Украина сообщила об обмене телами погибших военнослужащих

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщили, что получили от Москвы 62 тела погибших украинских военных. Среди них есть и тела военнопленных, которые были заключены под стражу в колонии в Еленовке, и погибли в результате взрыва в конце июля. В ведомстве отметили, что переговоры по организации обмена «были сверхтяжелыми».

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Украина в рамках обмена с РФ получила 62 тела украинских военных, в том числе пленных бойцов, погибших в результате июльского удара по колонии в Еленовке. Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко заявил, что стране вернули тех, кто «находился в самом аду и защищал Украину».

«Сегодня Украина вернула тела героев. Переговоры были сверхтяжелыми, но, благодаря кропотливой работе всей команды Котенко, удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки», — говорится в сообщении.

Сколько тел погибших военных получила Россия не уточняется. Российская сторона никак не прокомментировала информацию об обмене.

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Взрыв в колонии в Еленовке произошел 29 июля. Погибли 53 человека, 130 пострадали. Российские власти возложили вину за него на украинскую сторону.

Телеканал CNN опубликовал свое расследование об обстреле колонии в Еленовке. Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой. Расследование телеканала основано на анализе изображений и видео с места происшествия, спутниковых снимков до и после атаки. Журналисты также поговорили с экспертами по вооружениям.

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины заявило, что взрывы в колонии в Еленовке устроили наемники «ЧВК Вагнера» по указанию Евгения Пригожина, причем без согласования с минобороны РФ.

Издание The Insider выяснило, что российские пропагандисты сообщали о подготовке «провокации» еще в июне, а промзона, по которой был нанесен удар, пустовала практически до самого обстрела. Однако за несколько дней до этого там поставили ангары и разместили в них бойцов «Азова», которых, как выяснилось, обменивать никто не собирался. Об этом рассказал The Insider 34-летний волонтер из Мариуполя Виталий Ситников, который сам провел в тюрьме в Еленовке более трех месяцев.

Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР 29 июля 2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

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