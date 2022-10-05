Двести двадцать четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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5 октября — 224 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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09:45 Пентагон не располагает информацией, подтверждающей сообщения о транспортировке Россией тактического ядерного оружия по железной дороге.
Об этом, как пишет "Европейская правда", высокопоставленная представительница Пентагона заявила во вторник, сообщает агентство Reuters.
Заместитель помощника министра обороны по вопросам Украины и России Лора Купер заявила, что американские военные не видят никаких поводов для изменения размещения собственных ядерных сил.
«У меня нет ничего другого, кроме как данных из открытых источников», — добавила она.
Пентагон внимательно следит за ядерными силами России.
Ранее The Times писала, что Владимир Путин, вероятно, планирует испытание ядерного оружия вблизи Украины и отправил для этого на линию фронта «ядерный поезд». В Италии La Repubblica также сообщала, что разведка НАТО якобы предупредила союзников о возможном испытании Россией суперторпеды «Посейдон» с ядерным зарядом.
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