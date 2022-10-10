Франция и ЕС отреагировали на массированные обстрелы РФ украинских городов и предоставят Украине дополнительную помощь вооружениями

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Встреча лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии с президентом Украины. Киев 16/06/2022.

Глава Французской Республики Эмманюэль Макрон в экстренном телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским после массированных обстрелов российскими войсками украинских городов пообещал увеличить военную помощь Украине. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что дополнительная европейская военая помощь Украине «уже в пути».

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Президент Франции «подтвердил свою полную поддержку президенту Зеленскому, а также обязательство Франции увеличить поддержку Украины, отвечая на запросы, сформулированные Киевом, в том числе в плане военного оснащения», — говорится в сообщении Елисейского дворца, которое приводит агентство France-Presse.

Також провів термінову розмову з @EmmanuelMacron. Обговорили посилення нашої ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції, посилення тиску на РФ. Франція пліч-о-пліч з Україною. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022

«Также провел срочный разговор с Эмманюэлем Макроном. Обсудили усиление нашей ПВО, необходимость жесткой европейской и международной реакции, усиление давления на РФ. Франция — на стороне Украины», —написал Зеленский в твиттере.

Он также заявил, что договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о срочном совещании лидеров G7. На встрече запланировано выступление украинского президента. С 1 января 2022 года Германия занимает пост председателя G7.

Евросоюз также осудил ракетные удары по Украине и пообещал Киеву новую военную поддержку

«Я глубоко потрясен атаками России против мирных жителей в Киеве и других городах Украины, — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. — Таким действиям нет места в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом».

Он заверил власти Украины в поддержке и пообещал Киеву дополнительную военную помощь. «Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже в пути», — подчеркнул Жозеп Боррель.

Deeply shocked by Russia’s attacks on civilians in #Kyiv and other cities in Ukraine.



Such acts have no place in 21st century. I condemn them in the strongest possible terms.



We stand with Ukraine. Additional military support from the EU is on its way. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2022

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