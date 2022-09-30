Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Украина сегодня подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Как отметил президент Зеленский, Украина «должна зафиксировать юридически все то, чего уже добилась фактически».

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«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Они реальны для Украины — реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть альянс де-факто», — заявил президент Украины по итогам заседания СНБО.

«Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — продолжил он.

Зеленский также отметил, что Украина осознает, что для этого потребуется консенсус всех членов Североатлантического союза.

«Поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности — Kyiv Security Compact, который разработан и представлен нашим партнерам. У безопасности нет альтернатив. Но нужна решимость, чтобы гарантировать ее», — заключил он.

«Только путь усиления Украины и изгнания оккупантов со всей нашей территории вернет мир. Мы пройдем по этому пути», — подчеркнул президент Украины.

Он также заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но с другим президентом России.

С этими заявлениями Владимир Зеленский выступил после заседания СНБО, на фоне того, что президент РФ объявил об аннексии четырех украинских областей, которые частично оккупируют российские войска.

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