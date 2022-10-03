Двести двадцать второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

Вооруженные силы Украины освободили два села в Херсонской области, подконтрольные России власти Запорожской области заявили о блокировке проезда на территорию региона, а из Эрмитажа уволился заведующий отделом современного искусства Дмитрий Озерков. Русская служба RFI в режиме онлайн следит за событиями 222-го дня с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:15 Во Франции обсуждают поставки новых вооружений Украине

Среди возможных типов вооружений — самоходные артиллерийские установки CAESAR и бронемашины Bastion. Об этом в понедельник, 3 октября, агентству France-Presse сообщили информированные источники, подтвердив сообщения изданий Le Monde и La Tribune.

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11:40 Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что отправит на войну в Украине своих сыновей. Им не исполнилось 18 лет.

« Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Внукам Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне!», — говорится в telegram-канале Рамзана Кадырова.

11:10 Разведка Великобритании: мобилизация в России дезорганизована. Это показывает признание проблемы Владимиром Путиным

Военная разведка Великобритании считает, что Владимир Путин «необычайно быстро» признал проблемы, связанные с мобилизацией в России. Это подчеркивает масштаб дезорганизации в армии.

«Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридических оснований мобилизации. Они, крайне вероятно, мобилизовали тех, кто не входил в рамки кампании, объявленной Владимиром Путиным и Министерством обороны», — считают в Лондоне.

Владимир Путин рассказал о необходимости «исправить все ошибки», допущенные во время «частичной» мобилизации, 29 сентября в рамках встречи с постоянными членами Совета безопасности. «В ходе мобилизационных мероприятий — от граждан поступает много информации на эту тему об организации самого призыва, качества снабжения, бытовых условий и других вопросов — возникает много вопросов», — сказал Путин. Он приказал вернуть домой тех, кто был призван «без надлежащего на то основания».

10:25 Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков уволился и уехал их России

Как написал Озерков в социальной сети Instagram, решение об уходе он принял после начала войны России против Украины.

«Я уехал, потому что не хочу иметь ничего общего с сегодняшней Россией», – сообщил Озерков. Россия выжила из себя всех, кто хотел для ее культуры только добра».

Окончательное решение покинуть свой пост Озерков принял после интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского «Российской газете». Пиотровский сказал, что российские выставки за границей были «спецоперацией» и «культурным наступлением» России. Россиян он назвал «милитаристами и имперцами», а войну – «самоутверждением нации».

09:45 ВСУ освободили два населенных пункта в Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении. Речь идет о селах Архангельское и Миролюбовка.

«Успехи наших войнов не ограничиваются только Лиманом. Это, знаете, такая тенденция», — сказал Владимир Зеленский.

В последние недели ВСУ удалось освободить значительную часть оккупированных Россией территорий на востоке страны. 1 октября украинские военные взяли под контроль Лиман в Донецкой области. О контрнаступлении на юге Украины Киев дает меньше информации.

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