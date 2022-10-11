Зеленский предложил разместить наблюдателей на границе Украины с Беларусью

Президент Украины в ходе саммита G7 предложил разместить международную наблюдательную миссию на границе своей страны с Беларусью. Соответствующее заявление он сделал, выступая на срочном виртуальном саммите стран «Большой семерки». В ходе своей речи он также попросил поставить Украине современные средства ПВО в ответ на российские обстрелы. Лидеры G7 в итоговом коммюнике объявили, что продолжат оказывать военную и гуманитарную помощь Киеву.

Реклама Читать далее

Экстренное заседание было проведено после серии серьезных ракетных ударов по Украине 10 октября. В результате атаки были нанесены повреждения украинским объектам инфраструктуры, а часть городов страны осталась без света. В Киеве опасаются, что обстрелы Украины оружием с большой дальностью продолжатся — Зеленский со ссылкой на данные разведки сказал G7, что Россия заказала и Ирана 2400 дронов-камикадзе.

Владимир Зеленский объявил, что создание «воздушного щита» из систем ПВО для Украины — основная часть «формулы мира». «Ключевой элемент российского террора — ракетные удары — тогда перестанет работать», — сказал Зеленский.

В ответ на попытки РФ еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины Зеленский попросил разместить на границе миссию международных наблюдателей. Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко объявил, что страна должна готовиться к приему военных из России, а страны создадут совместную группировку войск. В Минске объяснили это вероятными готовящимися ударами по Беларуси со стороны Украины, хотя и не предоставили доказательств.

Лидеры «Большой семерки» по итогам внеочередного саммита заявили, что будут помогать Украине как военным, так и дипломатическим путем. Беларусь призвали не оказывать поддержку российской армии. Урегулирование конфликта, по мнению G7, должно основываться на положениях Устава ООН о защите территориальной целостности.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться