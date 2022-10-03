Во Франции обсуждают поставки новых вооружений Украине

Во Франции рассматривают возможность новых поставок военной техники Украине, в том числе самоходных артиллерийских установок CAESAR и бронемашин Bastion. Об этом в понедельник, 3 октября, агентству France-Presse сообщили информированные источники, подтвердив сообщения изданий Le Monde и La Tribune.

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Франция уже передала армии Украины 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR («Цезарь»), стоявших на вооружении французских вооруженных сил (парк этих САУ насчитывал менее 80 единиц). Сейчас Париж обсуждает вопрос о передаче Киеву дополнительных орудий — от 6 до 12. Они могут быть взяты из заказа, который в 2017 году французскому военному концерну Nexter сделала Дания. Источник AFP сообщил, что три страны — Франция, Дания и Украина — ведут переговоры по этому вопросу. Переговоры еще не завершены. Источник агентства т.о. подтвердил информацию, которую накануне опубликовала газета Le Monde.

Дания заказала 19 французских САУ CAESAR особой модификации. Они оснащены бронированной кабиной и выпускаются на восьмиколесной базе. Во французской же армии на вооружении стоят шестиколесные установки без бронированной кабины, с боезапасом 18 снарядов. CAESAR для Дании имеет боезапас 30 снарядов.

Информированный источник также подтвердил агентству France-Presse информацию делового издания La Tribune о возможности поставки Киеву 20 многофункциональных бронемашин Bastion. Заказ на них может быть сделан министерством обороны Франции, которое затем передаст их Украине. Эту поставку можно осуществить в краткие сроки: у производителя, компании Arquus, есть запас из уже произведенных бронетранспортеров.

С начала вторжения РФ в Украину Франция поставила Украине 18 САУ CAESAR, а также 155-милиметровые буксируемые гаубицы TRF1 (15 единиц, согласно сообщению информированного источника). Французские власти передавали ВСУ также противотанковые и зенитные ракетные комплексы MILAN и MISTRAL.

Летом французское оборонное ведомство подтвердило отправку Киеву бронемашин VAB (бронированная машина переднего края) в «значительных количествах», по словам министра Себастьена Лекорню.

Как отмечает AFP, Францию неоднократно упрекали (в особенности, страны Восточной Европы) за незначительный масштаб военной помощи Украине. По данным Франсуа Хейсбурга из Международного института стратегических исследований (IISS), французские вооружения составляют лишь 2% от общей военной поддержки Киева, которая поступает в основном из США, отмечает France-Presse.

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