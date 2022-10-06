Двести двадцать пятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Вид на подбитые российские танки и бронетехнику в недавно освобожденном городе Лиман, Донецкая область, Украина, 5 октября 2022 г.

6 октября — 225 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:59 На заводе «Зингер» в Подольске массово вручают повестки

Сотрудники полиции и ДПС устроили на территории завода швейных машин «Зингер» рейд по выдаче повесток. Сотрудники сообщают, что идет проверка складов и автомобилей. Территория завода фактически оцеплена: рабочих не выпускают без повестки.

12:49 Резников: Россия пыталась заказать крупную партию бронежилетов и зимней одежды через третьи страны

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия безуспешно пыталась заказать 200 тыс. бронежилетов и полмиллиона комплетов зимней одежды через третьи страны. Информацию Резников получил от «турецких партнеров». Сообщается, что России было отказано в такой закупке.

12:42 SOTA: Петербургских школьников согнали на Дворцовую площадь, чтобы записать видеопоздравление Путину с юбилеем

Петербургским подросткам раздали плакаты с поздравлениями Путина с 70-летием, где он именуется «защитником народа». Затем школьников отправили на Дворцовую площадь, где заставляли скандировать «С днем рождения!» и «Россия». Более того, учеников петербургских колледжей пытались выстроить в какую-то надпись, однако, школьникам неизвестно, что это было за слово.

12:30 Принят восьмой пакет санкций Евросоюза против России

На сайте Европейского совета опубликован перечень санкций против России из восьмого пакета. Новые меры приняты в связи с «незаконной аннексией» Россией четырех регионов Украины. Санкции, в частности, закрепляют в законодательстве ЕС основу для введения ограничений цен на нефть и перекрывают возможности покупки и транспортировки российской нефти в ЕС через третьи страны.

Вводится запрет на импорт в ЕС стальной продукции, которая производится в России или экспортируется из России. Появляются дополнительные ограничения на импорт древесной массы и бумаги, сигарет, пластмасс и косметики, а также элементов, используемых в ювелирной промышленности, таких как камни и драгоценные металлы. Дополнены ограничения на продукцию, связанную с авиационным сектором.

Кроме того, в восьмой пакет ЕС вошли следующие меры:

персональные санкции в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение к незаконным «референдумам» , представителей оборонного сектора и известных лиц, распространяющих дезинформацию о войне;

в отношении физических и юридических лиц, имеющих отношение , представителей оборонного сектора и известных лиц, распространяющих дезинформацию о войне; расширение списка товаров ограниченного доступа, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или развитию ее сектора обороны и безопасности. В перечень теперь вошли некоторые электронные компоненты, дополнительные химикаты и товары, которые могут быть использованы для смертной казни, пыток или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения;

и товары, или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения; запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт гражданского огнестрельного оружия и его основных компонентов и боеприпасов , военных транспортных средств и оборудования, военизированного оборудования и запасных частей к ним;

и его основных компонентов и , военных транспортных средств и оборудования, военизированного оборудования и запасных частей к ним; запрет гражданам ЕС занимать любые должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов;

занимать любые должности в руководящих органах некоторых российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов; включение в список государственных организаций, на которые распространяется запрет на сделки с Российским морским регистром судоходства;

полный запрет на предоставление услуг по обслуживанию кошельков, счетов и депозитариев криптоактивов российским лицам и резидентам , независимо от общей стоимости этих криптоактивов

, независимо от общей стоимости этих криптоактивов запрет на предоставление в интересах России архитектурных и инженерных услуг, а также IT-консалтинга и юридических консультаций.

Уточняется, что географические рамки этих ограничений коснутся территорий, неподкотрольных на данный момент Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал принятие восьмого пакета санкций так:

Новый пакет санкций против России является доказательством нашей решимости остановить военную машину Путина и ответить на его последнюю эскалацию, включившую в себя фальшивые «референдумы» и незаконную аннексию украинских территорий. Мы наносим следующий удар по военной экономике России, ограничиваем ее импортно-экспортные возможности и находимся на быстром пути к освобождению от российской энергетической зависимости. Мы также нацелены на тех, кто несет ответственность за незаконную аннексию украинских территорий. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Жозеп Боррель

11:57 Российские СМИ: против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о госизмене

На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о госизмене. Новостью поделился пропагандисткий канал Russia Today со ссылкой на источник. Информацию подтверждает и источник ТАСС. Следствие утверждает, что Кара-Мурза за 30 тысяч долларов в месяц якобы оказывал помощь различным организациям из стран-членов НАТО.

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле 2022 года и находится в СИЗО. Против него уже были возбуждены уголовные дела по статьям об осуществлении деятельности «нежелательной организации» и о распространении «фейков» о российской армии.

11:17 «Медиазона» выяснила, кого впервые будут судить за уклонение от мобилизации в России

После того, как Следственный комитет Пензенской области возбудил первое в России уголовное дело об уклонении от мобилизации, издание «Медиазона» установило личность фигуранта. Им оказался 32-летний Максим Моисеев, водитель скорой помощи и отец двоих детей.

Следствие утверждает, что Моисеев дважды отказался явиться в военкомат, не имея на это «уважительных причин и оснований». Вскоре он был задержан в селе Ахлебиновка Пензенской области в доме у тещи, где в ходе ареста выломали дверь и провели обыск. После этого Моисеев провел два дня в ИВС и был отпущен 5 октября под подписку о невыезде.

Семья Моисеева считает обыск и задержание незаконными. Юристы коалиции «Призыв к совести» убеждены, что основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют и что цель следственных мероприятий состоит лишь в запугивании.

11:02 Зеленский: Россия депортировала более 1,6 млн украинцев с оккупированных территорий

В ходе выступления на заседании Организации американских государств (OAS) президент Украины назвал число депортированных Россией украинцев с оккупированных территорий. Зеленский подчеркнул, что поражение России в войне неизбежно и вопрос состоит только в том, сколько граждан его страны успеют погибнуть до окончательной победы Украины. УНИАН приводит фрагмент его речи:

[Вопрос состоит и том], сколько еще Россия успеет украсть из Украины зерна, ресурсов, промышленных предприятий, которые оккупанты просто разбирают и вывозят в Россию, а также людей. Они воруют людей. Уже более миллиона шестисот тысяч украинцев депортированы в Россию. Они разбросаны по территории этого государства. Разбросаны по отдаленным регионам России. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали Владимир Зеленский

10:50 Ивану Асташину, бывшему политзаключенному, отсидевшему почти 10 лет за «терроризм», пытались вручить повестку

По адресу прописки Ивана Асташина в Москве приходили с повесткой. Об этом рассказал сам Асташин в своем телеграм-канале. По словам правозащитника, анархиста по убеждениям, российский военкомат не смутила ни судимость Асташина по 205 статье УК РФ за «терроризм», которая будет официально погашена только в 2028 году, ни факт формального нахождения Асташина под административным надзором, условия которого запрещают покидать место проживания с десяти вечера до шести утра.

Асташин уточнил, что военного билета никогда не имел, службу не проходил и не находится на территории РФ с августа 2022 года.

10:32 ВСУ: в Луганской и Херсонской области отступают не только российские военные, но и ЧВК

Из утренней сводки ВСУ на утро 6 октября следует, что вместе с российскими войсками на территории Луганской и Херсонской областей отступают и т.н. «прооккупанты» — добровольцы и наемники, официально не являющиеся частью армии РФ.

В частности, замечено отступление из Сватово в сторону Новопскова Луганской области, то есть на расстояние примерно в 100 км. По данным ВСУ, также планируется эвакуация бойцов частных военных компаний Крыма из Херсонской области обратно на полуостров.

10:20 Опубликован указ Путина об отсрочке для студентов, аспирантов и ординаторов

Накануне Владимир Путин подписал указ об изменениях по поводу предоставления «отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации». Сегодня текст опубликован на сайте Кремля. Глава «Агоры» Павел Чиков обратил внимание, что речь в указе идет не только о государственных учебных заведениях, но и о коммерческих с государственной аккредитацией, которую можно легко проверить по реестру.

Под отсрочку попадают и учащиеся духовных учреждений. Однако, лиц с научной степенью отсрочка не касается:

Кандидатов и докторов наук по-прежнему ждут в окопах. Павел Чиков

10:05 Тайга-инфо: 35-летний мобилизованный доброволец умер в новосибирском лагере для призванных

Издание «Тайга-инфо» сообщило о смерти 35-летнего мобилизованного добровольца Александра Колтуна, который скончался в новосибирском лагере для призванных, якобы от сердечного приступа. О произошедшем сообщила мать мобилизованного Елена Гудо (Заусаева):

28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей.

В комментарии телеграм-каналу «Братчане» Гудо сообщила, что сначала неизвестные люди пытались убедить ее в том, что причина смерти ее сына — употребление некачественного алкоголя, потом появилась версия о сердечной недостаточности. Погибший Александр Колтун был кормильцем шестерых детей.

Ранее, 3 октября портал «Новосибирск-онлайн» сообщал о смерти другого мобилизованного в новосибирском сборном пункте. Тогда, на территории Новосибирского высшего военного училища умер мужчина. Уполномоченная по правам человека в Новосибирской области объяснила причину смерти так:

Умер один человек. Во сне. Сейчас там работают соответствующие компетентные органы. Надо понять причину, в связи с чем наступила эта смерть.

09:49 Российские таможенники сообщают что попытки «незаконного вывоза наличных» за рубеж выросли вдвое

Издание «Известия» со ссылкой на Федеральную таможенную службу РФ приводит статистику о попытках нелегального вывоза наличных денежных средств через границу. Сообщается, что чаще всего россияне пытались перевезти деньги в Узбекистан, Таджикистан, Турцию и ОАЭ. Только с 20 по 30 сентября таможенники выявили 557 случаев, что на 93% больше, чем в аналогичный период год назад.

09:39 В Запорожье разбирают завалы после российского ночного обстрела

В результате удара российской армии по Запорожью погибла как минимум одна женщина и пострадали одиннадцать человек. Примерно в пять утра по многоквартирным домам было выпущено 7 ракет. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил, что в больницах находится восемь человек, а двое отказались от госпитализации.

09:00 New York Times: американские спецслужбы считают, что за убийством Дугиной стоят украинские официальные лица

Американские спецслужбы считают, что за убийством Дарьи Дугиной, произошедшим 20 августа 2022 года, стоят украинские официальные лица. Взрыв автомобиля, в котором находилась Дугина, рассматривается многими структурами как покушение на ее отца, философа и идеолога «русской весны»‎ Александра Дугина. Анонимные источники из американских разведывательных структур поделились с New York Times новой версией, которую рассматривают спецслужбы.

Детали версии, однако, остаются неизвестными. Неясно, о каких именно официальных представителях украинской власти идет речь, и давал ли «отмашку» на такую операцию‎ президент страны, Владимир Зеленский. Кроме того, подчеркивается, что американская сторона не предоставляла никаких данных Украине, которые могли бы способствовать убийству.

NYT отмечает, что Украина уже проявила способность к успешной атаке коллаборантов и представителей оккупационных властей на территории Украины, однако, если версия об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердится, это станет «одной из самых смелых операций» Киева‎ и может спровоцировать Москву на резкие шаги.

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