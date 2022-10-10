Российские ракеты нарушили воздушное пространство Молдовы

Во время массированного ракетного обстрела Украины по меньшей мере три ракеты пролетели над территорией Молдовы. «Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорится в официальном сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

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«Три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море, проследовали через территорию нашей страны в районе села Колбасна и города Сороки. <...> Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — говорится в официальном сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

#Moldova condemns in strongest possible terms violation of its airspace by three Russian cruise missile as Russia attacked Ukrainian cities this morning.



We condemn Russia's continued aggression against Ukraine.https://t.co/i8eu3ihx2Z — Nicu Popescu (@nicupopescu) October 10, 2022

Глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщил о том, что российский посол Олег Васнецов был вызван в ведомство для разъяснений случившегося.

«Молдова самым решительным образом осуждает нарушение ее воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами, которые Россия выпустила сегодня утром по украинским городам. Мы осуждаем продолжающуюся агрессию России против Украины», — написал Попеску в своем твиттере.

Президент Молдовы Майя Санду резко осудила обстрел украинских городов. «Решительно осуждаю продолжающийся массированный ракетный удар по украинским городам, включая Киев. Варварство, терроризм и убийство невинного гражданского населения должно немедленно прекратиться», — написала она.

Strongly condemn the ongoing massive #Russian missile attacks on #Ukrainian cities, including #Kyiv. Brutality, terror and killing of innocent civilians must immediately stop. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 10, 2022

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