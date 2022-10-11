Киев, 10 октября, 2022. Число погибших в результате российских обстрелов 10 октября возросло до 23 человек.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал итоговые данные по жертвам ударов, нанесенных российской армией по украинским городам. В результате обстрелов погибли 23 человека, еще 100 — ранены.

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Больше всего жертв — в Киеве. В столице Украины погибли семь человек, 49 местных жителей получили ранения.

Ранее, утром во вторник, ГСЧС Украины опубликовал предварительные данные о жертвах обстрелов 10 октября. 19 человек погибли и еще 105 получили травмы, говорится в сообщении.

Также ГСЧС указывает, что в результате обстрелов произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и в Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы. К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекалось более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

На утро 11 октября оставались обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

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