Двести двадцать третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские военные в Донецкой области, 3 октября 2022 года.

4 октября — 223-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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08:50 В Харькове в результате ночных обстрелов погибла женщина

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Погибшей было 46 лет.

Ракетный удар был нанесен ночью по Новобаварскому району Харькова. В результате удара была повреждена критическая инфраструктура.

08:40 Американский институт изучения войны (ISW): Украинские силы продолжают успешное наступление в районе Лимана и в Херсонской области

Украинские вооруженные силы продолжили добиваться значительных успехов в районе Лимана и Херсонской области в последние 48 часов, говорится в ежедневной сводке Американского института изучения войны.

В этих районах ВСУ противостоят части, которые раньше считались одними из лучших и самых элитных в российской армии, отмечается в документе ISW.

Российские группировки в Херсонской области и на Лиманском фронте в большой мере состояли из частей, которые до войны считались одними из лучших конвенциональных боевых частей России,

— подчеркивают американские эксперты.

«Их очевидная неспособность удерживать территорию против крупных контрнаступательных действий Украины согласуется с предыдущей оценкой ISW, согласно которой даже самые элитные российские вооруженные силы все больше деградируют по мере продолжения войны», — говорится в этой сводке.

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