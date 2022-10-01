Армия Украины вошла в Лиман. Минобороны РФ заявляет, что российские войска были оттуда «отведены»

Украинские войска вошли в Лиман, подтверждают в ОК «Восток». Ранее в соцсетях появилось видео, где украинские военные устанавливают государственный флаг на стеле на въезде в Лиман. ВСУ в последние дни вели наступление в этом районе с целью окружить российскую группировку. Минобороны РФ заявляет, что российские войска «были отведены» из Лимана в связи с угрозой окружения.

Реклама Читать далее

Украинские военные вошли в Лиман (Донецкая область), идут бои. Об этом сообщил представитель ОК «Восток» Сергей Череватый, которого цитируют украинские СМИ. Ранее появилось видео с установкой государственного флага украинскими военными на въезде в Лиман.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что российские военные в Лимане просили командование отойти, в чем им отказали. По словам Гайдая, сейчас у российской группировки в этом городе три выхода: пойти в прорыв, сдаться или погибнуть. По его словам, в этом районе находятся около пяти тысячи российских солдат, попавших в окружение.

Тем временем Минобороны РФ утверждает, что из Лимана российские войска «были отведены на более выгодные рубежи» в связи с созданием угрозы окружения.

Американский институт изучения войны накануне дал прогноз, что в течение 72 часов украинская армия скорее всего полностью окружит Лиман или отобьет его у захватчиков. Институт также отмечал, что пророссийские «военкоры» критиковали командование за то, что оно не научилось на своих ошибках в Харьковской области и за переброску неквалифицированных и неподготовленных мобилизованных на это направление.

Глава Чечни, один из самых ярых сторонников нападения на Украину Рамзан Кадыров в связи с потерей контроля РФ над Лиманом выступил с обвинениями в адрес командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина. Он обрушился с критикой на Лапина, которого, по словам Кадырова, «покрывают наверху руководители в Генштабе».

Лиман является стратегически важным городом для дальнейшего контрнаступления ВСУ на Луганскую область. Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что освобождение Лимана открывает перед ВСУ оперативное пространство на Сватово и Кременную, откуда можно зайти в тыл Северодонецка, и Лисичанск в этом случае попадет в оцепление.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться