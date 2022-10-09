Удар россиян по Запорожью: повреждены десятки домов, погибли мирные жители. 228-й день войны. Онлайн

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Запорожье. 09.10.2022. Один из разрушенных домов. Россияне снова нанесли удар по мирным жителям. И снова ночью.

Сегодня, в воскресенье, 9 октября, уже 228-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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14:55 Количество погибших в Запорожье выросло до 13 человек, один их них — ребенок

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины. По данным ведомства, ранения получили по меньшей мере 60 человек.

По данным главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, раненых — 87 человек, среди них 10 детей.

14:10 Украинские военные: армия РФ обстреливала ракетами Запорожье с оккупированной территории Украины

Удар по Запорожью нынешней ночью был нанесен из районов Мелитополя и Бердянска, украинских городов, которые оккупированы российскими войсками.

«Выпущено четыре крылатых ракеты Х-22 (из Ту-22М3) и две управляемые авиационные ракеты Х-59 (из Су-35)», — сообщили Воздушные силы ВСУ в своем телеграм-канале.

Кроме того, россияне стреляли ракетами ЗРК С-300. Всего по гражданской инфраструктуре города Запорожье и жилым кварталам было выпущено 16 ракет, пишет «Интерфакс-Украина».

Последствия ночного обстрела Запорожья {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

13:35 Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

Министерство обороны Кыргызстана решило отказалось от проведения совместных военных учений с «миротворческими силами» ОДКБ «Нерушимое братство-2022». Об этом сообщает российское госагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Причины отмены не названы.

«Новая газета Европа» уточняет, что учения должны были пройти 10–14 октября на полигоне «Эдельвейс» в городе Балыкчы Иссык-Кульской области, на востоке Кыргызстана.

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) — структура, которая де-факто находится под контролем Кремля.

В ее состав, помимо РФ, входят Казахстан, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

13:15 Би-би-си: в 2022 году власти РФ потратили более 2 млрд рублей на охрану и защиту Крымского моста

Издание получило информацию из открытых российских государственных источников. Напомним, вчера, 8 октября, Крымский мост был подорван. По данным источников нескольких СМИ, к спецоперации причастна Служба безопасности Украины. Само ведомство не стало ни опровергать, ни подтверждать эти сообщения.

12:30 «ОВД-Инфо»: в Москве полицейские задержали в школе пятиклассницу из-за ее аватарки с желто-синими цветами

На девочку пожаловалась в полицию директор школы. Полицейские задержали пятиклассницу прямо во время урока, утром 5 октября.

Об этом правозащитному изданию «ОВД-Инфо» сообщила мать девочки. Имя матери и ребенка правозащитники не раскрывают.

Описывая подробности произошедшего, «ОВД-Инфо» сообщает о том, что сотрудники полиции решили доставить девочку в отдел отдельно от мамы, которая приехала в школу: «на глазах у плачущего ребенка силовики грубо повели мать к выходу».

«В отделе полиции присутствовали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, они изучали переписки в телефоне женщины. Также прибыли пятеро сотрудников семейного центра „Гармония“ и службы опеки. В течение трех часов силовики брали объяснения у мамы с дочкой, в частности, почему школьница в качестве аватарки выбрала именно такую картинку из интернета именно с таким сочетанием цветов... Полиция составила протокол доставления несовершеннолетней и объяснения», — сообщили правозащитники. И добавили, что позднее полицейские пришли к семье домой: «никаких документов не предъявили, не представились», «изучили переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке, рылись в постельном белье».

Затем инспектор по делам несовершеннолетних сообщила матери, что их вызовут на комиссию для постановки на профилактический учет, сообщает «ОВД-Инфо».

Также сегодня издание Meduza рассказало о том, что школа № 13 в станице Привольной в Каневском районе Краснодарского края приглашала на урок «Разговоры о важном» бойца «ЧВК Вагнера».

Он «рассказал третьеклассникам о важной роли, которую подразделение „Вагнер“ выполняет на Донбассе», а также показал детям экипировку, личные вещи и награды», — сообщалось на сайте школы.

К сообщению прикрепили фотографии, на которых видно, что лицо бойца во время урока было закрыто балаклавой.

Позднее, после того, как информация об этом «визите» появилась в СМИ, сообщение на сайте школы было исправлено. Согласно новой версии, на урок приходил не вагнеровец, а «научный сотрудник районного краеведческого музея».

11:25 «Ко дню рождения Путина»: Словакия передала Украине еще две самоходные артиллерийские установки «Zuzana 2»

Об этом сообщил в твиттере министр обороны Словакии Ярослав Надь.

«Чтобы отметить его 70-летие, мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы „Zuzana 2“ уже в Украине», — написал Надь, которого цитирует Би-би-си.

Министр добавил, что Словакия готовит «намного больше» помощи Украине.

Би-би-си напоминает о том, что ранее Словакия, Германия, Дания и Норвегия договорились о совместной программе производства словацких самоходных артиллерийских установок для украинской армии.

Планируется произвести 16 новых установок «Zuzana 2» для поставки в Украину в 2023 году.

Производство обойдётся в 92 млн евро, заказ будет оплачен Данией, Германией и Норвегией, сообщало издание barikada.sk.

Zuzana 2 — самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 155 мм и максимальной дальностью стрельбы 41 км. Система позволяет производить до шести выстрелов в минуту или до 16 выстрелов за три минуты.

У них высокий уровень мобильности, поскольку они установлены на шасси Tatra 8×8. Максимальная скорость этих САУ — 80 км/ч, уточняет издание liga.net.

Напомним, 7 октября Эмманюэль Макрон сообщил о том, что Франция поставит Украине еще «от 6 до 12» САУ Caesar французского производства. Изначально эти установки предназначались для армии Дании, но Париж и Копенгаген договариваются о перенаправлении установок ВСУ.

10:45 Власти Днепропетровской области сообщили о российских обстрелах из «Градов»

Минувшей ночью российские войска обстреляли из «Градов» Никопольский район, выпустив около 70 снарядов. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

«Били из „Градов“ и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин», — написал Резниченко в телеграм-канале, добавив, что, по предварительным данным, погибших нет.

«В Никополе повреждено несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять повреждены обстрелом. Оборвана линия электропередач», в Марганецкой общине повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия, — сообщил глава обладминистрации.

10:20 МИД Лукашенко «обвинил» Украину в «подгототовке удара» по Беларуси

Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины в заявлении на своем сайте:

«Вечером 8 октября в МИД Беларуси был приглашен посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота.

В ноте белорусская сторона утверждает, что Украина планирует нанести удар по территории Беларуси. (…)

Мы категорически отвергаем очередные инсинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины.

Призываем белорусский народ не поддаваться провокациям.

Украина никогда не посягала на чужие территории. (…)

Власти в Беларуси должны перестать выполнять прихоти Кремля и немедленно прекратить оказывать поддержку России в осуществлении ее агрессии против Украины».

Напомним, с первого дня войны, с 24 февраля, территория Беларучи используется российскими войсками для нанесения ракетных ударов по Украине, из Беларуси в Украину вылетали российские бомбардировщики, на днях украинские власти сообщили о переброске в Беларусь поставленных Ираном в РФ дронов-камикадзе.

09:55 Зеленский — об ударе армии РФ по мирным жителям в Запорожье: «Абсолютная подлость. Абсолютное зло. Нелюди и террористы».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные ракетные удары по Запорожью:

«Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. (…) Абсолютная подлость. Абсолютное зло.

Нелюди и террористы. От того, кто отдал этот приказ и до всех, кто этот приказ исполнил. Они будут отвечать. Обязательно. Перед законом и перед людьми».

09:40 Запорожье: результате российского обстрела повреждены десятки домов, известно уже о 12 погибших мирных жителях

В результате ночных ракетных обстрелов Запорожья повреждено около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, также повреждены 4 образовательных учреждения.

На местах работают спасательные и коммунальные службы.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил о 12 ракетах (позднее информацию уточнили: ракет было 16), которыми в ночь на воскресенье, 9 октября, был атакован город Запорожье.

Сейчас известно о 12 погибших в результате обстрела, еще 49 человек госпитализированы (из них 6 — дети).

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