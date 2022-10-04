Илон Маск поделился своим видением окончания войны в Украине. В Киеве выдвинули встречные предложения

Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 3 октября в соцсетях назвал условия, при которых, на его взгляд, может быть положен конец войне между Россией и Украиной. На сообщение отреагировали в Киеве и Москве.

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3 октября Маск опубликовал в твиттере несколько сообщений. По его мнению, заключение мира между Украиной и Россией возможно при соблюдении четырех условий: на оккупированных территориях Украины проводится новый референдум под наблюдением ООН, Крым «формально входит в состав России, как это было с 1783 года — до ошибки Хрущева», водоснабжение территории Крыма гарантируется, а Украина остается нейтральным государством. К своему твиту Маск прекрепил опрос, предложив подписчикам согласиться или не согласиться с его сценарием мирного урегулирования.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

По мнению Илона Маска, именно предложенный им сценарий, «скорее всего», станет выходом из военного конфликта, «вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого». Также он отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Затем Маск запустил еще одно голосование. «Давайте попробуем так: люди, живущие в Донбассе и Крыму, должны решить, будут ли они частью России или Украины», — написал он в твиттере.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Россия проводит частичную мобилизацию. Она перейдет к полной военной мобилизации, если будет угроза Крыму. Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России более чем в три раза превышает население Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, добивайтесь мира,

— написал Маск.

На твиты Илона Маска отреагировали в Киеве. Президент Владимир Зеленский также запустил в твиттере опрос. «Какой Илон Маск вам нравится больше? Который поддерживает Россию или который поддерживает Украину?» — спросил он.

Маск ответил на твит Зеленского, подчеркнув, что поддерживает Украину, и напомнив, что с февраля 2022 года SpaceX потратила на запуск и поддержку работы интернет-сети Starlink в Украине около 80 миллионов долларов, в то время как «поддержка России составляет ноль долларов».

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк тоже поделился мирным планом, как и Маск, предложив пользователям твиттера проголосовать. Его план состоял из трех пунктов: Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым. Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим; военные преступники проходят через международный трибунал.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Маска. «Те, кто предлагают Украине отказаться от своего народа и земли, как бы чтоб не задеть болезненное самолюбие Путина или спасти Украину от страданий, должны перестать использовать «слово „мир“ как эвфемизм для „позволить россиянам убить и изнасиловать еще тысячи невинных украинцев и захватить еще больше земель“», — написал он.

Those who propose Ukraine to give up on its people and land — presumably not to hurt Putin’s bruised ego or to save Ukraine from suffering — must stop using word “peace” as an euphemism to “let Russians murder and rape thousands more innocent Ukrainians, and grab more land”. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что Маск «привел его в бешенство предложением подарить немножко Родины Путину».

В переписку с Маском в твиттере вступил президент Литвы Гитанас Науседа:

Дорогой Илон Маск, если кто-то попытается своровать шины вашей «Теслы», это не сделает его правомерным собственником автомобиля или шин…

В Москве твиты Маска также не оставили без внимания. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Маска «молодцом».

Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас. Следующий пост выдаст что-то типа „Ukraine is an artificial state“.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации… В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно. Там многие идеи заслуживают внимания. Что касается проведения референдумов, конечно, жители уже высказали свое мнение. Здесь ничего другого быть не может».

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