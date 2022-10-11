Украинские власти сообщили о новых обстрелах в девяти регионах

Во вторник, 11 октября, россйскиая армия продолжила обстреливать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Согласно сообщениям местных властей, обстрелам подверглись Киевская, Львовская, Хмельницкая, Винницкая, Одесская, Никлаевская, Днепропетровская, Ровенская и Запорожская области.

Реклама Читать далее

Воздушные силы ВСУ 11 октября ликвидировали 20 российских ракет и 13 иранских дронов-камикадзе в разных регионах Украины, всего Россия осуществила 28 пусков крылатых ракет, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга во вторник.

Утром во вторник, 11 октября, системы ПВО сбили две ракеты над Киевской областью, заявил глава региона Алексей Кулеба. После вчерашних обстрелов в столичном регионе наблюдаются перебои с электричеством, «Укрэнерго» просит жителей не пользоваться электроприборами с большим потреблением энергии с 17:00 до 23:00.

На двух энергетических объектах в Львовской области прогремели три взрыва, заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о проблемах с электроэнергией в городе.

Системы ПВО работают также в Хмельницкой области, сообщил утром 11 октября глава региона Сергей Гамалий. Сбит иранский дрон-камикадзе Shahed-136, утверждает он.

Об атаке дронов-камикадзе заявили также власти Винницкой области. По словам главы областной администрации Сергея Борзова, утром двумя иранскими дронами-камикадзе была атакована Ладыжинская ТЭС. Позже глава региона удалил пост об этом из Telegram, но администрация электростанции сообщила в Facebook, что в результате ударов на ТЭС было повреждено оборудование, на ней остался только критически необходимый персонал, остальные работники находятся в укрытиях.

Системы ПВО также работают в Одесской области, сообщил глава региональной администрации Максим Марченко. Он призвал жителей оставаться в укрытиях. Ранее украинское военное командование «Юг» заявило, что над Одесской областью были уничтожены три дрона-камикадзе.

Еще пять иранских дронов в ночь на вторник были уничтожены над Николаевской областью, заявили в командовании «Юг». ПВО сбили несколько ракет, сообщил глава региона Виталий Ким.

В городах Павлоград, Вольногорск и Кривой Рог Днепропетровской области также сообщают о взрывах. Глава Кривого Рога Александр Вилкул призвал жителей пройти в укрытия. По словам главы региона Валентина Резниченко, военные из воздушного командования «Восток» уничтожили над Днепропетровской областью четыре российских ракеты.

Сообщается также о взрывах и работе ПВО в Ровенской области.

В Запорожье в результате обстрелов погиб человек. По городу были выпущены 12 ракет, сообщил глава региона Александр Старух.

Воздушные силы Украины также заявили, что уничтожили еще четыре ракеты, выпущенные российскими войсками из района Каспийского моря.

Запорожье, 11 октября 2022. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Киевский метрополитен, 11 октября 2022. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться