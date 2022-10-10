Ракетные удары по городам Украины. 229-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Последствия утренних взрывов в Киеве: горящие машины на одной из улиц столицы, 10 октября 2022 года.

10 октября — 229-й день с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

10:10 Глава Кривого Рога Александр Вилкул заявил о ракетном ударе по городу

«Ракетный удар по городу! Все — в укрытия! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет», — написал он.

10:05 В результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек, пятеро пострадали

Сегодня ночью российские войска нанесли новые удары по Запорожью.

«Около десятка новых приходов», — написал глава местной ОВА Александр Старух

В центре города в результате российского ночного обстрела разрушен многоэтажный жилой дом, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По состоянию на шесть часов утра было известно об одном погибшем и пятерых раненых.

«Среди пострадавших — один ребенок, у которого порезы от обломков стекла, — написал Куртев в своем телеграм-канале. — Поисково-спасательные работы продолжаются».

Российские войска обстреливают Запорожье в течение последних недель. В ночь на 9 октября в результате ракетных обстрелов было повреждено около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек. По последним данным, жертвами обстрелов стали не менее 14 человек, 89 человек, в том числе 11 детей, получили ранения.

09:50 Как выглядит Киев после утренних обстрелов российскими войсками

Последствия российских ударов по Киеву: обгоревшие автомобили в центре украинской столицы. 10 октября 2022 года. AP - Adam Schreck

Жителям Киева оказывают медицинскую помощь после российского обстрела. 10 октября 2022 года. AP - Efrem Lukatsky

Жители Киева помогают раненному в результате российских обстрелов. 10 октября 2022. REUTERS - GLEB GARANICH

09:30 Президент Зеленский: «Воздушная тревога не утихает по всей Украине. К сожалению, есть погибшие и раненые»

«229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. Скопом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве, —написал президент Украины в своем телеграм-канале. — Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными».

09:20 В результате утреннего обстрела Киева погибли пять человек

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, пострадали 12 человек.

Сообщается, что одна из ракет попала по детской площадке в парке имени Тараса Шевченко в центре Киева.

09:10 Ракетным ударам подверглись также Житомир, Хмельницкий, Тернополь и Львов

«В Житомире звуки взрывов! Не выходите из укрытий!» —сообщил канал Житомир24

«В Хмельницкой области были слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!» — написал в своем телеграме глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Как сообщает «Суспільне Хмельницький», в некоторых микрорайонах города исчезло электроснабжение.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры.

«Больше информации позже. Жители Львовщины, оставайтесь в укрытиях, есть угроза новых ракетных ударов. Не распространяйте фото, видео и предположений, не помогайте врагу», — написал он в своем телеграм-канале.

08:50 Взрывы в Киеве и Днепре. Есть погибшие и раненые

Утро в Киеве и Днепре началось со взрывов. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев, в Киеве этим утром прогремели три взрыва.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удары по Шевченковском району в центре Киева.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже», — написал он в своем телеграм-канале.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате взрывов есть погибшие и раненые. «Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется», — сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии «Суспільному».

В Киеве остановлено движение поездов на красной ветке метро. Все станции метрополитена работают как укрытия для граждан.

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