Путин никогда еще не получал такого «подарка» на день рождения: реакции Украины и мира на подрыв Крымского моста

Фото из архива. Путин на Крымском мосту во время его строительства. 14.03.2018

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв. В море упали несколько пролетов дорожного полотна. На железнодорожном полотне взорвался состав с топливом. Взрыв получился невероятно громким — не только в буквальном, но и в символическом смысле: Путин фактически получил в «подарок» на юбилей самый значительный «салют» в своей жизни — наутро после того, как в РФ пышно и по разнарядке отмечали его 70-летие, в Крыму взлетел на воздух главный символ путинской аннексии украинских территорий. Мост, которой он сам, лично, открывал в 2018-м году. В офисе президента Украины Владимира Зеленского уже пообещали российским оккупационным силам «продолжение». Путин «в курсе» происшествия, сообщил его пресс-секретарь Песков.

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Реакции с российской стороны

Сегодня утром пресс-служба Крымской железной дороги сообщила о том, что в «6:07 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются» (цитата по госагентству ТАСС).

В то же время, в российском Национальном антитеррористическом комитете (НАК), сообщили РБК, что на автомобильной части моста «произошел подрыв грузового автомобиля», из-за чего загорелись семь топливных цистерн, находившихся на железнодорожном полотне. Пожар удалось ликвидировать за несколько часов, судоходные арки уцелели, однако два пролета автомобильной части моста обрушились.

Позднее близкий к Кремлю телеграм-канал показал, как якобы выглядела фура, которая, предположительно, взорвалась на мосту.

Следственный комитет РФ «возбудил уголовное дело». Позднее ведомство заявило о том, что в результате взрыва погибли три человека.

СК также отчитался о том, что следователям удалось установить данные грузового автомобиля и его собственника — жителя Краснодарского края (у которого дома сейчас «проходят следственные действия»).

Автобусное сообщение по мосту было отменено, продажа билетов на поезда остановлена, проехать на автомобиле из-за обрушения тоже нельзя — так что пока придется пользоваться паромной переправой, которую экстренно вернули в эксплуатацию, пишет издание «Свободное пространство».

Впрочем. позднее минтранс РФ объявил, что железнодорожное и автомобильное сообщение возобновятся уже сегодня вечером.

Так называемый «заместитель министра промышленной политики Крыма» Ирина Мезавцова заявила, что «запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток», а «новые логистические схемы» помогут избежать гуманитарного кризиса. При этом так называемый «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев объявил о введении ограничений на выдачу товаров в одни руки для «избежания ажиотажа» (не более 3 килограммов или 3 пачек бакалейных продуктов в одни руки, также запрещено отпускать бензин на заправках в канистры и т. д.).

Правда уже через час «губернатор» снял ограничения. «Никакого дефицита нет и не будет», — «поправился» Развожаев.

Путин в курсе произошедшего, заявил этим же утром пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков: «Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин происшествия и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД».

Путин открывает Крымский мост. 15.05.2018 AP - Alexander Nemenov

Российские пропагандисты и представители власти рангом пониже уже грозят «ответом». Например, депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев заявил, что он «разозлен» и что «на войне и такое бывает». «Нам безусловно нужен сильный ответ, мы его дадим. Но тут не надо спешить, надо всё просчитать до мелочей, сейчас главное не поддаваться эмоциям. Наш верховный главнокомандующий умеет взвешенно сильные решения принимать, он это сделает, я уверен, время пришло», — цитирует депутата «УП».

В националистических, профашистских российских сетях звучат призывы «нанести ядерный удар по Киеву».

Реакции с украинской стороны

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк оставил такой комментарий в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть изгнано».

Министерство обороны Украины написало: «Ракетный крейсер „Москва“ и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — затонули. Что на очереди, русские?»

А издание «Украинская правда», со ссылкой на свой источник, сообщило о том, что за подрывом моста стоит СБУ. Позднее ту же версию, со ссылкой на свои источники, изложили информагентство УНИАН и газета Washington Post.

При этом официально Служба безопасности Украины не комментирует свою предполагаемую причастность. «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы», — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В то же время в твиттере ведомства появилось сообщение «с недвусмысленной перефразировкой стихотворения Тараса Шевченко», подчеркивает «Украинская правда».

Вот оно:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає

Украинская почта («Укрпошта») заявила о выпуске новой марки с видом разрушенного Крымского моста. Причем, утром 8 октября дизайн марки уже был обнародован — он был подготовлен загодя.

Первый тираж марки — 7 миллионов.

Один из укринских банков уже предложил своим пользователям сменить дизайн банковских карточек.

В соцсетях распространяются многочисленные шутки и пародии на событие, виновником которого «делают», в том числе, и самого Путина.

Приводятся соответствующие моменту цитаты из советской мультипликации. Появились и первые анекдоты. Например, такой: Сейчас в Крыму очереди за бензином, а в Киеве — за шампанским.

(Важно отметить, что анекдоты и пародии стали появляться задолго до того, как СК РФ заявил о гибели людей).

«Удар по Крымскому мосту — „подарок“ Путину к юбилею. И не только. В России это восприняли правильно — как начало спецоперации Украины по Крыму. Сделано все было филигранно — и эффектно и эффективно. Для украинских бойцов нет неприкасаемых объектов и в Крыму и в России!»,

— написал украинский политолог Владимир Фесенко.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в facebook видео с горящим Крымским мостом и песней Мэрилин Монро Happy Birthday Mister President.

Реакции в мире

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, предполагающий, что за взрывом на Керченском мосту «стоит» Украина, поздравил «украинские спецслужбы».

«Эстония, безусловно, приветствует это, и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — отметил глава эстонского МИД в комментарии изданию Delfi. И назвал произошедшее «смелым поступком».

По словам Рейнсалу, мост имеет важное символическое значение для Путина — еще и потому, что его существование в сознании российского правителя «подтверждает», что Крым «навсегда» остается с Россией.

Эстонский министр «не исключил», что подрыв «приурочен» к 70-летию Путина.

Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке в интервью корреспонденту Би-би-си Полу Адамсу назвал подрыв Керченского моста «шедевром тайной диверсии». «Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось», — заверил эксперт.

По его мнению, причиной взрыва могла стать «атака снизу» моста: специалист полагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях «были проведены почти одновременно, с помощью кодированной радиокоманды».

С британским специалистом не согласен израильский военный эксперт Давид Гендельман, который склоняется к официальной российской версии. «Версия грузовика логична тем, что решает проблему доставки большого количества взрывчатого вещества», — сказал он Русской службе Би-би-си

Как отмечает Гендельман, ранее много говорилось о том, что у Украины нет подходящих ракет или других средств воздушного нападения, «чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского», а кроме того, мост прикрывает российское ПВО, поэтому (украинцы) «видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать».

В любом случае, если версия о причастности Украины к подрыву подтвердится, «это станет крупным поражением для России и лично для Владимира Путина — даже более символически значимым, чем потеря крейсера „Москва“ в апреле, и его невозможно будет скрыть, — подчеркивает обозреватель газеты Le Monde Бенуа Виткин

. — Крымский мост, построенный с большими затратами и торжественно открытый в 2018 году, — это великая стройка президента, символ его последнего срока».

«Комментарии, которые сопровождают видео, размещенные в Интернете в субботу, достаточно говорят об изумлении граждан России, увидевших, что их стране нанесен удар в таком символическом месте, если не в самое ее сердце», — отмечает журналист, также подчеркивая, что выведение из строя Крымского моста (который активно использовался для переброски оружия и военных) значительно усложнит положение российских оккупационных войск на юге Украины, особенно в Херсонской области.

Подрыв моста демонстрирует всему миру, что армия РФ не способна контролировать ни один из аннексированных регионов Украины, заявил генерал австралийской армии в отставке Мик Райан. По его мнению, сейчас россияне станут все более активно покидать Крым, а недоверие к Путину и вооруженным силам внутри России будет расти.

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