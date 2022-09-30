Двести девятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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30 сентября — 219 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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8:23 «Чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни», — Зеленский россиянам

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после «присоединения» самопровозглашенных ДНР и ЛНР Россия «присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию» Украины.

Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины. И все больше могил на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес все эти смерти, издевательства, изнасилования, унесут их к себе домой.

Президент Украины заявил, что «это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России». В противном случае «все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни, без уважения к каким-либо человеческим ценностям».

8:05 Владимир Путин подписал указы «о признании независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины

В ночь с 29 на 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о «признании государственного суверенитета и независимости» Херсонской и Запорожской областей Украины. Оба документа опубликованы на портале правовой информации и вступили в силу.

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