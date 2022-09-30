Владимир Зеленский: «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом»

В пятницу, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он призвал западных парнеров воплотить подготовленные Украиной предложения о гарантиях безопасности, изложенные в Киевском договоре по безопасности, и сделать это еще до вступления в НАТО.

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В своем видеообращении Владимир Зеленский отметил, что Украина «должна зафиксировать юридически все то, чего уже добилась фактически».

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс де-факто», — заявил президент Украины по итогам заседания СНБО.

«Мы понимаем, что вступление Украины в НАТО требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что надо выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Европы и Украины согласно Киевскому договору безопасности, который разработан и представлен нашим партнерам — сказал он.

13 сентября Украина представила рекомендации по гарантиям безопасности. Они предусматривают заключение одного многостороннего договора и нескольких двусторонних со странами-гарантами. Рекомендации были разработаны группой международных советников во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Расмуссеном. Одно из главных отличий от предыдущих предложений заключается в отсутствии среди гарантов Китая (и, конечно, России). В число гарантов вошли почти исключительно государства-члены НАТО. Присоединиться к этому союзу было также предложено Австралии.

Президент Зеленский также заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.

«Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честь.Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России». Владимир Зеленский

30 сентября в Украине также прошло заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором было согласовано несколько решений. Президент Зеленский отметил, что мир вернет только «усиление Украины и изгнание оккупантов со всей украинской территории». «Украина пройдет по этому пути», — заключил он.

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