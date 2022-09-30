Украинская армия замкнула «клещи» вокруг Лимана — пророссийские «военные блогеры» и ISW

Поступают многочисленные сообщение о том, что ВСУ почти завершили окружение Лимана

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке от 29 сентября цитирует ряд пророссийских «военных блогеров», заявляющих о том, что ВСУ завершили окружение Лимана (Донецкая область).

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Российские источники сообщают, что по состоянию на конец дня 29 сентября ВСУ, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана. ISW ссылается пророссийский военный паблик WarGonzo, сообщивший, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе поселка Ставки в 10 км к северу от Лимана и перерезали трассу Торское-Дробышево, которая является последним маршрутом снабжения и последней возможностью отхода для российских частей, удерживающих линию к западу от Лимана.

Российский «корреспондент» назвал «чрезвычайно тяжелым» положения для российских подразделений «БАРС-13» и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, находятся в районе Дробышева и в Лимане.

Другой пророссийский «военный блогер» сообщил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и перекрыли доступ силам РФ к важнейшей трассе Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи, поддерживающей российскую группировку в Лимане.

Сразу ряд пророссийских «военных блогеров» говорят, что переход Лимана обратно под контроль Украины неизбежен без немедленной отправки подкрепления. Украинский штаб 29 сентября сообщил, что Россия продолжает направлять в районы боевых действий низкоквалифицированный личный состав из только что мобилизованных. Так, 26 сентября в Лиман отправили 7 танков, два из которых попали в ДТП во время следования.

Крайне маловероятно, что ввод в Лиман дополнительных сил из новых мобилизованных позволит российской группировке получить значительные оборонительные возможности и предотвратить захлопывание «кармана» вокруг Лимана.

Украинская армия, отказавшись от штурма Лимана и «удара в лоб», нанесла российским силам удары с флангов с целью широкого охвата российских частей в этом районе. Российские ВС захватили Лиман в конце мая.

Отмечается, что освобождение Лимана открывает перед украинской армией новые перспективы для наступления. Например, на север, в направлении Сватова. Ситуация на луганском направлении для российской стороны осложняется еще и тем, что она не успела выстроить оборону после хаотичного отхода из Харьковской области. При этом российская сторона не отводит войска из Лимана. В схожей ситуации под Изюмом, под угрозой окружения, российская группировка отошла на восток, бросив много военной техники.

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