Генассамблея ООН обсудит аннексию украинских регионов Россией

Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 10 октября, начнет обсуждать резолюцию, осуждающую аннексию Россией украинских регионов на востоке и юге страны. Ранее этот документ рассматривался в Совете безопасности организации, однако Россия наложила на него вето. Теперь резолюцию, согласно регламенту, может принять Генассамблея, где заседают все страны-члены организации. Ожидается, что окончательное решение организации вынесут к середине недели.

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Проект резолюции, ранее отвергнутый Москвой в Совете безопасности, содержит осуждение «незаконных» референдумов в четырех регионах Украины и требование вывода российских войск. Документ поддержали десять стран, четыре — Китай, Индия, Габон и Бразилия — воздержались. Россия, пользуясь привилегией постоянного члена Совбеза, наложила на резолюцию вето.

В Генеральной ассамблее у России права единолично отвергнуть проект резолюции, согласно регламенту организации, нет. Решение организации может быть принято простым большинством, как это было в марте 2022 года. Тогда за резолюцию, осуждающую вторжении РФ в Украину, проголосовала 141 страна, еще 35 воздержались, а пять — в том числе Россия — проголосовали против.

По данным агентства Reuters, Россия выступает за использование тайного голосования — так страны, выступающие против резолюции, не должны будут выражать свое несогласие публично. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в письме, направленном участникам заседания, назвал резолюцию «политически направленной» и «провокационной» — и в случае тайного голосования, по его мнению, выразить свое несогласие будет готово больше стран.

Резолюция, которую может принять Генеральная ассамблея ООН, не будет иметь обязательный характер. Организация даже с формальной точки зрения не может заставить Россию вывести войска из оккупированных регионов, хотя генеральный секретарь организации Антониу Гуттереш и осудил аннексию РФ украинских регионов. «Устав ООН однозначно говорит, что любая аннексия территорий одного государства другим силой или угрозой ее применения нарушает устав ООН и принципы международного права», — объявил Гуттереш.

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