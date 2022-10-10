Жилые кварталы и инфраструктуры украинских городов подверглись массированным ракетным ударам РФ

В понедельник, 10 октября, Россия нанесла одновременные ракетные удары по городам Украины. Пострадали объекты инфраструктуры и жилые кварталы, имеются убитые и раненые. Президент Владимир Зеленский обратился к жителям Украины и попросил оставаться в укрытиях: «У них две мишени. Энергообъекты (…) и люди», — сказал он. «Все погибшие — гражданские лица», — заявил также советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

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В понедельник утром, 10 октября, массированной ракетной атаке российских сил подверглись города Украины. Как заявил президент Владимир Зеленский, Россия нанесла удары по Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской и другим областям. Президент выступил у здания своего офиса в Киеве и призвал украинцев оставаться в укрытиях.

У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране, — сказал президент Зеленский в обращении к жителям Украины. — Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны. Вторая мишень —люди. Специально выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести больше вреда,

Известно о взрывах в Киеве, Харькове, Днепре, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире, Конотопе, Одессе, Кременчуге и других городах.

По данным ГСЧС Украины о жертвах российских ракетных ударов, на 14:00 было известно об 11 погибших и 64 раненых (с утра 10 октября). По данным мэра Киева Виталия Кличко, есть человек погибли в Киеве. 16 человек убиты и почти сотня получили ранения в результате ударов России по жилым кварталам Запорожья 9 и 10 октября, пишет секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в телеграме.

В четырех областях отсутствует электричество: Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской. На остальной территории Украины электроснабжение нарушено частично. Украинские власти не называют, какие именно инфраструктуры разрушены. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 11:00 в результате ударов были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры в восьми регионах страны и в Киеве.

Генштаб Украины уточнил, что Россия за утро запустила по украинским городам 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника

Уточненные данные по массированному ракетному удару по состоянию на 14.00: Российская Федерация использовала 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 – иранские «Шахид-136». Уничтожено 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

Как утверждается в сообщении, удары наносились воздушными крылатыми ракетами Х-101 и Х-555, морскими «Калибрами», «Искандерами», С-300, РСЗО «Торнадо» и дронами «Шахид-136». Ракеты Х-101 и Х-555 запускали из района Каспия 11 самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты «Калибр» – с кораблей в Черном море. Ракеты «Искандер» наземного базирования – по разным направлениям. Также применялись ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РСЗО «Торнадо-С».

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 10 октября рассказал, что российские самолеты взлетают из района Астрахани, залетают на север Каспийского моря и оттуда осуществляют пуски. Он напомнил, что ракеты Х-101 могут преодолевать расстояние в 5500 километров. Поэтому не важно, откуда их запускают, а важно — по какому маршруту.

Ранее командование Воздушных сил ВСУ сообщало, что россияне выпустили по украинской территории «высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования».

Из заявления российского лидера Владимира Путина на совещании с постоянными членами Совета безопасности России можно предположить, что массированные атаки на инфранструктуры и жилые кварталы украинских городов — ответ на взрыв на Крымском мосту.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации», — сказал Путин.

Министерство обороны России после массированного ракетного удара по Украине заявило, что «цели достигнуты».

Удары по городам вряд ли будут иметь военое значение, — пишет BBC. Это подтвердил в эфире телеканала «Дождь» советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Все погибшие в результате российских военных ударов в Украине — мирные жители, — сказал он. — Никакого значения для наших военных эти удары не имеют».

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