Двести двадцать шестой день войны России против Украины. Онлайн RFI

7 октября — 226 день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:49 Беженцы из Мариуполя получили повестки в российскую армию

Издание «Верстка» узнало о вручении повесток беженцам из Мариуполя, временно проживающим в Липецке. Речь идет о мужчинах, которые сейчас работают на Новолипецком металлургическом комбинате. Повестки были розданы тем мужчинам, кто недавно получил гражданство России по новой упрощенной процедуре.

11:43 Украинская армия освободила село Грековка Луганской области

Глава областной администрации Сергей Гайдай подтвердил освобождение села Грековка Луганской области. Фотографии украинских военнослужащих в Грековке появились еще два дня назад, но только сегодня информация была подтверждена официально.

11:11 Правозащитный центр «Мемориал», Алесь Беляцкий и Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, Беларуси и России. Среди них: Центр гражданских свобод (Центр Громадянських Свобод), основанный в Киеве в 2007 году; белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и старейшая российская правозащитная организация «Мемориал».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

10:55 ВСУ: в Донецкую область прибыли мобилизованные российские заключенные

Из утренней сводки Генштаба ВСУ следует, что 500 мобилизованных заключенных прибыли в Донецкую область для подкрепления российских войск. При этом командовать ими будут бывшие сотрудники правоохранительных органов.

10:50 Снова обстреляны жилые дома в Запорожье

Утром российская ракета попала во двор жилого многоэтажного дома в Запорожье. Здание разрушено, повреждены коммунальные сети. Уже известно о как минимум одном пострадавшем.

Между тем число погибших от вчерашнего обстрела Запоржья уже составляет 11 человек.

10:32 Байден назвал сегодняшний риск атомной войны высочайшим со времен Карибского кризиса

Выступая на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке, президент США заявил:

Мы не оказывались перед такой перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и Кубинского ракетного кризиса. Джо Байден

Одновременно с выступлением Байдена в Вашингтоне проходило заседание американских экспертов и аналитиков, посвященное рискам применения тактического ядерного оружия со стороны России после аннексии 4 регионов Украины.

Как отмечает New York Times, недавние высказывания Владимира Путина и российских руководителей высшего ранга — первый случай прямых угроз ядерным оружием с 1962 года. Однако, американские чиновники в отличие от Байдена лично, называют реальный риск применения такого оружия довольно низким.

09:45 Министр обороны Украины обратился к российским военным

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников записал обращение к российским военным на русском языке. Он подчекнул, что обращается в том числе и к высшим армейским чинам.

Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели. Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО. Алексей Резников, министр обороны Украины

Резников рассказал о последствиях провала российской армии и выразил убеждение, что российские власти будут обвинять в военных неудачах не Кремль, а генералов и других военачальников. Задавая вопрос о том, готовы ли российские военнослужащие нести ответственность за провалы властей, министр обороны Украины не призвал российских солдат и офицеров к конкретным действиям, а лишь предложил «подумать» и «принять решение».‎

Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию — от унижения. Но время уходит. Не упустите его. Алексей Резников, министр обороны Украины

‎Кроме того, Резников обратил внимание на то, что Владимир Путин, будучи российским главнокомандующим, не появлялся ни на фронте, ни в прифронтовой зоне, в отличие от президента Зеленского.

09:25 Британская разведка: больше половины украинского танкового парка — трофеи из России

Министерство обороны Великобритании опубликовало новый отчет разведки. По их данным, как минимум 440 российских танков и порядка 650 других бронированных транспортных средств захвачено Украиной и теперь находится на ее вооружении. УНИАН уже назвал это трофейное вооружение «российским ленд-лизом».‎

Британская разведка подчеркнула, что оставление работоспособной техники перед отступлением говорит об очень низком уровне российской подготовки и армейской дисциплины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/zxsxakKNtO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pwIRUanlAg — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 7, 2022

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