московские МФЦ будут выдавать повестки мужчинам от 20 до 34 лет вне зависимости от отсрочки

Московские МФЦ получили негласное распроряжение выдавать повестки всем мужчинам от 20 до 34 лет независимо от того, имеется ли у них отсрочка от армии или нет. Информацию подтвердил корреспондент Forbes Russia, который видел, как мужчине, пришедшему за новым паспортом, вручили повестку в военкомат. Информацию о негласном приказе подтвердил изданию и один из сотрудников МФЦ.

12:35 Foreign Policy: ради войны с Украиной Россия ослабила свое присутствие на западных границах

На границе России со странами Балтии и южной Финляндии ранее дислоцировалось примерно 30 тысяч российских солдат. По утверждению издания Foreign Policy со ссылкой на трех представителей европейских министерств обороны стран этого региона, теперь 80% от данного числа военнослужащих переброшены в Украину. «‎В результате у России остался лишь костяк военных в том месте, где когда-то была самая плотная концентрация военных сил, направленных на территорию НАТО‎», — отмечает издание. Однако сокращение российского присутствия не коснулось флота и авиации.

«‎Они [российские военные] перебросили почти все, что имели, в Украину. Но это был бы очень узкий подход к анализу угрозы. Непосредственная прямая военная угроза [для Балтийского региона] в настоящее время, очевидно, невелика, потому что у наших границ нет профессиональных войск. Но это не значит, что Россия не опасна», подчеркнул генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

12:20 Договоры о вхождении в РФ новых территорий Украины подпишут 30 сентября в Кремле

«Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина», — сообщил днем в четверг, 29 сентября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, после подписания документов Путин проведет встречу с главами подконтрольных России территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

12:15 Главное управление разведки Украины: Беларусь готовится принять 20 тысяч мобилизованных россиян

Беларусь подготавливает места для размещения 20 тысяч мобилизованных россиян. Военнослужащие усилят дислоцированные в Беларуси российские военные подразделения. По данным Главного управления разведки Украины, по мере увеличения численности солдат, подразделения начнут использовать российскую военную технику со складов на территории Беларуси.

12:08 CNN: в районе утечек на «Северном потоке» были замечены российские подлодки и корабли

Американский телеканал CNN передает, что представители европейских служб безопасности в понедельник и вторник наблюдали российские корабли поблизости от мест утечек из газопровода «Северный поток». Дания, Швеция и Германия не сомневаются в том, что газопровод был подорван намеренно. В среду телеканал Sky News сообщил, что утечки на «Северном потоке», скорее всего, произошли в результате дистанционного запуска взрывных устройств. CNN подтверждает, что два источника из западных спецслужб также рассматривают версию подземных взрывов.

Однако появление российских кораблей и подлодок в зоне взрыва, с точки зрения экспертов, не доказывает их точную связь со взрывами. Это еще предстоит установить. У американских спецслужб пока еще нет основной версии, что именно могло привести к трем отдельным и одновременным утечкам, и сегодняшней четвертой. Отмечается, что российские корабли часто находятся в этой зоне, и их появление не является чем-то необычным. Информацию подтверждает представитель Минобороны Дании.

Кремль продолжает отрицать причастность ко взрывам. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в комментарии ТАСС успела заявить, что «Происшествие с "Северными потоками" случилось в водах стран, которые полностью контролируются спецслужбами США‎».

11:48 НАТО: повреждение газопровода «Северный поток» — результат диверсии

На сайте Североатлантического Альянса появилось заявление по поводу утечек на «‎Северном потоке – 1» и «‎Северном потоке – 2». По данным НАТО, произошедшая авария результат «преднамеренной, безрассудной и безответственной диверсии‎». В заявлении подчеркивается, что утечки наносят большой вред окружающей среде и создают риски для судоходства.

В НАТО поддержали расследования, которые уже открыла по этому поводу Дания, Швеция и Германия. «‎Любая преднамеренная атака против критической инфраструктуры союзников будет встречена единым и решительным ответом», —отмечается в обращении альянса.

11:35 Мероприятие с участием Путина пройдет 30 сентября в Кремле

Приглашения на встречу с президентом РФ получили депутаты Госдумы. Об этом сообщил депутат от КПРФ Денис Парфенов. Многие СМИ предполагают, что в этот день Владимир Путин может принять оккупированные территории, в которых только что прошли «референдумы‎», в состав России. Источник РИА Новости ранее предположил, что в тот же день может состояться послание Путина к Федеральному собранию.

11:01 Оппозиционер Леонид Гозман покидает РФ

Оппозиционный политик Леонид Гозман покинет Россию после выхода из московского спецприемника, в котором он отбыл подряд два срока административного ареста. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Ранее его дочь Ольга в ютуб-канале «Ходорковский Live» заявила, что Гозман собирается покинуть Россию и что ее отцу требуется хирургическое вмешательство.

10:40 CNN сообщает, ссылаясь на свои источники, что в районе утечки газа из «Северного потока» в понедельник и вторник были замечены российские военные корабли и подлодки. При этом источники подчеркивают, что это не доказывает причастность России к диверсии. Российский флот регулярно появляется в регионе.

10:01 Как сообщает российское агентство РИА Новости, в Астраханской области на границе с Казахстаном будет открыт мобилизационный пункт.

Ранее подобные пункты открылись на границе с Грузией и Финляндией.

09:50 Утром российские вооруженные силы нанесли удар кассетными снарядами по промышленной инфраструктуре Криворожского района. По предварительным данным, ранены 13 работников предприятия. Об этом пишет глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

Ранее ночью российские войска нанесли ракетный удар по городу Днепр, известно о трех погибших и пяти раненых.

09:45 В оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль Елены Шапуровой, которая отвечает за образование в оккупационном «правительстве». По предварительной информации, женщина выжила.

09:35 Финляндия в ночь на 30 сентября перестанет пускать россиян с шенгенскими визами. Об этом пишут финские СМИ.

В сообщении говорится, что конкретное решение о мерах закрытия границы будет принято правительством сегодня.

После объявления в России мобилизации границу Финляндии пересекли более 40 тысяч россиян.

09:24 Американский институт изучения войны ISW обновил карту боевых действий под Лиманом в Донецкой области.

По всей видимости, украинские войска практически окружили Лиман и готовятся взять в окружение крупную российскую группировку.

Снабжение российской армии проходит по коридору через Торское, который простреливается украинскими военными.

09:15 Попытка поджога военкомата в Новосибирске

В Новосибирске была совершена еще одна попытка поджечь военкомат, его забросали «коктейлями Молотова». Об этом сообщил телеграм-канал властей региона со ссылкой на военного комиссара области Евгения Кудрявцева. Имущество военкомата не пострадало. Подозреваемый, по словам Кудрявцева, задержан.

После начала войны в Украине подожгли десятки военкоматов. После объявления мобилизации количество поджогов еще увеличилось.

08:42 ЕС продолжает подготовку восьмого пакета санкций против РФ

В рамках будущего восьмого пакета санкций ЕС в отношении России предполагаются персональные санкции, касающиеся 30 физических лиц и восьми компаний.

Среди них — Николай Расторгуев (группа «Любэ») и философ Александр Дугин, а также причастные к организации «референдумов » на оккупированных территориях Украины.

Европейские компании не смогут давать россиянам и российским юрлицам юридические и IT-консультации.

08:36 Шведская береговая охрана обнаружила четвертую утечку из газопроводов «Северный поток»

Утечка зафиксирована на газопроводе «Северный поток – 2». На поверхность в диаметре 200 метров поднимаются пузыри, сообщают шведские СМИ.

О трех предыдущих утечках, двух на «Северном поток – 1» и еще одной на «Северном потоке – 2», стало известно 26 сентября.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил ранее, что газопровод был поврежден намеренно. В Германии, Дании и Швеции ведется расследование. По предварительной оценке, газопровод вышел из строя навсегда.

08:00 Еврокомиссия 28 сентября восьмой пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных «референдумов» на оккупированных территориях

Предложение представила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

«На прошлой неделе Россия пошла на новую эскалацию войны в Украине. Псевдореферендумы на оккупированных Россией территориях — это незаконная попытка аннексировать территории и силой сменить границы. Мобилизация и угрозы ядерным оружием — следующий шаг путинской эскалации. Мы не признаем псевдореферендумы и намерены сделать так, чтобы Кремль за это заплатил» Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия предложила разработать юридическую основу для введения потолкацен на российскую нефть. Также предполагается установить новый запрет на импорт российской продукции и на экспорт продукции в Россию. Это касается, в частности, запчастей для авиации и электронных компонентов, а также некоторых химических веществ.

«Также предлагаем запретить дополнительные услуги для России и запретить гражданам стран ЕС занимать руководящие должности в государственных российских компаниях»

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