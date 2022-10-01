Путин объявил захваченные территории Украины частью РФ, Лиман в окружении ВСУ. Война. День 220. ОНЛАЙН

1 октября — 220-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:11 В Украине сообщили о похищении гендиректора ЗАЭС российскими военными

Российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении, сообщает украинская госкомпания «Энергоатом».

Президент «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что Мурашова задержал российский патруль в пятницу около 16 часов по дороге от АЭС до Энергодара. Гендиректору ЗАЭС завязали глаза и увезли его в неизвестном направлении, рассказал президент «Энергоатома».

Петр Котин призвал МАГАТЭ задействовать все возможные меры по освобождению генерального директора Запорожской АЭС. Крупнейшая в Европе атомная станция находится в оккупации с марта 2022 года. Ее продолжает обслуживать украинский персонал. На захваченной ЗАЭС находятся также сотрудники российского «Росатома».

10:58 В Дагестане полицейские пытали задержанных участников протестов против мобилизации

В Махачкале в отделе полиции пытали задержанных участников акций протеста против мобилизации. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на адвоката четырех обвиняемых по уголовным делам о применении насилия к силовикам на акциях Надежда Бородкина.

«При помещении в райотделы МВД они подвергались избиениям со стороны сотрудников. У всех видны телесные повреждения, кровоподтеки, у одного подзащитного жалобы на сильную боль в груди — подозрение на перелом ребер. Результаты медицинской экспертизы еще не получены», — рассказала Бородкина.

По ее словам, после митингов власти возбудили более 20 уголовных дел о применении насилия к силовикам. По ее словам, только двоим обвиняемым назначили меры пресечения, не связанных с лишением свободы, все остальные в СИЗО.

Фигуранты дел заявили, что не планировали нападать на силовиков на митингах, а заступались за избиваемых при задержании женщин, добавила адвокат.

10:44 Российское командование не разрешило отступать из Лимана окруженным там военным — глава Луганской ОВА

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая российские военные попросили о «возможности выйти» из Лимана, на что они получили отказ от командования.

Теперь, по словам Гайдая, у них три варианта действий: идти на прорыв, сдаваться или погибнуть. По его словам, в окружении оказались около пяти тысяч российских солдат.

Все пути подвоза боекомплектов или «спокойного отхода» уже полностью перекрыты, заявил Гайдай в эфире канала FreeДом.

10:30 В Краснодаре 27-летний рэпер покончил с собой из-за нежелания идти на войну

В Краснодаре рэпер Иван Петунин, известный как Walkie, покончил с собой из-за мобилизации на войну с Украиной. Тело 27-летнего Петунина нашли возле одной из многоэтажек, сообщает издание «93.ru».

Перед смертью молодой человек записал видеообращение, где он рассказал о причинах своего желаний уйти из жизни. Иван Петунин говорит, что не хочет отправляться на войну и убивать за какие бы то ни было идеалы.

«На свою душу грех убийства я не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека — на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям. (…) И как по мне, мы все стали заложниками одного маньяка, который дает нам выбор: либо тюрьма, либо армия, либо тот выход, который выбрал я», — сказал 27-летний рэпер перед самоубийством.

Отмечается, что у Петунина была отсрочка от мобилизации, но он был уверен, что «частичная» мобилизация скоро превратится в полную.

10:04 ВСУ могут отбить Лиман в ближайшие трое суток — ISW

В течение ближайших 72 часов украинская армия, скорее всего полностью окружит или отобьет Лиман у захватчиков, считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Представители т.н. «ДНР» и российские военные корреспонденты заявили, что российские войска по-прежнему контролируют Лиман, но отошли со своих позиций в Дробышево (в 6 км к северо-западу от Лимана) и Ямполе (в 13 км к юго-востоку от Лимана).

Российские источники утверждали, что силы РФ по-прежнему контролируют дорогу от Лимана до Торского, а украинские силы перерезали дорогу Дробышево-Торское в районе Ставок.

Российские источники также говорят об усилении активности украинских разведывательно-диверсионных групп на трассе Сватово-Торское к северо-востоку от Лимана после, как сообщается, форсирования реки Жеребец. На кадрах с геолокацией видно, как украинская артиллерия наносит удары по отходящим российским войскам под Торским.

Некоторые пророссийские «военные блогеры» говорили о том, что украинские силы форсировали реку Северский Донец в районе Дроновки и действуют в лесах неподалеку от Кременной.

Российские источники утверждают, что российские войска перебрасывают подкрепление в район Лимана, но некоторые «блогеры» раскритиковали российское военное командование за то, что оно не научилось на своих ошибках в Харьковской области. Они также сообщают, что российские войска перебрасывают в этот район недавно мобилизованных. Другие «блогеры» критикуют российское командование за то, что оно не направило нужного подкрепления под Лиман, а вместо этого обстреливает ракетами Николаевскую область.

По данным ISW, ВСУ, вероятно, продолжили наступление в районе Купянска на восточном берегу речки Оскол и продолжают наносить удары по российским военным объектам в Луганской области.

09:36 В Николаеве в результате российских обстрелов этой ночью ранения получили пять человек, в том числе трехмесячный ребенок — глава ОВА

В ночь на 1 октября Николаев дважды подвергся российским обстрелам. После полуночи удар был нанесен дронами-камикадзе «Шахер-136», а около четырех ночи город снова массированно обстреляли ракетами типа «С-300», сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них — трехмесячный ребенок. Ребенку и его матери оказывается медицинская помощь. Состояние всех раненых стабильное, сообщает Виталий Ким.

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что женщину с трехмесячным ребенком госпитализировали.

По словам Виталия Кима, в Николаеве от ночных обстрелов есть многочисленные разрушения жилых домов. Одна из ракет попала в жилую пятиэтажку в центре Николаева. Полностью разрушены квартиры на двух последних этажах, остальные существенно повреждены. Обстрелам подвергся не только Николаев, но и другие места области.

09:31 Владимир Зеленский отменил осенний призыв, но отложил демобилизацию

Осенний призыв в Украине проводиться не будет, но увольнение военнослужащих срочной службы в запас откладывается. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

09:13 Аннексия захваченных территорий Украины, вероятно, снимет законодательные преграды для отправки российских срочников на войну — ISW

Российские призывники, по закону, не могут быть отправлены в зону боевых действий до тех пор, пока не пройдут четырех месяцев обучения, если только Путин не объявит военное положение. Аннексия Россией захваченных территорий Украины, вероятно, устраняет этот препон, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их мнению, это может быть одной из причин спешки Путина с объявлением об аннексии.

Президент РФ Путин объявил, что обычный для России призывной цикл начнется 1 ноября, с опозданием на месяц. Вероятно, это связано с тем, что мобилизация ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов.

В указе Путина от 30 сентября говорится о плане призвать 120 000 срочников. При этом не уточняется, будут ли гражданские лица призывного возраста (18–27 лет) на захваченных РФ территориях подлежать призыву.

Представитель генштаба РФ Владимир Цимлянский обещал, что призванных осенью 2022 года не будут отправлять на войну с Украиной. Власти РФ давали подобные обещания и ранее, но они были нарушены.

08:57 Британская разведка: РФ тратит стратегически ценные ракеты для тактических целей и в процессе убивает мирных жителей

30 сентября российские войска почти наверняка нанесли удар по автоколонне к юго-востоку от города Запорожье. Удар был скорее всего нанесен ракетой ПВО большой дальности.

Российский запас таких ракет, скорее всего, ограничен и представляет собой ценный ресурс, предназначенный для уничтожения современных самолетов и приближающихся ракет, но не для использования против наземных целей.

Использование такой ракеты для атаки по земле почти наверняка вызвано общей нехваткой боеприпасов, особенно высокоточных ракет большей дальности.

Россия тратит стратегически ценные военные ресурсы в попытках добиться тактического преимущества и в процессе убивает мирных жителей, которых она теперь называет собственными гражданами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/MNhzXEbxeJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/NJ7ChUhMTQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 1, 2022

08:49 Монголия будет выдавать виды на жительство всем желающим россиянам

Иммиграционное агентство Монголии решило выдавать виды на жительство всем желающим гражданам РФ. «Граждане Российской Федерации обращаются с заявлением о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам Российской Федерации», — заявил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

Граждане России могут оставаться в Монголии без визы 30 дней. Срок пребывания в стране иностранца без визы может продлен один раз на такой же срок.

08:43 Генштаб ВСУ: из-за нехватки офицерских кадров в РФ вынуждены преждевременно задействовать курсантов

В связи с существенной недостатком человеческих ресурсов, в первую очередь, офицерских кадров, российское военное руководство вынуждено преждевременно задействовать курсантов военных училищ. В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов, — говорится в сводке украинского генштаба.

Выпускников планируется направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизованными воинские части. Курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют на подготовку полков мобилизационного резерва на полигонах возле Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

Эти подразделения будут готовить не более месяца, а затем отправят в район боевых действий в Украину, сообщает генштаб ВСУ.

08:30 В Совбезе ООН Россия наложила вето на проект резолюции с осуждением «референдумов» на оккупированных территориях Украины

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции с осуждением «референдумов» в оккупированных районах Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Авторами проекта резолюции выступили США и Албания.

Кроме РФ никто не голосовал против инициативы. Воздержали Китай, Индия, Бразилия и Габон. Десять стран поддержали проект.

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