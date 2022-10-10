Российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы

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Киев, 10 октября 2022.
Киев, 10 октября 2022. REUTERS - STRINGER
RFI
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Во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы. «Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорится в официальном сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

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«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. <...> Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорится в официальном сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщил о том, что российский посол Олег Васнецов был вызван в ведомство для разъяснений случившегося.

«Молдова самым решительным образом осуждает нарушение ее воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами, которые Россия выпустила сегодня утром по украинским городам. Мы осуждаем продолжающуюся агрессию России против Украины», — написал Попеску в своем твиттере.

Президент Молдовы Майя Санду резко осудила обстрел украинских городов.  «Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться», — написала она.

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