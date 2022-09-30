Валерий Залужный — один из главных деятелей украинского сопротивления. Что главком ВСУ говорит о себе и войне?

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный — одно из первых лиц украинского сопротивления. C самого начала российской интервенции генерал играет ключевую роль в защите Украины. «Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна», — написал председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли для Time в мае этого года.

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49-летний Валерий Залужный сейчас — один из самых популярных публичных деятелей в Украине. Главком ВСУ стал героем «народного творчества»: многочисленных мемов и шуток в интернете. На Западе журналисты называют Залужного «железным генералом» и включили его в список самых влиятельных людей года.

Валерий Залужный избегает публичности и редко дает интервью. В сентябре в журнале Time вышел материал о главнокомандующем ВСУ на основе интервью, которое он дал изданию в июне 2022 года. Это стало его первым интервью с начала полномасштабного российского вторжения.

Изучал армию США, учился у начальника российского генштаба

Прочитав эту заметку, можно узнать, что Залужный, родившийся в 1973 году в Житомирской области, мечтал стать комиком, но пошел по семейным стопам, поступив в Одесское командное училище. Его диссертация была посвящена структуре армии США.

По служебной лестнице Залужный поднялся вместе с новым поколением украинских офицеров, которое соединило в себе очень разные эпохи и подходы. Это люди, выросшие в советской Украине, но стремящиеся избавиться от военных догм СССР. Речь идет о ригидной системе с приказами, отдающимися на самом высоком уровне. Закаленный войной на востоке Украины, длящейся с 2014 года, Залужный был одним из представителей нового поколения украинских лидеров, которые научились быть гибкими и делегировать решения командирам на местах.

При этом Залужный уважал и восхищался российской военной школой. В своем кабинете он держит собрание работ нынешнего главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова, который старше Залужного на 17 лет. «Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России», — говорит Залужный. Герасимова он называет «умнейшим из людей». «Мои ожидания от него были огромны», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный проделал путь от главы бригады до командующего войсками на восточном фронте. Когда в июле 2021 году его пригласили возглавить ВСУ, он был ошеломлен: «Я часто оглядывался назад и спрашивал себя: как я ввязался в это?». Некоторые считали его назначение опрометчивым, но президент Зеленский хотел перемен как в гражданской, так и в военной сфере.

Когда Владимир Зеленский вступил в должность президента в 2019 году, война на востоке Украины шла уже пятый год, а Залужный должен был информировать нового президент о военных операциях и командных структурах. Он знал, что Владимир Зеленский не служил в армии и не собирался обучать его тактическим тонкостям ведения войны. «Ему [Владимиру Зеленскому] нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», — говорит Залужный. К его удивлению, Владимир Зеленский с этим согласился.

«Это оказалось одной из самых сильных сторон Зеленского», — говорит бывший помощник министра обороны Украины Алексей Мельник. Президент позволил своим генералам командовать «без прямого вмешательства в военные дела».

Это контрастирует с сообщениями о президенте РФ Путине, который, по некоторым данным, лично руководит действиями войск РФ. Как недавно сообщила New York Tilmes, Владимир Путин не разрешил российским военным отступить из Херсона, несмотря на просьбы командиров на местах, и персонально занимается стратегическим планированием войны против Украины.

Залужный рассматривал полномасштабную российскую интервенцию только как вопрос времени

Валерий Залужный был одним из украинских офицеров, которые рассматривали полномасштабное нападение России лишь как вопрос времени. Через несколько недель после вступления в должность главнокомандующего ВСУ он начал осуществлять ключевые изменения. К примеру, разрешил командирам на местах открывать огонь, не дожидаясь отмашки высшего руководства. «Нам нужно было сбить их желание атаковать. Нам нужно было показать зубы», — объясняет Залужный. Перед началом войны украинская армия тайно передислоцировала военную технику. Главнокомандующий хотел, чтобы противник думал, что украинские силы дислоцированы на обычных базах, «курят траву, смотрят телевизор и постят в фейсбуке».

Когда на рассвете 24 февраля началась российская полномасштабная интервенция, у генерала было две стратегические цели: не дать пасть Киеву и заманить российскую армию вглубь страны, чтобы уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. К шестому дню вторжения Залужный пришел к выводу, что эта стратегия работает. Россияне не смогли захватить аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко внутрь Украины, чтобы оставить незащищенными линии снабжения. За этим последовало отступление российских войск из Киевской и Черниговской областей.

Украинский военный у разбитого российского танка в Киевской области, 28 марта 2022 г. REUTERS - GLEB GARANICH

Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали тот сценарий, который мне больше всего подходил,

— сказал Залужный.

Полгода спустя российские войска за пять дней беспорядочно оставили Харьковскую область в результате успешного контрнаступления ВСУ. При этом ранее украинская сторона анонсировала наступление на Херсон, куда Россия начала передислоцировать войска, в том числе некоторые их своих элитных подразделений. Судя по последним сообщениям, ВСУ окружили российскую группировку в Лимане (Донецкая область). Украинская армия наступает и в Херсонской области, где российские войска приперты спиной к Днепру, а Украина бьет по переправам.

Главком ВСУ считает, что надо готовиться к долгой войне, а Украине особенно важно иметь дальнобойное оружие

В начале сентября, на фоне хаотичного и поспешного отхода армии РФ из Харьковской области, на платформе украинского иновещания «Укринформ» вышла большая статья Валерия Залужного, написанная совместно с первым заместителем председателя Верховной Рады по национальной безопасности генерал-лейтенантом Михаилом Забродским.

Залужный и Забродский пишут, что есть все основания полагать, что нынешняя война перешагнет за календарные границы 2022 года, и нужно рассматривать перспективы на 2023 год. И рассматривать их не только в формате предположений и предсказаний, а в практическом плане.

В этой статье они рассуждают о том, что является «центром тяжести» РФ в этой войне, воздействие на который могло бы изменить ситуацию. Сначала они анализируют предпосылку, что таким центром тяжести является «Крым». Однако, по их мнению, даже в случае потери Крыма Россия сможет перебазировать Черноморский флот и авиацию в Новороссийск. Потери в личном составе и технике россияне смогут со временем восполнить.

Реальный «центр тяжести» — этот «удаленный» характер войны, которую ведет Россия против Украины. «Благодаря этой удаленности граждане РФ не столь болезненно воспринимают потери, неудачи, а главное — цену этой войны во всех ее смыслах», — пишут они.

Залужный и Забродский объясняют, что Россия имеет возможность «безнаказанно» наносить удары по всей территории Украины, в то время как Украина — лишь по «оперативному тылу» противника. По их мнению, лишить Россию этого преимущества вряд ли получится, но Украина могла бы противопоставить России «свою возможность действовать подобным образом и на подобную дальность». Генералы назвали «убедительным примером правильности такого подхода» ракетные удары по позициям России в Крыму, в том числе по аэродрому Саки 9 августа.

Отдыхающие на пляже в Крыму на фоне дыма после взрывов на военном аэродроме в Новофёдоровке. Крым, 9 августа 2022 г. REUTERS - STRINGER

Речь здесь в перувую очередь идет о поставках нужного вооружения и боеприпасов. Но это не только и не столько определенные наименования ракет, как, например, ракеты ATAСMS. Подход должен быть комплексным.

Картина может кардинально измениться при планировании и правильной работе со странами-партнерами Украины. Комплексное, с надлежащим перспективным видением, оснащение и переоснащение ВС Украины системами вооружения соответствующей дальности действия должны стать тем же вожделенным гейм-чейнджером. Только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и, таким образом, расшатывании указанного центра тяжести противника можно говорить о переломе в ходе войны,

— пишут Залужный и Забродский.

В интервью Times Залужный высказал мнение, что победа Украины в нынешней войне не станет точкой в агрессивных поползновениях России. «Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», — сказал он.

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