ВСУ освободили Лиман. Кадыров и Пригожин критикуют генералитет РФ. Война. День 221-й. ОНЛАЙН

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2 октября — 221-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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08:46 Арестович: в районе Лимана «противник частично уничтожен, частично попал в плен», многие сбежали через лес

«Там [в районе Лимана] порядка пяти [российских] батальонов легло или добиваются. Противник частично уничтожен, частично уничтожается, частично попал в плен. Но, кстати, довольно многие успели уйти пешком по лесам, бросив позиции. Количество уточняется, но они оставили очень много военной техники», — так накануне вечером описал ситуацию советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live».

При этом вчера министерство обороны РФ заявило об «отводе войск» из района Лимана. О потерях среди своих солдат и военной техники российская сторона ничего не заявляла.

Накануне глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сказал, что российские военные, находившиеся в районе Лимана, просили об отступлении у своего командования, но получили отказ.

08:39 ISW: Путина больше заботит юг Украины, чем Луганская область

Поражение под Лиманом указывает на то, что президент России Владимир Путин, который, как сообщается, руководит российскими командирами на местах, не отдает приоритет обороне Луганской области в пользу удержания оккупированных территорий на юге Украины, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники постоянно указывают на то, что российские войска продолжали укреплять свои позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал харьковско-изюмского фронта и даже на то, что российские позиции вокруг Лимана рухнули.

Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районах Купянска или Лимана почти наверняка было решением Путина, а не военного командования. Это предполагает, что Путин гораздо больше заботится об удержании стратегических территорий в Херсонской и Запорожской областях, чем о Луганской области, указывают в ISW.

08:27 Вслед за главой Чечни Кадыровым с критикой генералитета выступил основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказал солидарность с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который раскритиковал генералитет РФ за потерю контроля над Лиманом в Донецкой области Украины.

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», — такой комментарий от имени Евгения Пригожина выложила во «ВКонтакте» пресс-служба его компании «Конкорд».

Накануне Рамзан Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина за потерю Лимана. По словам Кадырова, Лапина «покрывают наверху руководители в Генштабе».

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