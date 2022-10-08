Крымский мост частично разрушен взрывом. 227-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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На Крымском мосту утром 8 октября произошел взрыв, в результате которого обрушились несколько автомобильных пролетов. В субботу, 8 октября, начался уже 227-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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10:51 В Крыму ввели ограничения на продажу некоторых продуктов и бензина

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, помимо запрета продавать бензин по канистрам, в городе вводят ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до трех килограммов или трех пачек продуктов. Ранее об ограничении отпуска продуктов сообщил Минпромторг Крыма. В ведомстве это объяснили необходимостью «избежать искусственного ажиотажа». В соцсетях появились видео очередей на заправках полуострова.

«Запас бензина в Севастополе на 40 суток, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация, — написал губернатор. — Мы не отрезаны от материка! Есть сухопутные коридоры через новые территории (аннексированные территории юго-восточных областей Украины — RFI), уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста. Сохраняйте спокойствие. Не поддавайтесь панике».

10:25 Все поезда и автобусы из России в Крым и в обратном направлении отменены

Все автобусные рейсы из Крыма в Россию, запланированные на 8 октября, отменены. «Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться». Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС.

Гражданские аэропорты Крыма закрыли еще в начале войны в конце февраля.

Власти обещают наладить вывоз граждан и завоз продовольствия через паромные переправы и оккупированные территории юго-востока Украины.

Жители Керчи смотрят на пожар на Крымском мосту. 8 октября 2022 г. REUTERS - STRINGER

10:11 Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о запуске паромной переправы и попросил отели продлить проживание всем туристам

По словам Аксенова, обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. «По визуальной оценке одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела».

Аксенов также попросил отели и санатории продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в гостиницах. Он пообещал, что власти полуострова компенсируют затраты. «Пока призываю всех успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы», — написал в своем телеграме глава российской администрации полуострова.

09:50 Президент Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи со взрывом на Крымском мосту

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он также добавил, что Путин получил доклады премьер-министра Михаила Мишустина, глав МЧС и Минтранса, а также руководителей силовых ведомств. «Главы МЧС и Минтранса выехали на место инцидента», уточнили в Кремле.

09:38 Жители Керчи сообщают, что взрыв был настолько сильный, что разбудил весь город

09:26 Появилось видео момента взрыва на Крымском мосту

09:12 На Крымском мосту утром 8 октября произошел взрыв. Обрушилась часть автомобильного моста.

В воду упали несколько пролетов дорожного полотна. Движение по мосту — и автомобильному, и железнодорожному — остановлено. В произошедшем власти Крыма обвинили украинскую сторону.

В Национальном антитеррористическом комитете России (НАК) сообщили РБК, на мосту «произошел подрыв грузового автомобиля», в результате чего загорелись семь цистерн грузового поезда.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано». Ранее в Киеве неоднократно говорили, что считают Крымский мост законной военной целью, поскольку это основной путь снабжения российской армии на полуострове.

Мост, связывающий Крым и Краснодарский края, начали строить вскоре после аннексии полуострова. Стоимость сооружения оценивалась в 228 миллиардов рублей. В мае 2018 года по мосту открыли автомобильное движение, а в декабре 2019 запустили поезда.

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