Ракетный удар по гуманитарной автоколонне в Запорожской области: более 20 погибших, десятки раненых

В Запорожской области гуманитарная автоколонна попала под ракетный обстрел, более 20 человек погибли

В Запорожской военной администрации сообщают, что российские войска нанесли ракетные удары по гражданской гуманитарной автоколонне на выезде из областного центра. По последним данным, погибли 25 человек, пострадавших — десятки.

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По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, обстреляны были люди, стоявшие в автомобильной очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти им гуманитарную помощь.

Как сообщает офис генерального прокурора Украины, пока известно о 25 погибших и около 50 раненых. Среди пострадавших есть дети. В Украине завели уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством.

Мэр Мелитополя Иван Федоров поясняет, люди регулярно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников на оккупированных территориях, пережать им жизненно важные лекарства и вернуться назад. По его словам, по имеющимся на полдень данным, погибли 25 человек, 62 ранены.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал, что, по предварительным данным, по Запорожской области было выпущено 16 ракет с помощью ЗРК «С-300».

«Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию», — пишет он.

Тем временем в оккупационной «администрации» Запорожской области подтверждают ракетный обстрел колонны желавших выехать на оккупированную территорию и обвиняют в обстреле украинскую армию.

Обстрелы Днепропетровской и Николаевской областей: есть погибшие и раненые

Новым обстрелам подверглись также Днепропетровская и Николаевская области. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате ночного обстрела Днепра. По его словам, российские ракеты уничтожили транспортное предприятие, в результате чего сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены. В городе обстрелом изуродованы несколько многоэтажек, магазин, гимназия, административные здания, пишет Резниченко. Российским обстрелам подверглись и другие места в области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате удара по жилому району Николаева вчера вечером кассетными снарядами трое человек погибли, 11 ранены. Ночью Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу, две ракеты попали в десятиэтажное жилое здание. Есть раненые, трое в тяжелом состоянии. Людей деблокировали из-под завалов. Из-за обстрелов в Николаеве также пострадало медицинское учреждение. В Николаевском районе зафиксировано попадание в объект «критической инфраструктуры». Под постоянными обстрелами села, находящиеся на линии разграничения.

«Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население Запорожья, Николаевщины, Днепропетровщины. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире», — так отреагировал на новые обстрелы президент Украины Владимир Зеленский.

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